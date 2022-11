Resident Evil 4 Remake : l'édition collector est disponible !

Resident Evil 4 est de retour dans un remake sauce 2023. Un retour dans les aventures terrifiantes de Leon et un jeu légendaire que l'on peut déjà retrouver en édition collector !

Rappelez vous de vos nuits d'effroi en 2005, quand vous découvriez les charmantes forêts espagnoles de Resident Evil 4, tout ça pour qu'une bande de villageois dégénérés vous chassent à la tronçonneuse. Et bien ces magnifiques vacances sont de retour, puisque Sony et Capcom ont récemment annoncé la sortie prochaine de Resident Evil 4 Remake. Après RE 2 et RE 3, c'est donc au tour du 4 de subir une cure de jouvence, nous permettant de revivre en 4K 60 fps le cauchemar espagnol de Leon. Un cadeau empoisonné c'est nous qui vous le disons, mais aussi un chef d'œuvre rénové pour une sortie à suivre de prêt.

Resident Evil 4 Edition Collector PS4 Neuf à partir de 279,99 € Micromania 279,99 € Voir

Micromania vous propose de précommander l'édition Collector de Resident Evil 4 en utilisant le code "RAGNOROK". Cette version du jeu est dédiée à la Playstation 4 mais dispose d'une mise à niveau PS5 totalement gratuite. Cette édition Collector inclut :

SteelBook® + jeu

Code de téléchargement "Extra DLC Pack"

Soundtrack CD

Figurine de Leon S. Kennedy

Artbook

Carte spéciale

Boîte collector

Un trailer, un article blog, voilà ce que Sony nous a proposé pour annoncer Resident Evil 4. Comme on peut le voir dans ce trailer assez époustouflant, le jeu s'est entièrement refait une beauté. A noter que l'on parle bien ici d'un remake, et non d'un remaster. Capcom poursuit donc sa dynamique de nous reproposer des titres parmi les plus légendaires de sa collection. Après Resident Evil 2 et 3, c'est au tour du quatre de sortir de sa tombe pour perturber nos nuits. Un jeu que l'on retrouvera entièrement remodélisé et réadapter aux standards du gaming en 2023. Capcom s'est d'ailleurs exprimé sur ce nouveau projet :

"Encore une fois, notre jeu est développé pour atteindre les sommets du genre survival-horror en 2023, tout en préservant l'essence du jeu original. Notre objectif est de conserver le jeu familier aux fans de la série, tout en lui apportant une touche de fraîcheur. Pour ce faire, nous réimaginons l'histoire tout en conservant le cœur de sa réalisation, en modernisant les graphismes et en mettant à jour le gameplay"

En plus de nous fournir les premières images de Resident Evil 4 Remake, le State of Play nous offre aussi sa date de sortie. Le jeu arrivera dans les étalages des revendeurs le 24 mars 2023, et sortira aussi sur PC et Xbox Series. Un titre exclusivement réservé aux nouvelles générations de consoles, laissant malheureusement de côté les détenteurs de PS4 et d'Xbox One. On le retrouvera bien évidemment sur PC et sur Steam, comme ses prédécesseurs. Alors, prêts à partir à la rescousse de la fille du président des Etats-Unis dans les confins des sinistres campagnes espagnoles ?