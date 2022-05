Star Wars Jedi Survivor : Respawn dévoile la suite de Fallen Order

EA et Respawn Entertainment s'attaquent une nouvelle fois à l'univers de George Lucas en nous présentant Star Wars Jedi : Survivor. La suite des aventures de Cal s'annonce épique, directement prévue pour 2023.

[Mis à jour le 28 mai 2022 à 12h56] Respawn Entertainment et EA frappent un grand coup en marge de la Star Wars Celebration en annonçant Star Wars Jedi : Survivor. Cette prochaine sortie prévue pour 2023 nous offre la suite des aventures de Cal, cinq années après les évènement du premier volet (Fallen Order). Le jeune Jedi est toujours poursuivi de près par un Empire en pleine expansion et toujours plus cruel. C'est donc par un trailer en CGI assez impressionnant que les équipes de Stig Asmussen nous ont offert les premières images de Survivor. Le jeu est prévu sur "la génération actuelle de consoles", comprenez PS5, PC et Xbox Series, afin de proposer une expérience à la hauteur des ambitions d'EA de Respawn Entertainment. On vous laisse profiter du trailer :

Star Wars Jedi, c'est quoi ?

Sorti en novembre 2019 sur PC, PS4 et Xbox One, Star Wars Jedi : Fallen Order s'est vite imposé comme un incontournable dans la catégorie des jeux Star Wars, mais aussi des jeux tout court. Avec son histoire prenante, ses acteurs et son scénario de haut niveau, mais surtout son gameplay à la fois dynamique, accessible et satisfaisant, Fallen Order est vite devenu la clef de voute du succès actuel de la célèbre franchise de science-fiction sur le terrain des jeux vidéo. Il a aussi été l'occasion pour Respawn Entertainment de prouver sa capacité à maîtriser les "jeux Star Wars" et à s'imposer comme chouchou incontesté d'Electronic Arts, aux dépends de DICE, coincé avec les massacres qu'ont été Battlefront 2 et Battlefield 2042.

Star Wars Jedi: Survivor



Coming in 2023



This is the name of the Jedi: Fallen Order sequel; leaked by @JeffGrubb. pic.twitter.com/eNNNofQT5m — Daily Star Wars Games (@DaiIySWGames) May 12, 2022

Jeff Grubb, le célèbre auteur, designer et surtout "leaker" qui avait vu juste. Le prochain Star Wars Jedi Fallen Order sera donc bien Star Wars Jedi : Survivor. Un titre adéquat pour la suite des aventures de Cal, aux prises avec un Empire aussi jeune que violent et traquant les moindres survivants de l'ordre 66. Mais outre un titre, une période de sortie (2023) et l'assurance que les équipes de Respawn Entertainment planchent actuellement sur le sujet en intégrant de nouveaux éléments de gameplay, on reste un petit peu sur notre faim côté images de gameplay. Il faudra attendre l'EA Play prochain pour de plus amples informations sur le sujet.