NBA 2K23 : précommandes, prix, date de sortie... On vous résume tout

2023 sera l'année de Michael Jordan pour 2K Games, qui nous offre une nouvelle sortie de sa licence phare : NBA 2K22. On y retrouvera The G.O.A.T. et bien d'autres nouveautés. On vous explique tout.

[Mis à jour le 5 septembre 2022 à 14h31] Le mois de septembre est souvent le mois des grosses sorties pour les amateurs de simulation sportive. Ce week-end, NBA 2K22 débarque sur nos PC et sur console, dans une version une nouvelle fois cross-génération. Outre son mode MyCAREER qui semble gagner en nouveautés, 2K Games reste timide avec 2K23 qui ne semble pas se différencier grandement de NBA 2K22. Mais on peut aussi retenir l'arrivée du mode Jordan Challenge en jeu pour pouvoir revivre les plus grands moments du G.O.A.T. Autant d'informations qu'on vous décortique en long, en large et en travers, juste ci-dessous.

The G.O.A.T est de retour. La NBA 2K23 Michael Jordan édition mettra à l'honneur la plus grande star de l'histoire du basketball, un hommage de taille à l'incontournable numéro 23, légende des Chicago Bulls. Si les images de gameplay se font rares dans cette séquence d'une minute, le sens du spectacle lui ne manque pas et parvient à titiller l'excitation des fans du jeu en dépit de la qualité des itérations NBA 2K précédentes. En effet, le souvenir d'un NBA 2K11 glorieux flotte dans les mémoires, le dernier jeu de 2K Games à avoir honoré le légendaire arrière des Chicago Bulls. D'ailleurs, les 10 défis Jordan devraient être de retour dans cette édition puisque 2K Games a été annoncé les avoir réactualisés et modernisés pour l'occasion. Si les précommandes du jeu débutent le 7 juillet prochain, il faudra patienter encore un peu pour en savoir plus sur son contenu.

Communication minimale côté 2K sur le contenu en jeu de NBA 2K23. Autant ne pas vous attendre à des révolutions technologiques majeures, le jeu restant cross-gen en sortant à la fois sur Xbox One et PS4 ainsi que sur PS5 et Xbox Series. Au delà de ça, 2K23 intégrera une nouvelle fois les défis Michael Jordan. Ces dix missions introduites dans NBA 2K11 vous proposent de revivre les moments les plus importants de la carrière du sextuple champion de NBA. On y retrouve son fameux match de playoffs contre les Celtics de 1986, la finale de la NBA 1991 ou encore ses 69 points contre les Cavaliers en 1990. Autant d'expérience qu'il sera possible de revivre directement dans 2K23.

Si vous souhaitez acheter 2K23 avant sa sortie, sachez que vous bénéficierez des différents bonus de précommande rattachés au jeu :

5 000 VC (monnaie virtuelle)

10 packs promo MyTEAM (un exemplaire livré par semaine)

Une optimisation pour chaque catégorie de compétences Ma CARRIÈRE

Une optimisation pour chaque catégorie de Boost Gatorade

Maillot MyPLAYER Devin Booker

Carte agent libre Devin Booker MyTEAM, notée 95

NBA 2K23 Edition Championnat PS5 Neuf à partir de 149,99 € Amazon 149,99 € Voir

Fnac 149,99 € Voir

Micromania 149,99 € Voir

NBA 2K23 Edition Championnat Xbox Series X Neuf à partir de 149,99 € Amazon 149,99 € Voir

Fnac 149,99 € Voir

Micromania 149,99 € Voir

Contient : Le jeu de base - 100 000 VC (monnaie virtuelle)- 1 accès Dual-Gen (dans la même famille de console) - 12 mois d'abonnement NBA LEAGUE PASS (diffusion en live de la NBA) - Du contenu bonus Ma CARRIÈRE et MyTEAM

NBA 2K23 PS5 Neuf à partir de 51,99 € Cdiscount 51,99 € Voir

Leclerc 53,90 € Voir

Rakuten 56,99 € Voir

Fnac 79,99 € Voir

Micromania 79,99 € Voir

NBA 2K23 PS4 Neuf à partir de 47,49 € Leclerc 47,49 € Voir

Rakuten 53,99 € Voir

La Redoute 55,79 € Voir

Cdiscount 59,99 € Voir

Amazon 64,19 € Voir

Fnac 69,99 € Voir

Micromania 69,99 € Voir

NBA 2K23 Xbox Serie x Neuf à partir de 51,00 € Cdiscount 51,00 € Voir

Leclerc 53,90 € Voir

Rakuten 56,99 € Voir

Fnac 79,99 € Voir

Micromania 79,99 € Voir

NBA 2k23 XBOXONE Neuf à partir de 47,49 € Leclerc 47,49 € Voir

Amazon 49,99 € Voir

Rakuten 53,99 € Voir

Cdiscount 59,99 € Voir

Fnac 69,99 € Voir

Micromania 69,99 € Voir

On vous le disait juste ci-dessus, mais on sait déjà que l'on pourra précommander NBA 2K23 dès le 7 juillet prochain. Une commande qu'il faudra peut-être effectuer à l'aveugle, tant les informations sur le jeu sont pour l'instant limitées. On sait que 2K23 comprendra une édition Michael Jordan et une édition Championnat, bien que cette dernière ne devrait pas sortir en dehors des Etats-Unis puisqu'elle contiendra un an d'accès aux diffusions télévisées de la NBA. Pour ce qui est de la date de sortie de NBA 2K23, le jeu arrivera en boutique et sur le web le 9 septembre prochain, directement sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.