Bloodborne: l'arrivée d'un remaster se précise

Considéré comme l'un des meilleurs jeux du studio From Software, Bloodborne semble se diriger vers une seconde vie avec l'arrivée d'une version remasterisée du jeu très prochainement. C'est du moins le bruit qui court.

Sorti en 2015 exclusivement et directement sur Playstation 4, Bloodborne s'est placé depuis dans le Panthéon de l'Âge d'Or de la quatrième console de Sony. Cet action-RPG plongé dans tout ce que la dark-fantasy a de plus sinistre à offrir a vite séduit par son design unique, sa difficulté corsée et son histoire Lovecraftienne. Et sept années après sa sortie, son nom est encore sur les lèvres des nombreux fans des jeux From Software, malgré la sortie récente de l'excellent Elden Ring. La bonne nouvelle du jour, c'est que Bloodborne pourrait bien officialiser son retour officiel sur le devant de la scène, puisqu'il semblerait qu'une version entièrement remasterisée du jeu soit en développement chez Bluepoint Games. On fait le point sur ce qu'on sait.

Bloodborne de retour sur PS5 ?

Bloodborne remastered is coming to PS5 in August 2022 and PC in Q2 2023



It comes with a wide range of enhancements including 60 FPS, native 4K resolution, and Ray traced reflections Bluepoint Games is leading the development with Nixxes Software.https://t.co/XlBMrfM453 pic.twitter.com/Kr1BaXFNGa — Nibel (@Nlbellion) May 30, 2022

Si les rumeurs de l'arrivée d'un remake de Bloodborne vont bon train depuis quelques semaines, c'est un tweet du célèbre journaliste Nibel qui a enflammé la toile en cette fin de mois de mai. Selon ses sources, un remaster de Bloodborne sur PS5 serait actuellement en développement, directement depuis les studios de Bluepoint Games et Nixxes Software. Et ces deux noms pourraient bien résonner à vos oreilles puisqu'on doit au premier d'excellent portages et remasters depuis un peu plus de treize ans (Demon's Souls, Uncharted the Nathan Drake Collection, God of War, Titanfall...) et au second des franchises de taille (Tomb Raider, Hitman, Deus Ex...). Cette version remasterisée de Bloodborne serait donc entièrement dédiée à la Playstation 5, adoptant les technologies de Ray-Tracing en plus d'une résolution en 4K / 60 fps.

Quand sortirait Bloodborne Remaster ?

Bien entendu, tant que l'information n'est pas sortie des geôles de Sony, elle n'est pas confirmée. Mais Nibel et d'autres grands noms du milieu semblent assez sûrs d'eux. Le remaster de Bloodborne devrait voir le jour au deuxième trimestre 2023, sauf erreur de parcours. Il sortirai donc directement sur Playstation 5, et étant donné le caractère exclusif de Bloodborne à la Playstation 4, il est difficile d'imaginer que ce jeu soit porté sur Xbox Series et PC. Mais il est toujours possible d'espérer.