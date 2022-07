PS5 : retrouvez le suivi des stocks et les drops de la journée en direct

La Playstation 5 est toujours l'objet de nombreuses convoitises proposant des performances de haute volée et un prix raisonnable. On vous aide à la dénicher chez les revendeurs français et européens.

[Mis à jour le 12 juillet 2022 à 09h33] Depuis sa sortie il y a un peu plus de dix-huit mois, la Playstation 5 fait de nombreux envieux. Et pour cause, en rupture de stock depuis sa mise en vente, la dernière console de Sony propose des performances pouvant rivaliser avec les meilleurs PC. Une combinaison qui rend difficile son achat tant elle est populaire et difficile à trouver. Pour l'instant, l'achat d'une PS5 reste toujours soumis aux mêmes règles, il vous faudra vous tenir informé des réassorts de la console en temps réel pour faire partie des premiers acheteurs à se saisir des exemplaires mis en vente. Profitez de notre suivi en direct des stocks de Playstation 5 ainsi que de nos conseils d'achat, un peu plus bas dans cet article.

Notre suivi des stocks du mardi 12 juillet en direct

09h10 : La PS5 est disponible chez Carrefour !

La PS5 est disponible chez Carrefour ! 08h30 : pour l'instant la console n'est pas apparue sur les sites de revente français.

pour l'instant la console n'est pas apparue sur les sites de revente français. 08h30 : retrouvez la console d'occasion et neuve chez Rakuten.

Ce mardi, on retrouve la console de Sony chez deux vendeurs pour l'instant. Comme d'habitude, elle se trouve à la revente chez Rakuten. Une offre que l'on vous explique en détail ci-dessous. Mais l'information du jour c'est aussi le retour de la PS5 chez Carrefour. La console est disponible en packs Horizon Forbidden West, disponibles à l'achat sous couvert de réservation. Il vous faudra tout de même passer la queue des autres acheteurs. Pour ce qui est de Rakuten, les consoles disponibles sont toujours revendues à un prix supérieur à leur prix originel, bien que les tarifs baissent au fil des mois. Un achat assuré et réservé aux acheteurs les plus motivés. Les meilleurs offres ci-dessous :

Console Sony PlayStation 5 Edition Standard Neuf à partir de 770,00 € Occasion à partir de 635,00 € Rakuten 770,00 € Voir Rakuten 770,00 € 635,00 € Voir

Les PS5 sont aussi devenues une denrée précieuse, et les revendeurs l'ont bien compris. Si vous souhaitez à tout prix vous procurer une Playstation 5, vous pouvez donc vous orienter vers les sites de revente de la console, de particulier à particulier comme Rakuten. Le site de revente français vous propose des exemplaires neufs et d'occasion de la console entre 600 et 700 euros exemplaire, c'est à dire à un prix 20 à 30% plus onéreux que le prix de vente de base de la console (399 € pour la version Digitale, 499€ pour la version Standard). Point positif, contrairement aux réassorts et autres drops, vous serez sûrs de recevoir votre console, contre un prix bien supérieur en revanche.

Si vous êtes nouveaux sur le marché des consoles Playstation 5, vous serez ravis d'apprendre qu'il existe quelques astuces pouvant vous permettre d'acheter votre console plus facilement et plus rapidement. Vous retrouverez parmi ces astuces quelques conseils basiques comme celui de se créer un compte sur tous les dites susceptibles de mettre en vente des consoles (Intermarché, Carrefour, Micromania, CDiscount, Fnac, Amazon...) mais aussi ceux essentiels comme celui que les ventes Amazon sont uniquement réservées aux membres Amazon Prime. Ajoutez à cela de petites astuces de gestion de listes d'envies, et vous serez parés pour le prochain réassort de Playstation 5 après avoir lu ce diaporama.

La PS5 souffre encore et toujours de nombreuses ruptures de stock, et bien que cet article ne soit pas infaillible, il vise tout de même à vous donner les armes pour tenter d'acheter la console de Sony dans les meilleurs délais et sans accroc.