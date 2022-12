Star Wars Jedi Survivor : date de sortie, gameplay... Respawn fait le show

Respawn Entertainment et EA nous ont présenté Star Wars : Jedi Survivor, la suite de Jedi Fallen Order lors des Game Awards 2022. Le jeu est prévu pour mars prochain, et s'annonce comme une aventure incontournable.

[Mis à jour le 13 décembre 2022 à 12h22] Depuis longtemps devenu le petit favori d'Electronic Arts, Respawn Entertainment semble continuer sur la voie du succès. Le studio californien nous a présenté sa prochaine sortie, Star Wars : Jedi Survivor, la suite des aventures de Cal et BD-1 au commencement de l'Empire Galactique. Il semblerait d'ailleurs que notre jeune apprenti ait pris du galon dans ce nouvel épisode que l'on attend épique sur tous les points. Il est vrai que Respawn Entertainment semble voué au succès ces dernières années avec le succès d'Apex Legends et de Fallen Order, c'est pourquoi de nombreux fans attendent cette sortie avec impatience. La bonne nouvelle du jour ? Le jeu a enfin une date de sortie, et c'est pour très bientôt.

Et bien c'est simple, juste ici :

Sorti en novembre 2019 sur PC, PS4 et Xbox One, Star Wars Jedi : Fallen Order s'est vite imposé comme un incontournable dans la catégorie des jeux Star Wars, mais aussi des jeux tout court. Avec son histoire prenante, ses acteurs et son scénario de haut niveau, mais surtout son gameplay à la fois dynamique, accessible et satisfaisant, Fallen Order est vite devenu la clef de voute du succès actuel de la célèbre franchise de science-fiction sur le terrain des jeux vidéo. Il a aussi été l'occasion pour Respawn Entertainment de prouver sa capacité à maîtriser les "jeux Star Wars" et à s'imposer comme chouchou incontesté d'Electronic Arts, aux dépends de DICE, coincé avec les massacres qu'ont été Battlefront 2 et Battlefield 2042.

Outre des images de gameplay impressionnantes et d'un scénario que l'on attend toujours aussi profond et épique, les Game Awards nous ont aussi offert une date de sortie pour Star Wars : Jedi Survivor. Le jeu sortira le 17 mars 2023 directement sur PC, PS5, et Xbox Series. Une sortie exclusivement réservée aux plateformes next-gen donc, et que l'on pourra retrouver sur PC à la fois sur les outils EA (EA App, Origin), et sur Steam. C'est d'ailleurs sur la page Steam de ce dernier qu'est apparue pendant quelques minutes une information essentielle ; Jedi Survivor devrait peser pas moins de 130 Go.