Comment jouer à Elden Ring en coop ? Notre guide du mode Seamless Coop

Bien qu'Elden Ring intègre des fonctionnalités de jeu en coopération, elles restent limitées et limitantes. Des barrières que le mod Seamless Coop se charge de lever, on vous explique comment l'installer.

Elden Ring connait un succès monstrueux depuis sa sortie en février 2022. Acclamé par la critique et par les joueurs, le dernier titre de From Software s'inscrit dans la lignée des jeux Dark Souls, Sekiro et Bloodborne, tant par sa direction artistique unique, son gameplay complet et sa difficulté corsée. Sauf que contrairement à ses prédécesseurs, Elden Ring prend pour la première fois dans l'histoire des jeux From Software, la direction de l'open-world, offrant au joueur de choisir comment et quand progresser dans son histoire épique et alambiquée. Un choix qui en fait probablement l'un des meilleurs RPG en monde ouvert de l'histoire, mais que l'on ressent moins dans son mode multijoueur, limité par le système d'invocation de From Software. En effet, ce dernier ne vous offre d'inviter des amis que dans certaines zones et certaines situations, ce qui peut parfois s'avérer frustrant pour ceux qui souhaitent découvrir l'Entre-Terre accompagnés. La bonne nouvelle c'est qu'un mod vous permet désormais de jouer à Elden Ring en coopération sans restriction et de A à Z, Seamless Coop par LukeYui. On vous explique où et comment l'installer.

AVERTISSEMENTS

Le mod Seamless Coop est la création d'un seul modeur talentueux et non de From Software il peut donc s'avérer instable, créant occasionnellement des crashs et des bugs de quête ou de duplication d'objet notamment. Les mises à jour suivant sa mise en ligne ont nettement corrigé les problèmes les plus dérangeants, mais il en subsiste quelques uns. De plus, il n'est en aucun cas autorisé par l'anti-cheat d'Elden Ring et utilise un launcher séparé du jeu original, sans système de prévention de triche.

Sachez aussi que certaines règles sont à respecter pour une partie sans accrocs, comme celle de garder le même hôte le plus souvent possible, ou d'effectuer les actions de téléportation en même temps (lorsque Melina souhaite vous emmener à la Table Ronde notamment).

Que fait Seamless Coop dans Elden Ring ?

Seamless Coop permet à un joueur d'ouvrir sa partie à 3 autres joueurs maximum.

Contrairement au multijoueur du jeu de base, ce mod offre l'opportunité à tous les joueurs de chevaucher Torrent en même temps.

Le loot est dupliqué dans le jeu, permettant à chacun de récupérer les objets dans le monde et sur les ennemis.

Tous les joueurs peuvent se reposer à des feux, et faire réapparaître les ennemis alentours.

La difficulté du jeu augmente avec le nombre de joueurs.

Pour être tout à fait honnêtes avec vous, LukeYui a fait un travail remarquable avec le mod Seamless Coop, qui est aussi complet que facile à installer.

Pour le télécharger, rendez-vous sur la page suivante de Nexusmods, créez-vous un compte et télécharger Elden Ring Seamless Coop dans sa dernière version. Attention, comme le modeur le dit lui-même, votre antivirus pourrait détecter les fichiers du jeu comme étant malveillants, il vous faudra donc le désactiver temporairement ou utiliser vos droits pour autoriser le fichier sur votre ordinateur.

de Nexusmods, créez-vous un compte et télécharger Elden Ring Seamless Coop dans sa dernière version. Attention, comme le modeur le dit lui-même, votre antivirus pourrait détecter les fichiers du jeu comme étant malveillants, il vous faudra donc le désactiver temporairement ou utiliser vos droits pour autoriser le fichier sur votre ordinateur. Le fichier que vous avez téléchargé se trouve sous le format d'archive .rar ou .zip. Il vous faudra donc installer Winrar pour pouvoir l'ouvrir.

pour pouvoir l'ouvrir. Une fois votre archive ouverte, copiez et remplacez l'intégralité des fichiers qu'elle contient dans le répertoire où est installé Elden Ring. Par défaut :

C://Programmes/Steam/steamapps/common/EldenRing

Vous pouvez aussi trouver le dossier d'installation d'Elden Ring via Steam en cliquant droit sur le jeu dans votre bibliothèque, "Gérer" puis "Parcourir les fichiers locaux".

Vous obtiendrez dans votre répertoire un nouveau fichier exécutable launch_elden_ring_seamlesscoop.exe , le launcher qui vous permettra de jouer au mod. Vous utiliserez dorénavant ce fichier exécutable pour lancer votre jeu.

, le launcher qui vous permettra de jouer au mod. Vous utiliserez dorénavant ce fichier exécutable pour lancer votre jeu. Vous aurez aussi un nouveau dossier SeamlessCoop, dans lequel vous trouverez le fichier seamlesscoopsettings.ini. Ouvrez ce fichier avec votre bloc-notes et mettez en place un mot de passe pour votre monde. Vos amis doivent eux-aussi répéter la même opération pour se connecter à votre partie.

Lancez le jeu grâce à l'exécutable launch_elden_ring_seamlesscoop.exe traversez le prologue et une fois à Limgrave, utilisez l'un des trois objets suivants dans votre inventaire pour gérer votre partie :

Tiny Great Pot : ouvre et ferme votre partie au multijoueur

ouvre et ferme votre partie au multijoueur Effigie de Malenia : permet de rejoindre une partie multijoueur ouverte

permet de rejoindre une partie multijoueur ouverte Separation Mist : permet de quitter une partie multijoueur en cours ou de fermer une sessions

Vous voici désormais accompagné dans votre aventure épique sous l'ombre de l'Arbre-Monde !