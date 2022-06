The Last of Us annonce un remake et un jeu multijoueur à la Summer Game Fest

C'est une annonce qu'on attendait et qu'on a eu quelques heures trop top. Naughty Dog revient en force cette année avec l'arrivée d'un remake PS5, The Last of Us part 1, mais aussi l'annonce d'un projet titanesque de jeu multijoueur, The Last of Us Factions.

Gardé pour la clôture du Kickoff live de la Summer Game Fest ce jeudi, Naughty Dog a bien failli voler le show à Activision et à son Call of Duty Modern Warfare 2. Le studio a fait forte impression en annonçant, pas un, pas deux, mais trois nouvelles sorties dans l'univers de son porte-drapeau The Last of Us. Annoncé quelques heures avant le début du show, un remake de The Last of Us va bientôt débarquer sur PS5, nommé sobrement The Last of Us Part One. En plus de ça, le studio nous a proposé quelques images de la première saison de la série homonyme, avec au casting Pedro Pascal et Bella Ramsey. Mais celui qui a le plus titillé nos papilles, c'est le projet de jeu multijoueur Last of Us Factions gargantuesque que Naughty Dog nous réserve pour les prochaines années.

The Last of Us Part I, le remake tant attendu

Tant attendu il ne l'était pas vraiment après la sortie relativement récente du remaster de The Last of Us, mais son trailer a eu le don de balayer nos doutes. The Last of Us Part I sortira le 2 septembre prochain sur Playstation 5, et nous proposera de revivre l'excellente intrigue du premier volet de l'une des plus importantes franchises d'exclusivités Playstation. Au menu, on retrouve un tout nouveau moteur graphique, de nouvelles animations faciales, du ray-tracing et tout ce que peuvent apporter les capacités techniques de la Playstation 5. Un projet qui s'inscrit bien dans l'ère remakes / remasters que traverse l'industrie vidéoludique, une ère qu'on espère tout de même voir passer assez vite.

Naughty Dog nous prépare un Last of Us Factions multijoueur

Bon pour être honnête, on a pas eu grand chose à se mettre sous la dent en terme de contenu lors de la présentation de Naughty Dog, mais on a quand même obtenu pas mal de promesses. Le studio planche actuellement sur un jeu multijoueur intégré à l'univers de The Last of Us. Le studio a qualifié ce titre de "son plus grand projet à ce jour", un jeu "massif" et nous a offert une seule et unique image à contempler rêveusement. On sait aussi que ce titre est en développement depuis un moment déjà, qu'il occupe la majorité des ressources du studio et qu'il pourrait bien arriver sur PS5 et peut être PC d'ici à fin 2023 voire plutôt 2024. On se remet l'image parce que quand même.

Naughty Dog travaille actuellement sur un jeu Last of Us multijoueur © Naughty Dog

The Last of Us arrive en version série

Pour conclure cette folle soirée d'annonces Naughty Dog nous a aussi parlé de la prochaine série The Last of Us, qui devrait être diffusée courant 2023 sur HBO et HBO max. Annoncée par nulle autre qu'Ashley Johnson et Troy Baker, les voix originales d'Ellie et Joel qui seront d'ailleurs au casting de la série, cette première saison nous transportera dans le monde post-apocalyptique sinistre et impitoyable qui a fait le succès des jeux vidéo. On retrouvera cette fois-ci dans les rôles d'Ellie et Joel Bella Ramsey et Pedro Pascal, pour ce qui pourrait bien devenir une excellente adaptation de jeu vidéo sur grand écran. On le souligne parce que c'est rare.

En résumé Naughty Dog aura bien failli renverser le cours de la soirée, en présentant The Last of Us Part I (le 2 septembre sur PS5) The Last of Us multijoueur et la série The Last of Us, ça fait beaucoup de Last of Us mais n'oubliez pas qu'à la fin, il n'en restera qu'un.