Summer Game Fest 2022 : où et à quelle heure suivre la conférence ?

SUMMER GAME FEST 2022. La saison estivale du jeu vidéo se poursuit aujourd'hui avec la Summer Game Fest édition 2022. Trois heures de show à l'américaine pour ce qui pourrait bien être l'évènement de l'année.

16:17 - Bonjour et bienvenue dans ce direct consacré à la Summer Game Fest 2022 Aujourd'hui marque le début des choses sérieuses pour la Summer Game Fest. Après un State of Play impressionnant la semaine dernière, l'évènement de Geoff Keighley nous offre sa propre conférence ce soir. Plus de trois heures de show à l'américaine dédiées au futur de l'industrie vidéoludique, des dizaines d'exposants parmi les plus grands éditeurs de jeux au monde, des trailers comme si il en pleuvait... La journée d'aujourd'hui s'annonce chargée, et pour vous aider à saisir les informations essentielles de l'évènement, nous vous proposons de le suivre en direct avec nous ce jeudi.

La conférence de la Summer Game Fest, présentée par Geoff Keighley et diffusée sur la chaîne Youtube et Twitch des Game Awards, est diffusée le jeudi 9 juin 2022 à partir de 20 heures, heure française. Au programme, une farandole de présentations de jeux par de nombreux partenaires de l'événement dont les éditeurs 2K, Capcom, EA, Activision Blizzard, Xbox et Bethesda font partie.

La Summer Game Fest sera diffusée en direct sur la page Youtube de l'évènement des Game Awards. Elle sera également co-diffusée sur la chaîne Twitch thegameawards. Pour ne pas la rater, nous vous conseillons de vous abonner à une des deux chaînes sur votre plateforme de prédilection. Quoi qu'il en soit, vous pouvez également la regardez en direct dans le bloc vidéo intégré ci-dessous.

La conférence de la Summer Game Fest est prévue pour une diffusion en direct sur Twitch et Youtube le jeudi 9 juin 2022. La programmation de l'événement nous promet d'ailleurs que l'émission devrait durer 3 heures, de 20 heures à 23 heures, heure française. Avec des dizaines de partenaires annoncés, la conférence devrait donc être bien remplie en trailers et présentations de jeux vidéo pour l'année à venir !

Au-delà de la conférence "Kick-off" du 9 juin, la Summer Game Fest est un festival de conférences sur plusieurs jours voire semaines qui permettra aux différents acteurs du jeu vidéo de présenter, à leur rythme, leurs productions des prochains mois ou années. Le planning est donc imposant et les dates sont nombreuses. Ci-dessous, une liste des dates importantes de la Summer Game Fest 2022.

9 juin - 20h : Summer Game Fest

9 juin - 23h59 : conférence Devolver Digital

10 juin - 19h : conférence Netflix gaming

10 juin - 21h : Tribeca Games Spotlight

12 juin - 19h : conférence Xbox + Bethesda

12 juin - 21h30 : PC Gaming Show

14 juin - minuit : conférence Capcom

14 juin - 19h : conférence Xbox + Bethesda "étendue"

21 juin - 18h : présentation du jeu Multiversus

Cette année encore, la Summer Game Fest a fait le plein de partenaires du monde du jeu vidéo qui seront de la partie pour présenter leurs divers jeux pour les prochains mois et pour l'année 2023. La marque Xbox a d'ailleurs prévu de diffuser non pas une mais deux conférences pour prendre le temps de montrer tout son catalogue de jeux mais aussi ses services de cloud et d'abonnement. Citons également le PC Gaming Show qui, comme tous les ans, donnera la part belle aux jeux destinés aux ordinateurs, mais aussi à la conférence Capcom qui devrait présenter plus en détails le remake de Resident Evil 4.

Depuis des années, les amateurs de jeux vidéo avaient rendez-vous chaque année au mois de juin avec l'E3, un salon présenté comme la "grande messe" du jeu vidéo durant lequel les différents fabricants et éditeurs présentaient leurs nouveautés à venir. Depuis quelque temps, l'E3 ne peut pas se tenir en raison de la situation sanitaire, si bien que son concurrent direct la Summer Game Fest prend le relais. La Summer Game Fest est un festival organisé sur internet pour amplifier le rayonnement de conférences organisées par divers éditeurs de jeux vidéo. Il s'agit d'une période de plusieurs jours voire semaines durant lesquels de nombreux événements sont organisés pour que les services marketing de différentes marques de jeux vidéo communiquent sur leurs futures productions. Chaque année, une grande conférence nommée "Summer Game Fest Kick Off" lance les hostilités puis d'autres conférences, elles aussi affiliées au festival Summer Game Fest, sont diffusées en ligne.

Que peut-on attendre de la Summer Game Fest ?

Et bien beaucoup de choses. Bien que Geoff Keighley ait précisé qu'il ne fallait pas s'attendre à tout et n'importe quoi ce soir, on sait déjà que l'évènement nous réserve de grosses annonces. On sait notamment qu'Activision participera à l'évènement et nous y présentera les premières images de Call of Duty Modern Warfare 2 (le nouveau, pas l'ancien). Par ailleurs, on pourra aussi attendre des nouvelles de The Callisto Protocol, la création originale du "papa" de Dead Space : Glen Schofield. Il y aura donc ce qu'il faut pour les fans de jeux de tir et pour ceux de jeux d'horreur, mais aussi pour ceux de comics, puisque Warner Bros Games a confirmé sa participation à la SGF, et pourrait nous montrer des images de Gotham Knights ce soir. Outre ces gros projets, d'autres annonces plus modestes seront évidemment à l'affiche, puisqu'une trentaine de partenaires devraient participer à l'évènement.

Une nouvelle présentation de Marvel : Midnight Suns, le RPG tactique de Firaxis qui promet un XCOM-like à la sauce super-héros Marvel, sera aussi de la partie durant le direct du Summer Game Fest. Le compte Twitter officiel de l'événement a également laissé entrevoir que One Piece Odyssey, le jeu de rôle adapté de la saga de manga à succès, serait aussi présent durant le direct d'annonces. De quoi plaire aux amateurs de la licence, à n'en pas douter. A noter également que c'est durant la Sumer Game Fest que Frost Giant, studio créé par des anciens développeurs de Starcraft 2, présentera son prochain jeu de stratégie en temps réel.

Que ne verrons-nous pas à la Summer Game Fest ?

Plus facile encore que de spéculer sur ce qu'on pourrait y voir, savoir ce qu'on est à peu près sûr de ne pas voir à la Summer Game Fest ce soir. Car Geoff Keighley lui-même a précisé qu'il ne fallait pas espérer voir tout et n'importe quoi durant les trois heures de l'évènement. Par exemple, difficile d'imaginer apercevoir des images de Starfield, puisque les projets Xbox et Bethesda seront sans aucun doute réservés à la soirée de présentation Xbox ce dimanche. Il ne faudra pas non plus espérer grand chose du côté de Nintendo, ou de Sony qui réservent traditionnellement leurs annonces à leurs propres évènements.