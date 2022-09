"PS5 : des stocks cette semaine ? Notre suivi quotidien en direct"

Restez informés de l'évolution des stocks de PS5 en consultant notre suivi des réassorts de la journée, et profitez de toutes les informations nécessaires pour un achat de console rapide et efficace.

[Mis à jour le 26 septembre 2022 à 09h51] Avec l'arrivée des grosses licences comme Call of Duty : Modern Warfare 2, et FIFA 23, la Playstation 5 n'a jamais été aussi attrayante. La nouvelle console de salon selon Sony offre des performances haut de gamme pour ces titres cross-générations, avec une résolution pouvant aller jusqu'à 4K et une fréquence d'image pouvant atteindre les 120 Hz. Des conditions optimales pour jouer dans son salon, pour un prix qui, bien qu'il ait été augmenté récemment d'un peu plus de 10%, reste tout à fait correct pour un accès au fleuron du gaming. Sauf que la PS5 est rare ces derniers jours, faisant de brèves apparitions sur les sites des revendeurs. On vous la déniche en direct juste ci-dessous, et on vous fait aussi profiter des meilleurs offres d'occasion de la console.

Notre suivi des stocks de PS5 du lundi 26 septembre en direct

09h51 : La Playstation 5 est disponible d'occasion et à prix fort chez Rakuten (voir ci-dessous)

Aujourd'hui, la PS5 fait son grand retour en stock chez CDiscount, après plusieurs semaines d'absence. La console est disponible en packs comprenant des manettes et des jeux, pour un prix allant de 700 à 900 € environ. Une bonne nouvelle pour les acheteurs, et un bon signe à l'approche des grosses sorties de l'année. En effet, Sony a tout intérêt à fournir des consoles pendant les prochaines semaines, étant donné la popularité des jeux qui sortent pendant cette période. En attendant, il faut s'armer de patience et suivre de près l'évolution des stocks de la journée pour tenter d'obtenir une console.

Dans la matinée, on a retrouvé la console pour la première fois depuis quelques semaines chez Micromania, en deux packs proposant la console Standard, deux manettes et deux jeux, variant entre Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West et Spiderman Miles Morales. Des offres intéressantes pour commencer à se créer une belle bibliothèque de jeux, avec ces trois exclusivités Sony triple A proposant des expériences foncièrement différentes. Les prix des deux packs oscillent entre 720 et 760 €, il semblent rester disponibles plusieurs dizaines de minutes.

La dernière information de la matinée traite d'Amazon, et plus particulièrement d'Amazon UK. Le site britannique du g"ant du e-commerce propose des packs de console PS5 Horizon Forbidden West ce matin, pour un prix équivalent à 636.26 € après conversion et frais de ports. Une offre onéreuse pour des packs Standard, mais qui reste largement inférieur au prix de revente d'une console neuve en France (généralement autour de 900-1000€). Attention, ces packs risquent de partir dans la matinée, le site Amazon étant ouvert à tous les acheteurs européens.

Console Sony PlayStation 5 Edition Standard Neuf à partir de 849,00 € Occasion à partir de 635,00 € Rakuten 849,00 € Voir Rakuten 849,00 € 635,00 € Voir

Obtenir une Playstation 5 neuve à prix d'usine requiert une bonne dose de patience, et un suivi sans faille des réassorts quotidien chez différents revendeurs. Si la console est remise en stock, il faut alors l'acheter dans les meilleurs délais, en faisant face à une rude concurrence et à une demande forte. Si cette valse des réassorts vous pèse, vous avez toujours l'option de chercher une console à la revente ou d'occasion. Son prix s'en retrouvera forcément impacté, les revendeurs ayant conscience de la valeur de la console, mais il existe parfois des offres assez intéressantes, comme celles juste ci-dessus. Pour rappel, le prix de base de la PS5 est de 549 € pour la version Standard et de 449 € pour la version Digitale.

Acheter une Playstation 5 est presque devenu une discipline à part entière. Le marché des consoles de salon a bien changé depuis la pandémie de coronavirus, en raison de nombreuses pénuries qui impactent grandement leur production. Depuis novembre 2020, date de la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X, les internautes s'arrachent les rares stocks de console à prix d'or. Les réassorts de la console neuve sont rares et extrêmement demandés, d'où la nécessité de réagir dans la minute en cas de réassort. Afin de vous aider dans votre quête de PS5, nous vous avons préparé nos dix meilleures astuces pour un achat rapide et réussi.

