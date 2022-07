Comment jouer à Skyrim en coop ? Notre guide du mod Skyrim Together Reborn

Inutile de présenter The Elder Scrolls V : Skyrim. Le RPG de Bethesda est devenu un pilier du monde du jeu vidéo depuis sa sortie en 2011. La bonne nouvelle du moment, c'est qu'il est désormais possible d'y jouer en coopération.

Petit retour en arrière, nous sommes en 2011, des claquements de sabots sur le pavé nous réveillent d'un long sommeil. En face de nous, trois inconnus. "Tiens, vous avez fini par vous réveiller ?". Quelques mots devenus meme depuis longtemps et qui marquent le début d'une aventure épique à l'échelle alors jamais vue. The Elder Scrolls V : Skyrim est un monstre sacré de l'histoire du jeu vidéo, avec pas moins de 7 millions de copies vendues dans la première semaine de sa longue existence. Longue car le jeu existe sans flancher depuis plus de dix ans, subissant régulièrement des rééditions et traversant les générations de consoles. Enfin bref, Skyrim est partout, on le connait par cœur et on y revient régulièrement pour une petite balade en Bordeciel, modée ou non. Mais il est une chose qu'il était jusqu'alors impossible de faire dans ce RPG : jouer à plusieurs. Notez l'emploi de l'imparfait, puisque un équipe de modeurs étudiants nous offre Skyrim Together Reborn, un mod permettant de redécouvrir Skyrim en coopération jusqu'à 8 joueur. On vous explique comment l'installer.

Le mod sera disponible à partir du 8 juillet 2022 à 16h. Notre guide sera mis à jour en conséquence.

Avertissements

Les modeurs à l'origine de Skyrim Together Reborn est une équipe d'étudiants ayant réalisé ce projet dans leur tant libre, sans ressources et sans donations. Selon leurs propres mots : "Notre mod n'est pas parfait. Il pourra crasher occasionnellement, certaines quêtes seront bloquées et il y aura des bugs. On ne pourra rien y faire. Il s'agit juste de la réalité de transformer un jeu solo en jeu multijoueur quand on est pas un studio gigantesque comme Bethesda. Mais Skyrim Together Reborn est jouable et extrêmement fun."

Par ailleurs, il vous faudra respecter certaines règles lors de votre session entre amis :

Ne rejoignez un serveur qu'une fois vous être échappé d'Helgen

Conservez un seul groupe de joueurs sur votre serveur, bien que plusieurs soient possible, ce n'est pas recommandé

Conservez toujours le même leader de groupe tout au long de votre partie

Seul le leader de groupe peut et doit interagir avec les PNJ et réaliser les actions demandées dans certaines scènes de quête (jeter un certain sort ou un cri)

Seul le leader de groupe peut looter les objets de quête (comme la griffe dorée dans le Tertre des Chutes Tourmentées)

Prérequis

Tout d'abord, avant de vous lancer dans l'installation du mod Skyrim Together Reborn, sachez qu'il ne fonctionne qu'avec la version 1.6 du jeu sur Steam. Les versions console, VR, Legendary Edition et celle du Xbox Game Pass ne sont pas compatibles. Il vous faudra donc utiliser Skyrim Special Edition 1.6 ou postérieur pour pouvoir en profiter (la 1.6 correspond à la mise à jour Anniversary mise en ligne en 2021). Pour vérifier votre version de Skyrim, rendez-vous dans les fichiers locaux du jeu via Steam, effectuez un clic droit sur TESV.exe et rendez-vous dans l'onglet détails. Votre version devrait y être affichée.

Héberger ou faire un héberger un serveur

Skyrim Together Reborn se base sur un système classique d'hôte et d'invités. Il vous faudra donc créer un serveur pour jouer au jeu, soit en l'hébergeant sur votre PC, soit en le faisant héberger par le site officiel créé par les modeurs pour l'occasion.

Si vous choisissez l'option de faire héberger votre serveur sur playtogether.gg, sachez que son installation sera bien plus facile mais que vous n'aurez pas accès aux paramètres de votre serveur. Vous ne pourrez donc pas régler les options de PvP, de pénalités en cas de mort ou encore configurer des mods tiers. Rendez-vous sur le site playtogether.gg et suivez les instructions pour une installation facile.

et suivez les instructions pour une installation facile. Si vous choisissez d'héberger vous même le serveur, l'installation du mod sera un peu plus compliquée, mais vous pourrez gérer vous même les options de votre partie. C'est sur cette option que nous allons nous concentrer dans ce guide.

