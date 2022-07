The Last of Us Remake : de nouvelles images de gameplay pour l'exclu PS5

Star des annonces de la Summer Game Fest, The Last of Us Remake nous montre enfin des images. A travers une séquence d'une dizaine de minutes, la nouvelle création de Naughty Dog nous présente l'étendue de ses améliorations.

[Mis à jour le 22 juillet 2022 à 14h40] Star de la clôture du Kickoff Live de la Summer Game Fest 2022, The Last of Us Remake s'annonce comme un incontournable de la Playstation 5. Le studio derrière son développement, l'incontournable Naughty Dog, nous a montré l'étendu du travail qu'à subi la célèbre exclusivité Playstation de 2013. Une vidéo pour tenter de convaincre des fans plus que dubitatifs devant ce second remake du titre légendaire. En effet, il va falloir que Naughty Dog prouve que cette nouvelle version vaut le coup qu'on s'y intéresse, à grands coups de démonstrations techniques montrant le potentiel du jeu sur Playstation 5. La bonne nouvelle, c'est que le studio américain l'a fait, et l'a très bien fait.

The Last of Us Part I, le remake tant attendu

Tant attendu il ne l'était pas vraiment après la sortie relativement en 2014 du remaster de The Last of Us pour Playstation 4, mais son trailer a eu le don de balayer nos doutes. The Last of Us Part I sortira le 2 septembre prochain sur Playstation 5, et nous proposera de revivre l'excellente intrigue du premier volet de l'une des plus importantes franchises d'exclusivités Playstation. Au menu, on retrouve un tout nouveau moteur graphique, de nouvelles animations faciales, du ray-tracing et tout ce que peuvent apporter les capacités techniques de la Playstation 5. Un projet qui s'inscrit bien dans l'ère remakes / remasters que traverse l'industrie vidéoludique, une ère qu'on espère tout de même voir passer assez vite. On vous laisse en compagnie des équipes de Naughty Dog pour cette présentation de 10 minutes :

Pour ce qui est des éléments techniques de ce remake, on peut clairement voir l'intention de Naughty Dog de retranscrire The Last of Us part 1 avec les assets graphiques de The Last of Us 2. Concrètement, le moteur graphique de ce remake correspond à celui de The Last of Us 2, permettant d'animer plus précisément les personnages, dans leurs mouvements et dans leurs émotions. Vous trouverez aussi dans ce remake la possibilité de profiter du Ray-Tracing et du DLSS, pour une qualité d'image supérieure (4K) et un framerate à 60 images par seconde de manière constante.

On vous le disait un peu plus haut, c'est à la rentrée 2022 que Naughty Dog compte nous replonger dans le monde croulant et sinistre de The Last of Us. Plus précisément, le 2 septembre, directement sur Playstation 5. Cette exclusivité sera pour nous l'occasion de retrouver un jeune Joel plus vrai que nature, et de redécouvrir les fondements de l'univers de la célèbre franchise Playstation. Reste à savoir si cet énième remake possèdera les qualités nécessaires pour encourager une communauté de joueurs relativement fatigués par les ressorties. On croise bien évidemment les doigts.