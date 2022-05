Fall Guys : le jeu devient entièrement gratuit

C'était l'une des annonces les plus attendues de ces derniers jours. Le déjanté Fall Guys est sur le point de devenir entièrement free-to-play, en plus de débarquer sur Nintendo Switch et consoles Xbox.

Des dizaines de petits bonhommes colorés qui se bousculent gaiement à travers des mini-jeux en tous genre dans le but d'obtenir la seule et unique couronne du vainqueur, le concept de Fall Guys avait tout pour plaire, et plu il a. La sortie de Fall Guys Ultimate Knockout, il y a bientôt 2 ans, s'est vite transformée en petit évènement, le jeu ayant vite conquis les coeurs et les claviers des joueurs du monde entier. Si bien qu'en décembre 2020, le jeu s'était déjà écoulé à plus de 11 millions d'exemplaires. Depuis, Fall Guys a fait un petit bout de chemin, et son succès n'a pas échappé au géant Epic Games qui s'est intéressé de près à son cas, et a racheté Mediatonic, le studio derrière le jeu en 2021. Mais assez parlé du passé de cet agréable "Battle Royale", ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est son avenir.

Fall Guys devient totalement gratuit

Après le rachat de Mediatonic par Epic Games il y a un an maintenant, les spéculations allaient bon train sur l'avenir de Fall Guys. On se demandait très sérieusement quand est-ce qu'il deviendrait entièrement free-to-play. Car Epic Games a le don de rendre des titres incontournables gratuits. On se souvient bien évidemment du traitement de Rocket League, racheté par Epic pour être proposé en exclusivité et gratuitement sur l'Epic Games Store. Et bien ce lundi, Epic Games a annoncé le passage de Fall Guys en free-to-play le 21 juin prochain. Concrètement, le petit jeu sera retiré de Steam pour être proposé en exclusivité et gratuitement sur l'Epic Games Store. Ca vous rappelle quelque chose ?

Que faire si on a déjà acheté Fall Guys ?

Mediatonic n'a bien entendu pas oublié tous les joueurs qui ont déjà acheté Fall Guys ces deux dernières années. Le studio a décidé de les récompenser en leur fournissant un pack de contenu en jeu, nommé Legacy Pack. Il comprendra des cosmétiques rares et l'accès au premier Season Pass du jeu, qui débutera avec la Season One de Fall Guys, prochainement. Le jeu conservera aussi son système de progression gratuit et sa monnaie, les Kudos.

Fall Guys débarque sur Nintendo Switch et consoles Xbox

L'autre annonce qui a marqué la soirée de lundi du côté d'Epic Games et Mediatonic, c'est l'arrivée de Fall Guys : Ultimate Knockout sur Nintendo Switch et consoles Xbox (Xbox One, Series X et Series X) le 21 juin prochain. Le jeu sera entièrement et gratuitement accessible depuis le Xbox Store et le Nintendo Store dès son passage en free-to-play. On sait aussi qu'une version spécialement conçue pour la Playstation 5 devrait faire prochainement son apparition.