Mais ce n'est pas tout, la console serait aussi entrée dans une nouvelle étape de son existence puisque Sony serait en train d'en développer un tout nouveau modèle. Ce modèle aurait la particularité de posséder un lecteur disque entièrement amovible, en faisant un hybride entre la version Standard et la version Digitale. Bien entendu, cet exemplaire de la PS5 ne devrait pas faire son apparition sur le marché avant quelques mois, et on imagine que son prix serait supérieur à celui de la PS5 Standard, étant donné la versatilité de son nouveau modèle.

Si l'été manquait de mauvaises nouvelles, en voilà une autre qui déplaira fortement aux joueuses et aux joueurs de jeux vidéo. Sony a pris la décision d'augmenter le prix de vente de la Playstation 5 d'un peu plus de 10% dans certaines régions du monde. De facto, la console voit le prix de sa version Standard passer de 499 à 549 € et de sa version Digitale de 399 à 449 €. Une augmentation justifiée par Jim Ryan dans un article Playstation Blog (Jim Ryan est le PDG de Sony Interactive Entertainment) par le climat d'inflation globalisée.

Cette augmentation prend immédiatement effet dans les régions concernées, à savoir le Royaume-Uni, l'Europe, l'Australie, le Mexique, le Canada, la Chine et le Japon. Seuls épargnés, les Etats-Unis. Dans l'article blog annonçant cette augmentation de prix, Sony s'exprime : "L'environnement économique global est un challenge que beaucoup d'entre vous ressentent à travers le monde. On peut apercevoir de forts taux d'inflation et des courbes monétaires hostiles, impactant la vie des consommateurs et créant de grandes pressions sur beaucoup d'industries. En se basant sur ces conditions économiques, SIE a pris la décision difficile d'augmenter le prix de vente de la Playstation 5 dans certains marchés en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie Pacifique, en Amérique Latine et au Canada." Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment

Côté gamers, difficile d'avaler la pilule, une augmentation de 10% reste conséquente, malgré les justifications de Sony. L'entreprise nipponne affirme suivre l'évolution du marché, en forte inflation depuis la pandémie de coronavirus et le début de la Guerre en Ukraine. L'entreprise affirme placer les intérêts des consommateurs au premier plan, et tente de conserver sa marge sur la production de Playstation 5, sans doute plus onéreuse depuis l'augmentation de prix de diverses matières premières.

La quantité de consoles disponibles sur le marché est d'ailleurs le sujet du dernier paragraphe de l'article blog de Jim Ryan, qui affirme "Bien que cette hausse de prix soit une nécessité compte tenu du climat économique global et son impact sur SIE, notre objectif premier reste d'améliorer l'approvisionnement de PS5 dans le monde, afin qu'autant de joueurs que possible puissent profiter de tout ce que la PS5 a à offrir et offrira dans le futur." Il faut noter que l'année 2022 a vu du mieux côté approvisionnement sur la marché français, tandis que les experts tablent sur un retour à la normale à l'horizon 2024.

Par contre, il en est une qui risque de sourire après cette annonce. Et oui, c'est bien la Xbox Series. La concurrente officielle de la Playstation 5 conserve son prix de vente originel pour le moment, lui donnant un net avantage par rapporte à la console nipponne. La Xbox Series S pourra donc toujours être trouvée à 300 € tandis que sa grande soeur la Xbox Series X garde son prix de vente de 500 €. Une différence de prix qui pourrait bien faire chavirer le cœur de quelques acheteurs en faveur de la console américaine. Cela dit, il n'est pas exclu que Microsoft annonce une pareille augmentation dans les prochains mois.

Depuis sa sortie en novembre 2020, la Playstation 5 est en rupture de stock permanente. Une situation en grande partie due à la pandémie de coronavirus, et à l'impact des protocoles sanitaires sur la production de puces électroniques. En effet, en Asie du Sud-Est, première région productrice de métaux semiconducteurs, le coronavirus a durement touché différentes industries, forcées de ralentir leur production. Depuis, difficile pour le commerce international de reprendre un rythme normal, et difficile pour Sony de maintenir une production de PS5 à la hauteur d'une forte demande.

Si vous attendez une estimation quant au retour à la normale du marché des consoles de salon, sachez que les prévisions varient d'un semestre à l'autre. La plus récente nous provient de Pat Gelsinger, le PDG d'Intel, qui estimait dans une interview accordée à CNBC qu'un retour à la normale pouvait se produire en 2024. Une prévision assez juste pour les professionnels de l'industrie, qui restent sur des avis assez pessimistes pour fin 2022 début 2024.

La PS5 souffre encore et toujours de nombreuses ruptures de stock, et bien que cet article ne soit pas infaillible, il vise tout de même à vous donner les armes pour tenter d'acheter la console de Sony dans les meilleurs délais et sans accroc.