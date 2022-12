Star Wars Jedi Survivor : nouvelles images de gameplay aux Game Awards !

Respawn Entertainment a fait très fort en nous dévoilant les premières images de gameplay de Star Wars : Jedi Survivor aux Game Awards 2022. On se penche sur ces nouvelles informations.

[Mis à jour le 09 décembre 2022 à 09h28] Les Game Awards 2022 ont une nouvelle fois été l'occasion d'apercevoir de nouvelles informations et trailers lors d'un pre-show haut en couleurs. Une nouvelle occasion d'en apprendre plus sur Star Wars : Jedi Survivor, la suite des aventures de Cal lors des premières années de l'Empire Galactique. Respawn Entertainment nous a dévoilé les premières séquences de gameplay de cette suite très attendue de Fallen Order, l'occasion pour de nombreux fans de renouer avec l'univers si prolifique tiré des films de Georges Lucas. On se penche sur ces nouvelles images juste ci-dessous.

Et bien c'est simple, juste ici :

Sorti en novembre 2019 sur PC, PS4 et Xbox One, Star Wars Jedi : Fallen Order s'est vite imposé comme un incontournable dans la catégorie des jeux Star Wars, mais aussi des jeux tout court. Avec son histoire prenante, ses acteurs et son scénario de haut niveau, mais surtout son gameplay à la fois dynamique, accessible et satisfaisant, Fallen Order est vite devenu la clef de voute du succès actuel de la célèbre franchise de science-fiction sur le terrain des jeux vidéo. Il a aussi été l'occasion pour Respawn Entertainment de prouver sa capacité à maîtriser les "jeux Star Wars" et à s'imposer comme chouchou incontesté d'Electronic Arts, aux dépends de DICE, coincé avec les massacres qu'ont été Battlefront 2 et Battlefield 2042.

Outre des images de gameplay impressionnantes et d'un scénario que l'on attend toujours aussi profond et épique, les Game Awards nous ont aussi offert une date de sortie pour Star Wars : Jedi Survivor. Le jeu sortira le 17 mars 2023 directement sur PC, PS5, et Xbox Series. Une sortie exclusivement réservée aux plateformes next-gen donc, et que l'on pourra retrouver sur PC à la fois sur les outils EA (EA App, Origin), et sur Steam. C'est d'ailleurs sur la page Steam de ce dernier qu'est apparue pendant quelques minutes une information essentielle ; Jedi Survivor devrait peser pas moins de 130 Go.