Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion : date de sortie, précommandes... Le remake en détail

Il y a quelques semaines se déroulait le 25e anniversaire de la sortie de Final Fantasy 7, et Square Enix en a profité pour annoncer à ses fans un nouveau remake : Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion. On vous explique tout à son sujet.

[Mis à jour le 30 juin 2022 à 15h23] Final Fantasy VII occupe une place particulière dans le cœur des fans de la franchise de Square Enix, et c'est à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de cette sortie légendaire que le studio japonais a décidé de nous annoncer quelques uns de ses nouveaux projets. Parmi les nouveautés annoncées se trouvait un petit remake inattendu qui a eu le don de nous faire saliver un petit peu. Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion arrive courant 2022 sur nos consoles et PC, un remake du standalone PSP consacré aux aventures de Zack paru en 2007. Une annonce surprise, qui pourrait bien occuper nos longues nuits d'hiver, et dont on vous résume tout en détail.

De la PSP à la PS5, il n'y a qu'un pas. Enfin pas vraiment puisqu'on peut compter entre les deux plus de quinze ans, une génération de console entière, et quelques révolutions technologiques. C'est donc du petit au grand écran que passera Crisis Core : Final Fantasy 7 Reunion. Ce remake du standalone PSP sorti en 2007 revient sur l'histoire de Zack, plus de 7 ans avant les évènements de Final Fantasy VII. On pourrait considérer que Square Enix nous offre donc avec ce remake un avant-goût excitant avant la sortie de Final Fantasy VII Rebirth fin 2023. Ce sera surtout l'occasion de redécouvrir ce grand classique de la licence avec un tout nouveau moteur 3D, une nouvelle bande-son et de nouveaux doublages.

Envie de passer l'hiver dans votre chambre à tabasser du méchant et à résoudre des énigmes titanesques ? Ca tombe plutôt bien puisque Square Enix a prévu de nous proposer son remake Crisis Core : Final Fantasy 7 Reunion dès l'hiver 2022. Une sortie dans quelques mois donc, qui nous permettra de patienter une année entière avant l'arrivée de Final Fantasy VII Rebirth sur PS5. A noter que pour une fois, Square Enix ne s'est pas acoquiné avec Sony, et que Crisis Core Reunion est prévu sur PS4 et PS5, mais aussi sur PC, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. De quoi contenter tous les types de joueurs.

La bonne nouvelle du jour, c'est que le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande sur les différentes plateformes ou il sera proposé. Vous pouvez le retrouver chez Amazon pour l'instant, au prix de 59,99 € sur PS4, PS5, Switch et Xbox One et Series.