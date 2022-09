Skull and Bones : la date de sortie du jeu est une énième fois repoussée

Regardé comme l'un des projets les plus chaotiques de l'histoire du jeu vidéo, Skull and Bones voit sa date de sortie une nouvelle fois repoussée. Au moins, avec ce projet d'Ubisoft, les joueurs et les fans commencent à avoir l'habitude.

[Mis à jour le 28 septembre 2022 à 10h24] Une nouvelle tempête s'abat sur le développement de Skull and Bones. La création originale d'Ubisoft Singapour a vu sa sortie repoussée à 2023, une fâcheuse habitude pour ce projet commencé on le rappelle en 2014. Celui qui devait originalement être un DLC d'Assassin's Creed : Black Flag ne semble pas encore prêt pour Ubisoft, qui affirme vouloir fournir à ses joueurs l'expérience qu'ils méritent, ou plutôt qu'ils attendent depuis à peu près huit ans. Une situation presque ubuesque pour le plus grand des studios français, qui doit une nouvelle fois accuser le coup. Pour les joueurs, cela se traduit par un nouveau passage pour la salle d'attente avant de se lancer sur les mers de l'Océan Indien du XVIIIe siècle, et quelques rires non dissimulés.

Après toutes ces années à attendre des nouvelles de Skull and Bones, après les présentations de gameplay de juillet dernier et le début des tests techniques ces dernières semaines, les joueurs pensaient être arrivés au bout d'un voyage mouvementé. C'était sans compter sur Ubisoft qui a officiellement annoncé le 28 septembre dernier que la sortie du jeu serait repoussée au 9 mars prochain. Une décision prise au nom de l'expérience du jeu : "Afin de vous fournir la meilleure expérience de gameplay possible, nous avons pris la décision de prendre un peu plus de temps." écrit le studio français dans un communiqué sur son blog.

Petit rappel, le jeu a connu un développement chaotique, passé de mains en mains depuis 2013 avant de finir comme premier grand projet d'Ubisoft Singapour. Des changements décisionnaires qui ont entraîné de nombreux reports du jeu, annoncé pour la première fois au salon de l'E3 2017. Après cet énième report, le jeu sortira le 9 mars 2023 sur consoles next-gen (PS5 et Xbox Series) et PC seulement. Les joueurs de PS4 et d'Xbox One ne se voient malheureusement pas offrir de versions du jeu.

Une présentation d'une dizaine de minutes nous a éclairés sur la nature exacte du gameplay de Skull and Bones. Le jeu vous plonge dans la peau d'un naufragé, démuni, tentant de survivre dans un environnement hostile. Votre but ? Construire un navire, rassembler un équipage, développer votre réputation et débloquer de nouveaux équipements dans un monde ouvert peuplé de PNJ plus ou moins hostiles et d'autres joueurs. Le système de progression se base sur votre réputation. En réalisant certains contrats, vous pouvez accumuler de la réputation et ainsi gagner accès à de nouveaux navires, armes et équipements.

Vous pourrez bien entendu entièrement personnaliser votre pirate, votre navire et votre équipage. Vous pourrez contrôler les armes de votre bateau, gérer le moral de votre équipage pour éviter les mutineries et cumuler des tenues pour devenir le pirate le plus stylé du XVIIIe siècle. En ce qui concerne les menaces dans le monde de Skull and Bones, vous devrez faire attention aux corsaires qui traquent les pirates sans relâche, mais aussi aux autres joueurs qui pourraient bien être intéressés par le contenu de votre cale. Il sera aussi possible de s'allier aux autres joueurs et de former des flottilles pour réaliser certaines missions.

Pour ce qui est des combats, Skull and Bones semble pour l'instant se limiter aux seules batailles navales. Pas de transition vers le corps à corps lors des abordages ou des débarquements, ces derniers restant entièrement réservés à des cinématiques en jeu. Une absence que l'on peut trouver regrettable, tant le potentiel d'un bon vieil abordage sabre entre les dents semble indéniable. Pour Skull and Bones, il s'agit surtout de proposer un jeu de navigation et de combats en mer presque proche d'un MMO. Bien qu'il soit entièrement jouable en solo, le jeu semble prendre la forme d'un jeu service, son univers marqué par des mises à jour gratuites déployées au fur et à mesure des mois qui suivront sa sortie. Et bien que la mention d'un passe de combat n'ait pas encore été faite, on parie grandement sur sa présence en jeu connaissant l'énergumène Ubisoft.

Skull and Bones est toujours en développement et offre aux joueurs l'opportunité de participer aux différents playtests qui auront lieu tout au long de l'année. Pour ce faire, vous devrez vous rendre sur cette page et sélectionner la plateforme sur laquelle vous comptez jouer au jeu (PC, PS5 ou Xbox Series X|S). Vous recevrez par la suite des instructions par mail, si vous êtes sélectionnés, sur les différentes modalités d'accès aux différents playtests du jeu. Les phases de test du jeu commenceront le 16 septembre prochain et dureront jusqu'au 19.