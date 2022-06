Où trouver des pierres du fléau dans V Rising ? Nos astuces

Si vous avez bien progressé dans V Rising, vous aurez probablement remarqué qu'une ressource est essentielle à toute progression en fin de partie : les pierres du fléau. On vous explique où en trouver.

[Mis à jour le 23 juin 2022 à 16h23] Avec V Rising, Stunlock Studios a frappé un grand coup en 2022. Le studio suédois nous offre une aventure unique, à l'esthétique gothique irréprochable et au gameplay profondément fun qui plaira à tous les amateurs de survie, de beat'em'all et même des Sims (la construction et la décoration en jeu sont deux réels plaisirs). Si vous aussi vous avez succombé à l'appel du sang et que vous êtes déjà bien avancés dans votre partie, vous avez probablement buté sur votre dernier obstacle en jeu : les pierres de fléau. Vous serez donc heureux de trouver ce guide pour en trouver facilement.

Pourquoi chercher des pierres de fléau dans V Rising ?

Les pierres de fléau sont une ressource clé dans toute fin de partie sur V Rising. Elles permettent de forger des amulettes, des potions et, plus tard, des armes de haut niveau. En effet, les pierres de fléau sont essentielles à la création de lingots d'argent sombre, qui vous permettront d'améliorer votre château et vos armes au maximum. Elles sont aussi indispensables en alchimie, notamment pour fabriquer des potions de résistance au sacré, qui vous seront nécessaires pour parcourir des zones clés en fin de jeu. En bref, entre la fabrication, l'amélioration et la réparation de votre équipement, le nombre de pierres de fléau à trouver peut vite devenir assez élevé. C'est pourquoi il est important de savoir où rapidement en trouver.

Où trouver des pierres de fléau dans V Rising ?

Si il est possible de fabriquer des pierres de fléau, il est toujours plus pratique de savoir où et comment en trouver facilement. Vous pourrez trouver des pierres du fléau dans les zones infestées de morts vivants dans les Fermes de Dunland et de la Forêt Maudite. Si vous souhaitez obtenir rapidement des pierres du fléau, n'hésitez pas à s rendre régulièrement dans l'Eglise des Damnés et le Village Ancien de la Forêt Maudite. Les évêques squelettes, les banshees, le général squelette et les coffres ont tous des chances de vous offrir une pierre du fléau.

Les emplacements de farm de pierres du fléau © Linternaute/jeuxvideo

Ces deux zones restent relativement facile à farmer, mais le meilleur endroit pour trouver des pierres du fléau reste incontestablement le Monastère de Dunley. En effet, en plus de pouvoir y trouver de grosses quantités de quartz, les tombes qui peuplent l'édifice renferment de nombreuses pierres du fléau. Il vous faudra cependant vous équiper de potions de résistance au sacré pour arpenter la zone en toute tranquillité. Vous pouvez obtenir leur recette en tuant Cristina la Prêtresse du Soleil.

Petit bonus de taille, le quartz que vous ramènerez de chaque run pourra être utilisé pour forger d'autres pierres du fléau dans vos fours. Il vous suffit pour cela de tuer le V Boss Leandra la Prêtresse des Ombres et de suivre la recette débloquée dans le four. Leandra se trouve à l'Eglise des damnés au nord des Fermes de Dunley. Une fois la recette débloquée, n'hésitez pas à l'utiliser au maximum pour obtenir de nombreuses pierres du fléau. Vous n'aurez besoin que de poussière de tombe, de verre et de pierres à aiguiser pour obtenir des pierres du fléau.