Resident Evil 4 Remake : date de sortie, gameplay, trailer... Toutes les infos

Resident Evil 4 se voit entièrement remasterisé dans une version PS5. Une nouvelle d'importance annoncée au récent State of Play de Sony et qui va ravir les fans de la franchise.

Initialement sorti en 2005, Resident Evil 4 est vite devenu l'un des épisodes les plus cultes de la célèbre franchise de Capcom. Entre son ambiance grise et sinistre, son intrigue proche du thriller horrifique, et ses boss inoubliables, difficile de ne pas le placer sur l'une des plus hautes marches du podium des jeux Resident Evil. Or, en 2022, Resident Evil 4 fêtera prochainement sa dix-septième bougie. Un chiffre qui ne nous rajeunit pas vraiment, et le jeu non plus. La bonne nouvelle du jour c'est que Resident Evil 4 va se voir offrir un remake complet, annoncé au State of Play de Sony en juin. L'occasion de replonger en mars 2023 dans les horreurs des forêts espagnoles, en 4K 60fps, et avec un Léon plus beau que jamais. On vous explique tout.

Un trailer, un article blog, voilà ce que Sony nous a proposé pour annoncer Resident Evil 4. Comme on peut le voir dans ce trailer assez époustouflant, le jeu s'est entièrement refait une beauté. A noter que l'on parle bien ici d'un remake, et non d'un remaster. Capcom poursuit donc sa dynamique de nous reproposer des titres parmi les plus légendaires de sa collection. Après Resident Evil 2 et 3, c'est au tour du quatre de sortir de sa tombe pour perturber nos nuits. Un jeu que l'on retrouvera entièrement remodélisé et réadapter aux standards du gaming en 2023. Capcom s'est d'ailleurs exprimé sur ce nouveau projet :

"Encore une fois, notre jeu est développé pour atteindre les sommets du genre survival-horror en 2023, tout en préservant l'essence du jeu original. Notre objectif est de conserver le jeu familier aux fans de la série, tout en lui apportant une touche de fraîcheur. Pour ce faire, nous réimaginons l'histoire tout en conservant le cœur de sa réalisation, en modernisant les graphismes et en mettant à jour le gameplay"

En plus de nous fournir les premières images de Resident Evil 4 Remake, le State of Play nous offre aussi sa date de sortie. Le jeu arrivera dans les étalages des revendeurs le 24 mars 2023, et sortira aussi sur PC et Xbox Series. Un titre exclusivement réservé aux nouvelles générations de consoles, laissant malheureusement de côté les détenteurs de PS4 et d'Xbox One. On le retrouvera bien évidemment sur PC et sur Steam, comme ses prédécesseurs. Alors, prêts à partir à la rescousse de la fille du président des Etats-Unis dans les confins des sinistres campagnes espagnoles ?