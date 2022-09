"PS5 : nouveau prix et retour en stock de la console aujourd'hui"

PS5. La Playstation 5 est décidément au cœur de l'actualité en cette rentrée 2022. Augmentation de prix, nouveau modèle et retour en stock, on vous explique tout sur la plus populaire des consoles de Sony.

[Mis à jour le 1er septembre 2022 à 10h13] La Playstation 5 fait son grand retour en stock ce jeudi avec une nouvelle vente de Leclerc. Le revendeur français fait partie de l'un des rares commerçants à proposer la console en ce moment, ses stocks restant assez limités. Au delà de cette information, sachez que la console next-gen de Sony a un nouveau prix, fixé tout récemment. Une augmentation de plus 10% justifiée par l'inflation, qui en fait la seconde console la plus chère du XXIe siècle, derrière la Playstation 3 de 2006. La Playstation 5 Standard voit son nouveau prix fixé à 549 € tandis que sa cousine Digitale peut être trouvée à 449 €. Mais elle reste un produit de choix pour de nombreux internautes, c'est pourquoi nous vous proposons notre suivi des stocks en direct et tous nos conseils d'achat dans cet article.

Notre suivi des stocks de PS5 du mercredi 31 août en direct

10h00: La Playstation 5 est disponible chez Leclerc !

La Playstation 5 est disponible chez ! 10h00 : La Playstation 5 est disponible d'occasion et à prix fort chez Rakuten (voir ci-dessous)

Si vous souhaitez vous procurer une Playstation 5, vous pouvez aussi très bien opter pour le rachat d'occasion. Des consoles sont régulièrement remises à la revente sur des sites comme Rakuten, et les vendeurs vous proposeront parfois des tarifs avantageux. Notamment, dans la période qui suit l'augmentation du prix de la PS5, certaines offres pourraient bien être presque rentables. Mais n'oubliez pas, la PS5 est rare et les revendeurs l'ont parfaitement compris, proposant parfois la console à des prix pharamineux. Pour rappel, la PS5 Digitale est vendue à 449,99 € et la PS5 Standard à 549,99 €.

C'est l'information de ce début septembre qui confirme certaines rumeurs entendues ces dernières semaines. De nouveaux modèles de PS5 ont été reçus dans certains magasins en Australie. Leur particularité ? Un numéro de série différent des modèles précédents, et un poids légèrement réduit, de 3,6 à 3,4 kg. Alors difficile de parler de Playstation 5 Slim pour l'instant, bien que la console semble avoir fait un petit régime. Pour l'instant, la raison de ce subit allègement est encore inconnue. Normalement, ce "nouveau modèle", si l'on extrapole un peu les faits, devrait être distribué en France dans les prochaines semaines.

Si l'été manquait de mauvaises nouvelles, en voilà une autre qui déplaira fortement aux joueuses et aux joueurs de jeux vidéo. Sony a pris la décision d'augmenter le prix de vente de la Playstation 5 d'un peu plus de 10% dans certaines régions du monde. De facto, la console voit le prix de sa version Standard passer de 499 à 549 € et de sa version Digitale de 399 à 449 €. Une augmentation justifiée par Jim Ryan dans un article Playstation Blog (Jim Ryan est le PDG de Sony Interactive Entertainment) par le climat d'inflation globalisée.

Cette augmentation prend immédiatement effet dans les régions concernées, à savoir le Royaume-Uni, l'Europe, l'Australie, le Mexique, le Canada, la Chine et le Japon. Seuls épargnés, les Etats-Unis. Dans l'article blog annonçant cette augmentation de prix, Sony s'exprime : "L'environnement économique global est un challenge que beaucoup d'entre vous ressentent à travers le monde. On peut apercevoir de forts taux d'inflation et des courbes monétaires hostiles, impactant la vie des consommateurs et créant de grandes pressions sur beaucoup d'industries. En se basant sur ces conditions économiques, SIE a pris la décision difficile d'augmenter le prix de vente de la Playstation 5 dans certains marchés en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie Pacifique, en Amérique Latine et au Canada." Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment

Côté gamers, difficile d'avaler la pilule, une augmentation de 10% reste conséquente, malgré les justifications de Sony. L'entreprise nipponne affirme suivre l'évolution du marché, en forte inflation depuis la pandémie de coronavirus et le début de la Guerre en Ukraine. L'entreprise affirme placer les intérêts des consommateurs au premier plan, et tente de conserver sa marge sur la production de Playstation 5, sans doute plus onéreuse depuis l'augmentation de prix de diverses matières premières.

