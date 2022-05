Où trouver du coton et de la laine dans V Rising ?

V Rising vous a convaincu vous aussi ? Alors vous vous retrouvez probablement dans la quête permanente d'améliorer votre équipement. Pour ce faire, vous avez besoin de coton. On vous explique où et comment en trouver.

V Rising est une création originale de Stunlock Studios, un studio de développement suédois créé en 2010. Avec ses nombreux joueurs et viewers sur Twitch, il commence à s'imposer comme un incontournable de l'année 2022. Si tout comme nous, vous avez été séduits par son univers gothique cinglant, vous vous interrogez probablement sur les différents moyens d'améliorer votre équipement efficacement. Pour ce faire, vous aurez besoin de fil brut, puis de fil de laine, et enfin de fil de coton. Et oui, pour avancer dans l'échelle sociale des vampires, il vous faut un style de plus en plus raffiné. Et qui dit raffiné dit demandant. On vous explique où et comment en fabriquer facilement.

Nos autres guides sur V Rising

Les prérequis pour améliorer son armure

Une fois votre set d'armure d'arpenteur de la nuit impitoyable complet, vous voici à la recherche d'un nouveau moyen de faire progresser votre équipement. Sachez qu'une fois Quincey le roi des bandits des bois de Farbane vaincu, vous aurez gagné accès au forgeage de fer, à l'atelier de ferronnerie, au banc de couturier et à la fabrication d'armes et d'armures en fer. C'est donc le set d'armure de canine-creuse qui est la suite logique à votre quête d'équipement. Sachez que pour forger le set de canine-creuse, vous aurez besoin de coton, de laine et de tuer Béatrice la couturière. Vous trouverez cette dernière dans le village de Dawnbreak, dans les fermes de Dunley. Béatrice vous donne la recette de métier à tisser. Essentielle à la suite de votre aventure.

Où trouver du fil de laine dans V Rising ?

Une fois vos métier à tisser construits, vous devez partir en quête de fil de laine et de fil de coton. Les fils de laine ne posent pas théoriquement de problème à obtenir. Tous les villageois et les miliciens de la zone des fermes de Dunley peuvent vous en procurer. Bien sût n'hésitez pas à rentrer dans les maisons et les fermes pour ouvrir tous les coffres (étagères et armoires) possibles. Vous devriez aussi considérer l'option de partir à la traque de Meredith l'archère illuminée. Cette dernière se trouve dans la mine de fer hantée, est assez coriace à vaincre, mais surtout vous offre une nouvelle recette pour fabriquer du fil de laine dans le métier à tisser.

Où trouver du coton dans V Rising ?

Le fil de coton est le second élément clé dans votre fabrication de l'armure de la canine-creuse. Pour fabriquer du fil de coton, vous devez d'abord trouver du coton. Il existe plusieurs routes pour farmer efficacement cette ressource, mais il y en a une qui est supérieure aux autres. Nous vous conseillons avant tout d'avoir un Portail d'accès vampirique dans votre base, pour faciliter vos déplacements, et l'accès à cette route. En effet, dans les fermes de Dunley se trouvent plusieurs fermes de coton, mais trois sont particulièrement centralisées dans un même endroit :

Les trois fermes de coton au centre des fermes de Dunley © V Rising / Linternaute

Il vous suffit donc de vous téléporter à la porte vampirique au centre-Nord des fermes de Dunley, et de descendre vers le sud pour dépouiller trois fermes de coton de leur précieux butin. Vous trouverez dans la seconde ferme des chevaux qui vous permettront de rentrer facilement à votre base avec votre cargaison. Attention, les fermes de coton sont toutes protégées par de l'ail, qui, sans être mortel, vous inflige un malus augmentant les dégâts reçus pendant une longue durée. Alors chargez vous en potions de résistance à l'ail et enfilez votre cape de chasseur avant toute session de farming.