Skate 4 : comment rejoindre le programme de test du jeu ?

Les jeux de skateboard font leur grand retour avec skate. Le jeu s'est montré pour la première fois récemment dans une vidéo pleine d'humour et compte ouvrir son développement aux joueurs.

Tony Hawk Skater Pro, Skate, longtemps les franchises de jeux de skateboard se sont épanouies, traversant les âges et les générations de consoles pour devenir des références dans le monde du jeu vidéo. Un succès qui a transcendé leur appel à un public adepte de la planche pour en faire des jeux populaires chez tous les joueurs, riders ou non. Et, si l'on a plus aucune nouvelle de la licence Tony Hawk du côté d'Ubisoft, EA compte bien poursuivre l'aventure Skate en nous proposant : skate. développé par le studio canadien Full Circle. Le jeu, qui en est toujours aux premiers stades de son développement, nous a montré tout récemment quelques images de gameplay bien trempées qui ont eu de quoi piquer notre curiosité. Mais ce n'est pas tout, EA et Full Circle comptent ouvrir l'accès au jeu aux joueurs, afin qu'ils puissent participer à son développement. On vous explique tout.

C'est donc en montrant quelques images de gameplay de son jeu que skate. a fait parler de lui. Full Circle ne s'est pas trop posé de question et n'a pas hésité à partager avec humour des séquences de jeu d'une pre-alpha brute. Des images qui ont sérieusement convaincu les fans et les joueurs qui attendent le retour de la célèbre licence avec impatience depuis 12 ans. Ce cocktail nous donne un trailer déjà visionné pas moins de 200 000 fois en moins de 24h, la preuve que la demande pour les jeux de skateboard est toujours présente. Il faut dire que ce genre de titres a marqué toute une génération de joueurs, dominant le marché des sorties Playstation 3 et Xbox 360 pendant plusieurs années. C'est donc 12 années après son dernier volet que la franchise d'EA est de retour. Et la bonne nouvelle, c'est que les joueurs peuvent s'impliquer dans le développement du jeu grâce à un nouveau programme de test créé par Electronic Arts.

En effet, l'éditeur américain vous propose de rejoindre les playtest du jeu grâce à son programme "Insider skate." Ce programme est décrit sur sa page officielle par les mots qui suivent : "En tant qu'insider skate., vous pouvez jouer aux premières versions du jeu et donner votre avis tout au long de l'aventure du développement. Nous devrons élargir l'accès à skate. progressivement au fur et à mesure du développement pour vous assurer une expérience optimale. Nous ne pouvons donc pas vous garantir le moment où vous pourrez jouer."

Si vous souhaitez rejoindre le programme de développement Insider skate. vous pouvez vous rendre sur la page suivante. Il vous faudra tout de même posséder un compte EA pour vous y inscrire.