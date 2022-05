Comment trouver du cuir dans V Rising ?

Les ressources sont toutes essentielles dans V Rising, mais il y en a une qui peu vite vous bloquer dans votre aventure : le cuir. On vous explique où et comment en trouver ?

V Rising vous offre une aventure unique mélangeant hack'n'slah et jeu de survie. En vous plongeant dans la peau d'un vampire, ce petit jeu vous propose une expérience mêlant combat, construction et crafting. Or, pour progresser dans le jeu, vous aurez besoin de débloquer des recettes et de créer des matériaux de plus en plus complexes. Parmi ceux qui peuvent vite poser problème, on retrouve le cuir. Ce dernier est essentiel pour améliorer votre coeur de château et votre équipement. On vous explique où et comment en trouver.

Trouver du cuir dans V Rising

Pour trouver du cuir, il vous faudra tout d'abord débloquer l'atelier de tannerie. Pour ce faire, vous devez débloquer ledit atelier, et bien qu'il s'agisse en général d'un élément commun dans les jeux de survie, V Rising possède une manière toute particulière de le trouver. Vous devez vous rendre dans votre autel de sang, et y chercher Keely the Frost Archer. Keely est un V Blood Boss de niveau 20, et vous la trouverez en traquant sa piste jusqu'à un camp de bandit. Ce boss est relativement facile à vaincre, pourvu que vous esquiviez ses volées de flèches glaçantes. Une fois Keely vaincue, vous obtiendrez le schéma de l'atelier de tannerie.

Rendez-vous ensuite dans votre château pour y construire votre atelier, contre 8 planches et 160 peaux d'animaux. Une fois l'atelier construit, vous n'avez plus qu'à y déposer vos peaux d'animaux pour obtenir du cuir.