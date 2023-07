EA Sports FC 24 : date de sortie potentielle, contenu... Ce que l'on sait

La fin de la licence FIFA signifie aussi l'arrivée d'une toute nouvelle simulation du jeu de football. Le mystérieux EA Sports FC 24 sera la nouvelle production d'EA sur laquelle on a appris récemment quelques nouvelles .

FIFA, c'est fini, et on le sait depuis un an. Les différends entre la Fédération Internationale de Football et Electronic Arts ont entraîné la chute de la célèbre licence de jeux de football, remplacée par un tout nouveau projet : EA Sports FC. Cette nouvelle création d'EA sur laquelle les informations officielles sont extrêmement limitées devrait voir le jour d'ici à la fin de l'année 2023, pour combler le vide massif qu'a laissé la disparition de FIFA sur un marché toujours très populaire. Or, le nom d'EA Sports FC 24 est récemment apparu sur le net, dans des discussions entre dataminers qui auraient découvert sa date de sortie officielle.

Si EA reste extrêmement mutique sur le contenu ou même le nom de sa prochaine simulation de football, ce n'est pas le cas de certains dataminers. Billbil-kun, un membre respecté de la communauté Dealabs, aurait réussi à se procurer la date de sortie du prochain EA Sports FC 24, comme il serait nommé. Elle aurait lieu le 29 septembre prochain et serait précédée d'une période d'accès anticipé pour tous les détenteurs des versions Deluxe et Ultimate du jeu, dès le 22 septembre. Rien de bien nouveau pour une sortie Electronic Arts qui maîtrise économiquement le sujet des simulation de football depuis maintenant presque 30 ans. Reste à attendre du mouvement du côté d'EA pour confirmer ces rumeurs.

Quels changements pour les joueurs ?

Le changement le plus marquant sera donc le changement de titre des jeux EA qui, dès 2023, seront vendus sous le nom de EA Sports FC. Dans les faits, ce changement de titre ne devrait avoir que peu de conséquences sur l'expérience de jeu, bien maîtrisée depuis des années par les développeurs historiques chez EA. En revanche, les prochaines productions footballistiques d'Electronic Arts devront faire une croix sur les contenus dédiés à la Coupe du monde, licenciée directement par la FIFA.

Pour tout ce qui concerne les contenus liés aux clubs, Electronic Arts s'est montré extrêmement rassurant : "Tout ce que vous adorez dans nos jeux sera dans EA Sports FC - les mêmes expériences, modes de jeu, championnats, tournois, clubs et sportifs seront là. L'Ultimate Team, la Carrière, les Clubs Pro, le VOLTA seront tous au rendez-vous. Notre portefeuille de licences unique, dans lequel nous avons continué d'investir pendant des dizaines d'années, avec plus de 19 000 joueurs, 700 équipes, 100 stades et 30 championnats , sera seulement disponible dans EA Sports FC. Cela comprend des partenariats exclusifs avec la Premier League, la Liga, la Bundesliga, la Serie A et la MLS - et bien plus". Pas de changement à prévoir sur l'immense majorité du contenu habituel des jeux FIFA qui sera donc la base de travail des futures productions EA qui annonce cependant sa volonté "d'innover, de créer et d'évoluer" après s'être libéré d'un partenaire visiblement difficile en affaires.

Un partenariat avec Nike annoncé

Le communiqué d'Electronic Arts annonçant la mise en chantier d'EA Sports Football Club a également fait état d'un nouveau partenariat signé avec l'équipementier Nike. Le fabriquant a fait part de son excitation à l'idée de travailler avec EA Sports en milieu d'année 2022. "Nous sommes excités de poursuivre et d'étendre notre partenariat de longue date avec EA Sports alors que nous servons des athlètes qui sont à l'intersection du sport, du jeu vidéo et de la culture". Le renforcement de ce partenariat entre Nike et Electronic Arts n'est pas du tout un hasard. Andrew Wilson, PDG d'EA, expliquait en février 2022 à VGC que les joueurs de FIFA "demandent plus de marques commerciales et culturelles qui leur parlent, qui sont pertinentes sur leurs marchés, pour qu'elles soient plus profondément intégrées au jeu... Des marques comme Nike. Aujourd'hui, à cause de la relation qui existe entre la FIFA et Adidas, nous ne pouvons pas faire ça". Voilà donc également quelque chose qui devrait changer avec EA Sports FC : plus d'espace pour les marques à l'intérieur du jeu de football.