The Last of Us Remake : date et heure de sortie, prix... L'exclu PS5 en détails

The Last of Us partie 1 fait son grand retour dans une version plus moderne que jamais. Le chef d'oeuvre de Naughty Dog s'est fait une nouvelle beauté dans un remake qui arrive tout prochainement sur Playstation 5.

[Mis à jour le 30 août 2022 à 14h57] La Summer Game Fest de juin dernier a été un très grand cru pour les fans des jeux Naughty Dog, et pour les joueurs Playstation. Point culminant de cette soirée réservée au gaming, l'annonce d'un nouveau remake de The Last of Us exclusivement réservé aux détenteurs de Playstation 5. Le jeu se voit une nouvelle fois remis à neuf, grâce au moteur graphique, aux environnements et animations qui ont fait la beauté de The Last of Us 2. Il sera donc possible de revivre les premiers moments de la fin du monde en compagnie d'Ellie et de Joel, le tout en 4K et à 60 images par seconde confortablement installé dans votre canapé. Et la bonne nouvelle, c'est que le jeu arrive très, très bientôt. On vous explique tout à son sujet.

On vous le disait un peu plus haut, c'est à la rentrée 2022 que Naughty Dog compte nous replonger dans le monde croulant et sinistre de The Last of Us. Plus précisément, le 2 septembre à 00h00, directement sur Playstation 5. Cette exclusivité sera pour nous l'occasion de retrouver un jeune Joel plus vrai que nature, et de redécouvrir les fondements de l'univers de la célèbre franchise Playstation. Reste à savoir si cet énième remake possèdera les qualités nécessaires pour encourager une communauté de joueurs relativement fatigués par les ressorties. On croise bien évidemment les doigts.

The Last of Us Part 1 PS5 Neuf à partir de 61,49 € Leclerc 61,49 € Voir

Cdiscount 69,99 € Voir

Fnac 69,99 € Voir

Rakuten 76,99 € Voir

Amazon 79,99 € Voir

Micromania 79,99 € Voir

Darty 86,79 € Voir

Bien entendu, vous pouvez profiter des bonus de précommande si vous commander le jeu avant sa sortie. C'est la norme maintenant. Vous retrouverez dans lesdits bonus : des stimulants pour faciliter votre début en jeu, et des pièces d'armes bonus pour progresser dans votre arsenal.

Tant attendu il ne l'était pas vraiment si l'on prend en compte la sortie en 2014 du premier remaster de The Last of Us pour Playstation 4. Mais son trailer a eu le don de balayer nos doutes. The Last of Us Part I sortira le 2 septembre prochain sur Playstation 5, et nous proposera de revivre l'excellente intrigue du premier volet de l'une des plus importantes franchises d'exclusivités Playstation. Au menu, on retrouve un tout nouveau moteur graphique, de nouvelles animations faciales, du ray-tracing et tout ce que peuvent apporter les capacités techniques de la Playstation 5. Un projet qui s'inscrit bien dans l'ère remakes / remasters que traverse l'industrie vidéoludique, une ère qu'on espère tout de même voir passer assez vite. On vous laisse en compagnie des équipes de Naughty Dog pour cette présentation de 10 minutes :

Pour ce qui est des éléments techniques de ce remake, on peut clairement voir l'intention de Naughty Dog de retranscrire The Last of Us part 1 avec les assets graphiques de The Last of Us 2. Concrètement, le moteur graphique de ce remake correspond à celui de The Last of Us 2, permettant d'animer plus précisément les personnages, dans leurs mouvements et dans leurs émotions. Vous trouverez aussi dans ce remake la possibilité de profiter du Ray-Tracing et du DLSS, pour une qualité d'image supérieure (4K) et un framerate à 60 images par seconde de manière constante.