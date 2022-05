Star Wars Jedi Fallen Order 2 : ce que l'on sait déjà sur le jeu

Jedi Fallen Order a marqué les esprits comme l'un des meilleurs jeux récents de la franchise de Lucasfilm. Or, il se pourrait bien qu'on en apprenne un peu plus sur sa suite très prochainement.

Sorti en novembre 2019 sur PC, PS4 et Xbox One, Star Wars Jedi : Fallen Order s'est vite imposé comme un incontournable dans la catégorie des jeux Star Wars, mais aussi des jeux tout court. Avec son histoire prenante située entre l'épisode 3 et l'épisode 4 des films, ses acteurs et son scénario de haut niveau, mais surtout son gameplay à la fois dynamique, accessible et satisfaisant, Fallen Order est vite devenu la clef de voute du succès actuel de la célèbre franchise de science-fiction sur le terrain des jeux vidéo. Il a aussi été l'occasion pour Respawn Entertainment de prouver sa capacité à maîtriser les "jeux Star Wars" et à s'imposer comme chouchou incontesté d'Electronic Arts, aux dépends de DICE coincé avec les massacres qu'ont été Battlefront 2 et Battlefield 2042. Or, on sait que Respawn Entertainment est en plein développement de la suite de Star Wars Jedi : Fallen Order, et la grande information du jour, c'est bien autour de ce sujet puisqu'il semblerait que le titre du jeu ait été révélé par certaines rumeurs.

Star Wars Jedi: Survivor



Coming in 2023



This is the name of the Jedi: Fallen Order sequel; leaked by @JeffGrubb. pic.twitter.com/eNNNofQT5m — Daily Star Wars Games (@DaiIySWGames) May 12, 2022

C'est donc Jeff Grubb, le célèbre auteur, designer et surtout "leaker" qui est à l'origine de cette fuite, que l'on imagine relativement volontaire. Le prochain Star Wars Jedi Fallen Order pourrait donc bien s'appeler Star Wars Jedi : Survivor. Un titre adéquat pour la suite des aventures de Cal, aux prises avec un Empire aussi jeune que violent et traquant les moindres survivants de l'ordre 66. Mais outre un titre, une période de sortie (2023) et l'assurance que les équipes de Respawn Entertainment planchent actuellement sur le sujet, aucune autre information n'est apparue pour l'instant sur ce second volet. Il faudra bien entendu attendre les gros évènements prochains comme l'arrivée de la série Obi-Wan Kenobi et l'EA Play 2022 pour espérer s'en mettre un peu plus sous la dent.