Installation de votre serveur

Vous avez donc choisi l'option d'héberger votre propre serveur Skyrim Together Reborn. Pour installer le mod, il vous faut tout simplement le télécharger à cet adresse (lien à venir), puis lancer le fichier exécutable SkyrimTogetherServer.exe. Avant de vous lancer dans la configuration de votre serveur, sachez que vous aurez besoin d'ouvrir les ports de votre routeur ou d'utiliser Hamachi pour accueillir des joueurs qui ne sont pas connectés à votre réseau local.

Hamachi vous permet de créer et de rejoindre un réseau local virtuel privé, et vous pouvez trouver ce petit logiciel juste à cette adresse . C'est une option plus simple et recommandée que celle ci-dessous. Une fois Hamachi installé, créez-vous un compte, cliquez sur l'onglet "create a new network" puis configurez le nom et le mot de passe de votre serveur. Vos amis devront suivre les mêmes étapes et rejoindre le serveur Hamachi que vous venez de créer.

. C'est une option plus et que celle ci-dessous. Une fois Hamachi installé, créez-vous un compte, cliquez sur l'onglet "create a new network" puis configurez le nom et le mot de passe de votre serveur. Vos amis devront suivre les mêmes étapes et rejoindre le serveur Hamachi que vous venez de créer. L'autre option, plus complexe, est d'ouvrir les ports de votre routeur internet, une opération expliquée en détail dans l'excellent tutoriel (en anglais) juste ci-dessous :

Une fois les ports de votre routeur ouverts, vous n'avez plus qu'à récupérer votre adress IP publique et à la transmettre à vos amis pour qu'ils puissent rejoindre votre partie.

Rejoindre un serveur

Cette section sera mise à jour dès la parution du mod.

Configurer votre serveur

Une fois Skyrim Together Reborn installé, vous n'avez plus qu'à configurer les options de votre serveur. Pour ce faire, rendez-vous dans le dossier d'installation de Skyrim Together, puis dans le dossier "config". Vous y trouverez le fichier STServer.ini, ouvrez le avec votre bloc note. Voici les options les plus importantes et leurs effets sur votre partie :

bConsole : détermine si la console interactive est active en jeu, peut être réglé sur "true" ou "false"

: détermine si la console interactive est active en jeu, peut être réglé sur "true" ou "false" bAnnounceServer : détermine si votre serveur apparaît dans la liste des serveurs visibles en jeu. Si votre serveur a un mot de passe il n'apparaîtra pas dans la liste. Peut être réglé sur "true" ou "false".

: détermine si votre serveur apparaît dans la liste des serveurs visibles en jeu. Si votre serveur a un mot de passe il n'apparaîtra pas dans la liste. Peut être réglé sur "true" ou "false". fGoldLossFactor : règle le montant d'or qu'un joueur perd à sa mort. Il s'agit d'un pourcentage à régler entre 0 et 1 (ex : 0,10 correspond à 10% d'or perdu par mort).

: règle le montant d'or qu'un joueur perd à sa mort. Il s'agit d'un pourcentage à régler entre 0 et 1 (ex : 0,10 correspond à 10% d'or perdu par mort). bEnablePvp : active ou non le JcJ dans votre partie. Peut être réglé sur "true" ou "false".

: active ou non le JcJ dans votre partie. Peut être réglé sur "true" ou "false". bEnableGreetings : active ou non les salutations des PNJ quand les joueurs passent à côté. Le son étant synchronisé pour tous les joueurs, régler cette option sur "false" peut vous éviter les maux de tête. Peut être réglé sur "true" ou "false".

: active ou non les salutations des PNJ quand les joueurs passent à côté. Le son étant synchronisé pour tous les joueurs, régler cette option sur "false" peut vous éviter les maux de tête. Peut être réglé sur "true" ou "false". uDifficulty : règle la difficulté du jeu, imposée à tous les invités. 0 = Novice | 1 = Apprenti | 2 = Adepte | 3 = Expert | 4 = Maître | 5 = Légendaire.

: règle la difficulté du jeu, imposée à tous les invités. 0 = Novice | 1 = Apprenti | 2 = Adepte | 3 = Expert | 4 = Maître | 5 = Légendaire. sPassword : impose un mot de passe sur votre serveur, option fortement recommandée. Votre serveur disparaîtra de la liste des serveurs actifs du mod et vos amis devront donc s'y connecter manuellement.

: impose un mot de passe sur votre serveur, option fortement recommandée. Votre serveur disparaîtra de la liste des serveurs actifs du mod et vos amis devront donc s'y connecter manuellement. sServerName : détermine le nom de votre serveur.

: détermine le nom de votre serveur. uPort : le port sur lequel votre serveur est actif, une valeur particulièrement importante si vous souhaitez ouvrir vos ports (voir plus haut dans ce tutoriel)

Sauvegardez vos changements et lancez votre serveur. Si vous souhaitez annuler vos modifications dans le fichier, fermez votre serveur, supprimez le fichier STServer.ini et relancez-le.