La quantité de consoles disponibles sur le marché est d'ailleurs le sujet du dernier paragraphe de l'article blog de Jim Ryan, qui affirme "Bien que cette hausse de prix soit une nécessité compte tenu du climat économique global et son impact sur SIE, notre objectif premier reste d'améliorer l'approvisionnement de PS5 dans le monde, afin qu'autant de joueurs que possible puissent profiter de tout ce que la PS5 a à offrir et offrira dans le futur." Il faut noter que l'année 2022 a vu du mieux côté approvisionnement sur la marché français, tandis que les experts tablent sur un retour à la normale à l'horizon 2024.

Par contre, il en est une qui risque de sourire après cette annonce. Et oui, c'est bien la Xbox Series. La concurrente officielle de la Playstation 5 conserve son prix de vente originel pour le moment, lui donnant un net avantage par rapporte à la console nipponne. La Xbox Series S pourra donc toujours être trouvée à 300 € tandis que sa grande soeur la Xbox Series X garde son prix de vente de 500 €. Une différence de prix qui pourrait bien faire chavirer le cœur de quelques acheteurs en faveur de la console américaine. Cela dit, il n'est pas exclu que Microsoft annonce une pareille augmentation dans les prochains mois.

Depuis 18 mois les acheteurs luttent pour se procurer une Playstation 5. La nouvelle console de jeu est très demandée, et les sites de e-commerce le ressentent lors des rares réassorts et des nouveaux stocks. En effet, l'affluence est grande sur ces derniers tandis que certaines pages s'effondrent complètement dans des files d'attente à rallonge. La vitesse est le maître mot de ce nouveau "sport" dont il existe certaines règles pouvant grandement vous avantager. En effet, chaque site possède son propre fonctionnement, et ce diapositive contient quelques petites combines pouvant vous aider à réaliser votre achat le plus rapidement possible.

Vous l'aurez compris, la Playstation 5 fait partie d'une génération de consoles sortie directement en rupture de stock. Souvenez-vous, lorsque la dernière console de Sony est sortie, nous étions en novembre 2020, et la pandémie de coronavirus atteignait alors des sommets, paralysant l'économie du monde entier. L'Asie du Sud-Est, premier producteur de métaux semiconducteurs utilisés dans la fabrication de cartes à puces (i.e. processeurs et processeurs graphiques pour consoles et PC) a été durement touchée, freinant la production de consoles, de cartes graphiques et même d'automobiles dans le monde entier. Un facteur qui se ressent encore aujourd'hui sur le marché de l'high-tech, et particulièrement sur celui des consoles de jeu de dernière génération.

Pour ce qui est des Playstations 5, et plus généralement des processeurs graphiques, la situation ne devrait pas retourner à la normale avant 2024. Une prédiction effectuée par Pat Gelsinger, le Président Directeur Général d'Intel, qui affirme dans une interview à CNBC que la production de puces électroniques devrait retourner à son plein potentiel d'ici la fin de l'année 2023. Une expertise précise mais de mauvaise augure pour les joueurs console et PC qui s'attendaient à pouvoir profiter d'une situation stable d'ici la fin de l'année 2022.

La PS5 souffre encore et toujours de nombreuses ruptures de stock, et bien que cet article ne soit pas infaillible, il vise tout de même à vous donner les armes pour tenter d'acheter la console de Sony dans les meilleurs délais et sans accroc.