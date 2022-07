PS5 : des consoles en stock aujourd'hui ? Les drops en direct

Avec de très bonnes performances et un prix défiant toute concurrence, la PS5 reste l'un des objets high-tech les plus recherché du moment. On vous aide à en trouver.

[Mis à jour le 12 juillet 2022 à 14h15] Sortie en pleine pandémie en novembre 2020, la PS5 n'a depuis jamais quitté son statut de produit en rupture de stock. Un statut en grande partie dû à des ruptures d'approvisionnement issues de la pénurie mondiale de semiconducteurs. Mauvaise nouvelle pour les nombreux joueurs et joueuses français, cette situation pourrait bien se prolonger jusqu'en 2024. Mais elle n'empêche pas les consommateurs déterminés à dénicher des exemplaires de la console, en profitant de réassorts ponctuels chez certains revendeurs. Seulement, il faut réagir vite lorsque la console est remise en ligne pour se saisir des rares exemplaires mis en vente. On vous aide dans votre entreprise en vous proposant notre suivi en temps-réel des stocks et des drops de la journée, ainsi que tous nos conseils d'achat dans le diaporama ci-dessous.

Notre suivi des stocks du mercredi 13 juillet en direct

08h30 : pour l'instant la console n'est pas apparue sur les sites de revente français.

retrouvez la console d'occasion et neuve chez Rakuten.

Les PS5 sont aussi devenues une denrée précieuse, et les revendeurs l'ont bien compris. Si vous souhaitez à tout prix vous procurer une Playstation 5, vous pouvez donc vous orienter vers les sites de revente de la console, de particulier à particulier comme Rakuten. Le site de revente français vous propose des exemplaires neufs et d'occasion de la console entre 600 et 700 euros exemplaire, c'est à dire à un prix 20 à 30% plus onéreux que le prix de vente de base de la console (399 € pour la version Digitale, 499€ pour la version Standard). Point positif, contrairement aux réassorts et autres drops, vous serez sûrs de recevoir votre console, contre un prix bien supérieur en revanche.

Si vous êtes nouveaux sur le marché des consoles Playstation 5, vous serez ravis d'apprendre qu'il existe quelques astuces pouvant vous permettre d'acheter votre console plus facilement et plus rapidement. Vous retrouverez parmi ces astuces quelques conseils basiques comme celui de se créer un compte sur tous les dites susceptibles de mettre en vente des consoles (Intermarché, Carrefour, Micromania, CDiscount, Fnac, Amazon...) mais aussi ceux essentiels comme celui que les ventes Amazon sont uniquement réservées aux membres Amazon Prime. Ajoutez à cela de petites astuces de gestion de listes d'envies, et vous serez parés pour le prochain réassort de Playstation 5 après avoir lu ce diaporama.

Vous l'aurez compris, la Playstation 5 fait partie d'une génération de consoles sortie directement en rupture de stock. Souvenez-vous, lorsque la dernière console de Sony est sortie, nous étions en novembre 2020, et la pandémie de coronavirus atteignait alors des sommets, paralysant l'économie du monde entier. L'Asie du Sud-Est, premier producteur de métaux semiconducteurs utilisés dans la fabrication de cartes à puces (i.e. processeurs et processeurs graphiques pour consoles et PC) a été durement touchée, freinant la production de consoles, de cartes graphiques et même d'automobiles dans le monde entier. Un facteur qui se ressent encore aujourd'hui sur le marché de l'high-tech, et particulièrement sur celui des consoles de jeu de dernière génération.

Pour ce qui est des Playstations 5, et plus généralement des processeurs graphiques, la situation ne devrait pas retourner à la normale avant 2024. Une prédiction effectuée par Pat Gelsinger, le Président Directeur Général d'Intel, qui affirme dans une interview à CNBC que la production de puces électroniques devrait retourner à son plein potentiel d'ici la fin de l'année 2023. Une expertise précise mais de mauvaise augure pour les joueurs console et PC qui s'attendaient à pouvoir profiter d'une situation stable d'ici la fin de l'année 2022.

La PS5 souffre encore et toujours de nombreuses ruptures de stock, et bien que cet article ne soit pas infaillible, il vise tout de même à vous donner les armes pour tenter d'acheter la console de Sony dans les meilleurs délais et sans accroc.