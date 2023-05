Qu'est-il advenu de Skull and Bones, la dernière bouée d'Ubisoft ?

La tempête se prolonge pour Ubisoft qui connaît assurément des années houleuses. Le studio français mise sur Skull and Bones pour redresser le navire tandis que sa valeur boursière continue de plonger dans les abysses.

Qu'est-il advenu de Skull and Bones ? Le titre original d'Ubisoft, annoncé pour la première fois en 2017 et repoussé six fois semble s'être enterré de lui-même après son dernier report annoncé en janvier 2023, du moins c'est l'impression de nombreux joueurs. Il faut dire que le développement de ce jeu de piraterie a connu de nombreuses tempêtes, tandis que du côté de son développeur et éditeur Ubisoft, les cieux se sont largement couverts ces dernières années. Un cocktail dangereux pour un projet qui peine de plus en plus à prouver sa pertinence, se définissant finalement plus comme un jeu multijoueur de combat naval plutôt que le RPG de piraterie en monde ouvert qu'il semblait être destiné à devenir. Retour sur une histoire unique et chaotique.

Après toutes ces années à attendre des infos sur Skull and Bones, après les présentations de gameplay de juillet 2022 et le début des tests techniques en septembre dernier, les joueurs pensaient enfin être arrivés au bout d'un voyage en mer mouvementé. C'était sans compter sur Ubisoft qui a officiellement annoncé le 28 septembre 2022 que la sortie du jeu serait repoussée au 9 mars prochain avant d'annoncer un nouveau report en janvier 2023. Une décision prise au nom de l'expérience du jeu : "Afin de vous fournir la meilleure expérience de gameplay possible, nous avons pris la décision de prendre un peu plus de temps." écrivait alors le studio dans un tweet.

Un énième coup de frein pour un projet qui aura connu l'un développement les plus chaotiques de l'histoire du jeu vidéo. D'abord prévu comme un DLC d'Assassin's Creed Black Flag avant de devenir un projet standalone qui a fini par atterrir dans les bras de la jeune antenne d'Ubisoft Singapour, Skull and Bones est longtemps resté vague. La faute à de multiples changements décisionnaires qui ont entraîné pas moins de six reports de sortie et divers bouleversement de gameplay, pour qu'en définitive Ubisoft lui donne un nom et le tease pour la première fois sous son nouveau pavillon au salon de l'E3 2017. Six and plus tard, le jeu est toujours dans les tiroirs, mais serait en bonne voie pour une sortie fin 2023, selon les derniers rapports financiers de l'éditeur français.

Il faut dire qu'Ubisoft cherche grandement à reprendre pied après plusieurs années catastrophiques sur le plan artistique et pécunier. Le légendaire studio a en effet perdu près de 50% de valeur boursière sur les douze derniers mois, et cherche à tout prix à rassurer ses investisseurs en envoyant des signaux positifs sur ses diverses prochaines sorties. Sur ce plan là d'ailleurs, il pourra seulement compter sur le prochain Assassin's Creed Mirage, seul projet assuré d'un minimum de succès et d'un semblant de date de sortie, attendu pour la rentrée 2023. Skull and Bones de son côté n'a encore rien montré pour convaincre les joueurs, tandis que le prochain jeu Avatar : Frontiers of Pandora reste encore extrêmement évasif. En bref, les prochains trimestres risquent d'être cruciaux pour Ubisoft, qui n'a, il semblerait, plus le droit à l'erreur.

Une présentation d'une dizaine de minutes en juillet 2022 nous a éclairés sur la nature exacte du gameplay de Skull and Bones. Le jeu vous plonge dans la peau d'un naufragé, démuni, tentant de survivre dans un environnement hostile. Votre but ? Construire un navire, rassembler un équipage, développer votre réputation et débloquer de nouveaux équipements dans un monde ouvert peuplé de PNJ plus ou moins hostiles et d'autres joueurs. Le système de progression se base sur votre réputation. En réalisant certains contrats, vous pouvez accumuler de la réputation et ainsi gagner accès à de nouveaux navires, armes et équipements.

Vous pourrez bien entendu entièrement personnaliser votre pirate, votre navire et votre équipage. Vous pourrez contrôler les armes de votre bateau, gérer le moral de votre équipage pour éviter les mutineries et cumuler des tenues pour devenir le pirate le plus stylé du XVIIIe siècle. En ce qui concerne les menaces dans le monde de Skull and Bones, vous devrez faire attention aux corsaires qui traquent les pirates sans relâche, mais aussi aux autres joueurs qui pourraient bien être intéressés par le contenu de votre cale. Il sera aussi possible de s'allier aux autres joueurs et de former des flottilles pour réaliser certaines missions.

Pour ce qui est des combats, Skull and Bones semble pour l'instant se limiter aux seules batailles navales. Pas de transition vers le corps à corps lors des abordages ou des débarquements, ces derniers restant entièrement réservés à des cinématiques en jeu. Une absence que l'on peut trouver regrettable, tant le potentiel d'un bon vieil abordage sabre entre les dents semble indéniable. Pour Skull and Bones, il s'agit surtout de proposer un jeu de navigation et de combats en mer presque proche d'un MMO. Bien qu'il soit entièrement jouable en solo, le jeu semble prendre la forme d'un jeu service, son univers marqué par des mises à jour gratuites déployées au fur et à mesure des mois qui suivront sa sortie. Et bien que la mention d'un passe de combat n'ait pas encore été faite, on parie grandement sur sa présence en jeu connaissant l'énergumène Ubisoft.

Skull and Bones est toujours en développement et offre aux joueurs l'opportunité de participer aux différents playtests qui auront lieu tout au long de l'année. Pour ce faire, vous devrez vous rendre sur cette page et sélectionner la plateforme sur laquelle vous comptez jouer au jeu (PC, PS5 ou Xbox Series X|S). Vous recevrez par la suite des instructions par mail, si vous êtes sélectionnés, sur les différentes modalités d'accès aux différents playtests du jeu.