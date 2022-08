The Last of Us Part I : un remake épatant ? Les tests de la presse

Le premier volet de la série The Last of Us revient dans une version Playstation 5 remise au goût du jour. Une sortie qui semble avoir largement conquis les cœurs de la presse. On vous explique tout.

[Mis à jour le 31 août 2022 à 17h51] A l'heure où les nouvelles sorties sont rares, où les grosses franchises règnent en impératrices sur le marché du jeu vidéo, et où les remakes et remaster en tous genres pleuvent par dizaines, difficile de croire au succès de The Last of Us Part 1. Pourquoi ? Car il s'agit encore une fois d'un remake du célèbre jeu de 2013, autrement dit d'une aventure que l'on connaît déjà tous par cœur. Mais il semblerait que Sony et Naughty Dog aient eu le nez creux en restaurant totalement ce chef d'œuvre du jeu vidéo, puisque les premiers avis de la presse sont tombés et sont assez dithyrambiques. On vous décrypte tout ça.

Avec une note qui atteint sans sourciller les 88/100 sur Metacritic (pour 64 tests), autant vous dire que The Last of Us Part 1 se place haut sur la liste des meilleurs jeux de l'année. La nouvelle recréation de Naughty Dog semble largement convaincre, en France comme Outre-Atlantique, grâce à sa technique irréprochable qui sublime un matériau original déjà grandiose. C'est l'avis de nos confrères de GameBlog, qui lui attribuent sans broncher 10/10 : "Peu importe comment on se place dans le débat, The Last of Us Part 1 est un véritable coup de poing. Performance technique d'exception, révision remarquable d'un gameplay vieillot voire bancal, atmosphère sublimée, cinématiques encore plus poignantes et environnements plus réalistes que jamais, ce remake nous offre un jeu plus frappant et viscéral que jamais. Naughty Dog réussit son pari haut la main en offrant un regard familier et pourtant dépaysant d'une œuvre désormais culte. Un jeu next-gen à part entière, inchangé dans le fond transcendé littéralement par la forme, qui mérite d'être redécouvert tôt ou tard."

Du côté de Gamekult, les questionnements sur la pertinence et le prix d'un tel remake subsistent, mais sont contrebalancées par la justesse du jeu. Et ajoutez à cela le fait que The Last of Us premier du nom reste sur une autre planète comparé à son successeur, vous obtiendrez une note de 8/10 : "Non ce remake n'était pas indispensable. Non, il ne mérite pas 80 € d'investissement, surtout pas de la part de quelqu'un qui connaît déjà le jeu par coeur. Il n'empêche que c'est un remake qui, dans les limites de ce qu'il prétend être, sait parfaitement ce qu'il peut apporter de significatif à sa propre expérience, et le fait avec une adresse remarquable."

Pour ce qui est de nos confrères anglophones, l'émerveillement reste le même, chez IGN, on lui offre 9/10 : "Remake magnifique et maîtrisé de l'un des piliers du panthéon Playstation, The Last of Us Part I est la meilleure façon de jouer ou de rejouer au classique jeu de survie de Naughty Dog. Les améliorations frappantes qu'il offre à son monde entièrement reconstruit sont complémentées par le raffinement subtil des performances de ses acteurs, et bien qu'il soit équipé des améliorations positives apportées par sa suite (The Last of Us 2), les améliorations de mouvement et d'IA apportent une différence bienvenue dans un jeu déjà incroyable."

On vous le disait un peu plus haut, c'est à la rentrée 2022 que Naughty Dog compte nous replonger dans le monde croulant et sinistre de The Last of Us. Plus précisément, le 2 septembre à 00h00, directement sur Playstation 5. Cette exclusivité sera pour nous l'occasion de retrouver un jeune Joel plus vrai que nature, et de redécouvrir les fondements de l'univers de la célèbre franchise Playstation. Reste à savoir si cet énième remake possèdera les qualités nécessaires pour encourager une communauté de joueurs relativement fatigués par les ressorties. On croise bien évidemment les doigts.

Bien entendu, vous pouvez profiter des bonus de précommande si vous commander le jeu avant sa sortie. C'est la norme maintenant. Vous retrouverez dans lesdits bonus : des stimulants pour faciliter votre début en jeu, et des pièces d'armes bonus pour progresser dans votre arsenal.

Tant attendu il ne l'était pas vraiment si l'on prend en compte la sortie en 2014 du premier remaster de The Last of Us pour Playstation 4. Mais son trailer a eu le don de balayer nos doutes. The Last of Us Part I sortira le 2 septembre prochain sur Playstation 5, et nous proposera de revivre l'excellente intrigue du premier volet de l'une des plus importantes franchises d'exclusivités Playstation. Au menu, on retrouve un tout nouveau moteur graphique, de nouvelles animations faciales, du ray-tracing et tout ce que peuvent apporter les capacités techniques de la Playstation 5. Un projet qui s'inscrit bien dans l'ère remakes / remasters que traverse l'industrie vidéoludique, une ère qu'on espère tout de même voir passer assez vite. On vous laisse en compagnie des équipes de Naughty Dog pour cette présentation de 10 minutes :

Pour ce qui est des éléments techniques de ce remake, on peut clairement voir l'intention de Naughty Dog de retranscrire The Last of Us part 1 avec les assets graphiques de The Last of Us 2. Concrètement, le moteur graphique de ce remake correspond à celui de The Last of Us 2, permettant d'animer plus précisément les personnages, dans leurs mouvements et dans leurs émotions. Vous trouverez aussi dans ce remake la possibilité de profiter du Ray-Tracing et du DLSS, pour une qualité d'image supérieure (4K) et un framerate à 60 images par seconde de manière constante.