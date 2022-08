"PS5 : où trouver des consoles à la rentrée ? Les stocks en direct"

Si l'année 2022 se profile comme un assez bon cru côté consoles de salon, la PS5 reste encore extrêmement difficile à se procurer. On vous aide à la trouver en vous proposant notre suivi des réassorts en direct et tous nos conseils d'achat.

[Mis à jour le 24 août 2022 à 14h31] Acheter une console de jeu, c'est terminé depuis 2020 pour monsieur tout le monde. La faute à une pénurie globalisée de semiconducteurs qui frappe grandement le marché de l'électronique et à la forte popularité de la dernière génération de console. Pour les acheteurs, cette situation se traduit depuis un peu plus de dix-huit mois par une chasse intense à la Playstation 5. Il faut se tenir à l'affût des moindres réassorts chez les revendeurs franco-européens, et surtout réagir vite en cas de remise en vente de la console. Si vous souhaitez vous procurer la PS5, si vous cherchez à la trouver et à être efficace dans votre achat, voici nos meilleures astuces et notre suivi en direct des stocks de la console.

NOTRE SUIVI DES STOCKS DE PS5 DU mercredi 23 AOÛT EN DIRECT

10h30 : Pour vous inscrire à la prochaine vente privée de PS5 chez Sony, rendez-vous ici .

Pour ce qui est des consoles d'occasion, vous aurez toujours l'opportunité de trouver des Playstation 5 à la revente. Neuve ou de seconde main, la console de Sony a une valeur réelle bien supérieure à son prix de base, et les revendeurs l'ont bien compris. Bien que la Playstation 5 ait vu son prix à la revente diminuer de plusieurs centaines d'euros depuis quelques mois, il reste très élevé, malgré quelques offres intéressantes sur le site Rakuten. Un achat qui reste réservé aux joueurs les plus motivés et qui souhaitent éviter la valse des drops et des achats à toute vitesse. Gardez seulement en tête que la Playstation 5 Digitale est à 399 € et la Standard à 499 €.

Depuis 18 mois les acheteurs luttent pour se procurer une Playstation 5. La nouvelle console de jeu est très demandée, et les sites de e-commerce le ressentent lors des rares réassorts et des nouveaux stocks. En effet, l'affluence est grande sur ces derniers tandis que certaines pages s'effondrent complètement dans des files d'attente à rallonge. La vitesse est le maître mot de ce nouveau "sport" dont il existe certaines règles pouvant grandement vous avantager. En effet, chaque site possède son propre fonctionnement, et ce diapositive contient quelques petites combines pouvant vous aider à réaliser votre achat le plus rapidement possible.

Vous l'aurez compris, la Playstation 5 fait partie d'une génération de consoles sortie directement en rupture de stock. Souvenez-vous, lorsque la dernière console de Sony est sortie, nous étions en novembre 2020, et la pandémie de coronavirus atteignait alors des sommets, paralysant l'économie du monde entier. L'Asie du Sud-Est, premier producteur de métaux semiconducteurs utilisés dans la fabrication de cartes à puces (i.e. processeurs et processeurs graphiques pour consoles et PC) a été durement touchée, freinant la production de consoles, de cartes graphiques et même d'automobiles dans le monde entier. Un facteur qui se ressent encore aujourd'hui sur le marché de l'high-tech, et particulièrement sur celui des consoles de jeu de dernière génération.

Pour ce qui est des Playstations 5, et plus généralement des processeurs graphiques, la situation ne devrait pas retourner à la normale avant 2024. Une prédiction effectuée par Pat Gelsinger, le Président Directeur Général d'Intel, qui affirme dans une interview à CNBC que la production de puces électroniques devrait retourner à son plein potentiel d'ici la fin de l'année 2023. Une expertise précise mais de mauvaise augure pour les joueurs console et PC qui s'attendaient à pouvoir profiter d'une situation stable d'ici la fin de l'année 2022.

La PS5 souffre encore et toujours de nombreuses ruptures de stock, et bien que cet article ne soit pas infaillible, il vise tout de même à vous donner les armes pour tenter d'acheter la console de Sony dans les meilleurs délais et sans accroc.