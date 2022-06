Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion : le prochain remake dévoilé !

Square Enix a gâté les fans de Final Fantasy hier à l'occasion du 25e anniversaire de la sortie de Final Fantasy VII. La bonne nouvelle, c'est que Zack et Crisis Core sont de retour dans un remake sur PC, PS5, Xbox et Switch.

Square Enix a décidé de faire les choses en grand pour le vingt-cinquième anniversaire de la sortie de Final Fantasy VII. Le plus populaire des jeux de sa franchise occupe une place centrale dans les projets du studio japonais, la preuve en est avec l'annonce de la sortie du second volet de la future trilogie Final Fantasy VII Remake. Mais ce n'est pas FF VII Rebirth qui nous intéresse aujourd'hi, non, c'est une annonce bien plus discrète mais bien plus surprenante : le retour de Final Fantasy VII : Crisis Core dans un remake que l'on pourra retrouver sur toutes les plateformes disponibles. La bonne nouvelle, c'est qu'on en sait déjà pas mal sur cette prochaine sortie.

De la PSP à la PS5, il n'y a qu'un pas. Enfin pas vraiment puisqu'on peut compter entre les deux plus de quinze ans, une génération de console entière, et quelques révolutions technologiques. C'est donc du petit au grand écran que passera Crisis Core : Final Fantasy 7 Reunion. Ce remake du standalone PSP sorti en 2007 revient sur l'histoire de Zack, plus de 7 ans avant les évènements de Final Fantasy VII. On pourrait considérer que Square Enix nous offre donc avec ce remake un avant-goût excitant avant la sortie de Final Fantasy VII Rebirth fin 2023. Ce sera surtout l'occasion de redécouvrir ce grand classique de la licence avec un tout nouveau moteur 3D, une nouvelle bande-son et de nouveaux doublages.

Envie de passer l'hiver dans votre chambre à tabasser du méchant et à résoudre des énigmes titanesques ? Ca tombe plutôt bien puisque Square Enix a prévu de nous proposer son remake Crisis Core : Final Fantasy 7 Reunion dès l'hiver 2022. Une sortie dans quelques mois donc, qui nous permettra de patienter une année entière avant l'arrivée de Final Fantasy VII Rebirth sur PS5. A noter que pour une fois, Square Enix ne s'est pas acoquiné avec Sony, et que Crisis Core Reunion est prévu sur PS4 et PS5, mais aussi sur PC, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. De quoi contenter tous les types de joueurs.