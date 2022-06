Final Fantasy VII Rebirth : la suite du remake sur PS5 présentée par Square Enix

Ce jeudi, Square Enix fêtait les 25 ans de la licence Final Fantasy lors d'un petit showcase d'une quinzaine de minutes. On a pu y découvrir Final Fantasy VII Rebirth, la suite du remake de Final Fantasy VII.

Vingt-cinq ans, c'est un âge tout à fait honorable dans le monde du jeu vidéo, et c'est aussi l'anniversaire de la date de sortie de Final Fantasy 7. C'est ce quart de siècle que Square Enix fêtait ce jeudi soir en compagnie de ses fans, avec un petit show d'à peine 15 minutes pour nous présenter quelques futurs projets. Et ces quinze minutes ont été bien remplies avec de nombreuses annonces autour de futures sorties dans l'univers de Final Fantasy, dont l'une des plus attendues : Final Fantasy VII Rebirth, le second chapitre de la trilogie commencée par Final Fantasy VII Remake. Cloud est de retour donc, pour une aventure qui le portera aux confins même de la réalité... Le suspens est à son comble tandis que nous, on vous résume tout ce qu'il faut savoir en attendant sa sortie.

Vous pourrez trouver cette séquence bien mystérieuse juste ici :

Il est vrai que voir Cloud et Sephiroth marcher côte à côte peut sembler particulièrement étrange, mais quand on se concentre sur les voix en arrière plan, difficile de ne pas relever que tout semble... différent. Des dialogues tout droit sortis d'un film de Christopher Nolan si vous voulez notre avis, on peut y entendre différents questionnements sur les intentions de Sephiroth, des interrogations de la part de Tifa, et surtout la remise en question de la véracité de la réalité elle-même. Alors, après cette minute 14 d'informations perturbantes, reposez-vous, soufflez un coup et préparez vous pour un second volet qui vous surprendra quoi qu'il advienne.

Entre l'annonce de Final Fantasy VII Rebirth et les grands projets dévoilés hier, Square Enix semble avoir de quoi s'occuper un moment. Final Fantasy VII Rebirth est donc prévu pour l'hiver 2023. Le second volet de cette trilogie de remake confirmée par Square Enix sortira uniquement sur Playstation 5, avec une sortie prévu un peu plus tard sur PC. Bien entendu, Square Enix conserve ses accords d'exclusivité avec Sony, mais le jeu pourrait bien connaître le même sort que son prédécesseur FF VII Remake Intergrade et débarquer plus tard sur PC. De quoi ravir les amateurs de clavier-souris.