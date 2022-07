"PS5 : la console est disponible chez Leclerc ! Les stocks en direct"

La Playstation 5 fait des apparitions toujours plus fréquentes en ce milieu d'été. Découvrez où trouver la console grâce à notre suivi des stocks et des drops de PS5 en direct.

[Mis à jour le 28 juillet 2022 à 10h51] 2020 a été une année toute particulière pour les consoles de salon. A la fois date de la sortie d'une toute nouvelle génération de console, mais aussi l'année de toutes les pénuries, 2020a marqué un profond changement dans notre façon d'acheter les consoles de salon. Fini les stocks disponibles à tout moment sur le web et en magasin, bienvenue l'attente des réassorts et autres drops pour tenter de se procurer une console. Deux années plus tard, la situation n'a pas beaucoup changé, mis à part le fait que la PS5 soit régulièrement remise en vente par les revendeurs. Pour vous aider à vous saisir de l'un de ces réassorts, voici notre suivi des drops de la journée en direct et tous nos conseils d'achat :

Notre suivi des stocks du jeudi 28 juillet en direct

10h50 : Un pack dispo à la Fnac !

Un pack dispo à la ! 10h44 : La console de retour en packs Horizon chez CDiscount !

La console de retour en packs Horizon chez ! 10h33 : La console dispo chez Leclerc !

La console dispo chez ! 10h20 : retrouvez la console d'occasion et neuve chez Rakuten (voir ci-dessous)

Premier réassort de la journée ce jeudi chez le géant des supermarchés Leclerc. L'enseigne propose des packs de la console en précommande, comprenant des jeux, des manettes, et bien entendu, la console de Sony. Leclerc a vite été suivi par CDiscount ce matin avec une toute nouvelle remise en vente de la PS5. La console est vendue en version Standard et en version Digitale dans des packs Horizon Forbidden West. Si vous n'avez pas réussi à vous procurer la console, ne vous inquiétez pas, d'autres réassorts pourraient suivre dans la matinée et en début d'après midi chez Fnac et Amazon.

Console Sony PlayStation 5 Edition Standard Neuf à partir de 775,49 € Occasion à partir de 635,00 € Rakuten 775,49 € Voir Rakuten 775,49 € 635,00 € Voir

Pour ce qui est des consoles d'occasion, vous aurez toujours l'opportunité de trouver des Playstation 5 à la revente. Neuve ou de seconde main, la console de Sony a une valeur réelle bien supérieure à son prix de base, et les revendeurs l'ont bien compris. Bien que la Playstation 5 ait vu son prix à la revente diminuer de plusieurs centaines d'euros depuis quelques mois, il reste très élevé, malgré quelques offres intéressantes sur le site Rakuten. Un achat qui reste réservé aux joueurs les plus motivés et qui souhaitent éviter la valse des drops et des achats à toute vitesse. Gardez seulement en tête que la Playstation 5 Digitale est à 399 € et la Standard à 499 €.

Depuis 18 mois les acheteurs luttent pour se procurer une Playstation 5. La nouvelle console de jeu est très demandée, et les sites de e-commerce le ressentent lors des rares réassorts et des nouveaux stocks. En effet, l'affluence est grande sur ces derniers tandis que certaines pages s'effondrent complètement dans des files d'attente à rallonge. La vitesse est le maître mot de ce nouveau "sport" dont il existe certaines règles pouvant grandement vous avantager. En effet, chaque site possède son propre fonctionnement, et ce diapositive contient quelques petites combines pouvant vous aider à réaliser votre achat le plus rapidement possible.

Vous l'aurez compris, la Playstation 5 fait partie d'une génération de consoles sortie directement en rupture de stock. Souvenez-vous, lorsque la dernière console de Sony est sortie, nous étions en novembre 2020, et la pandémie de coronavirus atteignait alors des sommets, paralysant l'économie du monde entier. L'Asie du Sud-Est, premier producteur de métaux semiconducteurs utilisés dans la fabrication de cartes à puces (i.e. processeurs et processeurs graphiques pour consoles et PC) a été durement touchée, freinant la production de consoles, de cartes graphiques et même d'automobiles dans le monde entier. Un facteur qui se ressent encore aujourd'hui sur le marché de l'high-tech, et particulièrement sur celui des consoles de jeu de dernière génération.

Pour ce qui est des Playstations 5, et plus généralement des processeurs graphiques, la situation ne devrait pas retourner à la normale avant 2024. Une prédiction effectuée par Pat Gelsinger, le Président Directeur Général d'Intel, qui affirme dans une interview à CNBC que la production de puces électroniques devrait retourner à son plein potentiel d'ici la fin de l'année 2023. Une expertise précise mais de mauvaise augure pour les joueurs console et PC qui s'attendaient à pouvoir profiter d'une situation stable d'ici la fin de l'année 2022.

La PS5 souffre encore et toujours de nombreuses ruptures de stock, et bien que cet article ne soit pas infaillible, il vise tout de même à vous donner les armes pour tenter d'acheter la console de Sony dans les meilleurs délais et sans accroc.