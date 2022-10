"PS5 : retrouvez les stocks de consoles de la journée en direct"

La toute dernière console de Sony fêtera bientôt ses deux ans ! Deux années passées en rupture de stock sur des sites que les joueurs scrutent dans l'attente de réassorts. On vous donne un coup de main dans cet article.

[Mis à jour le 31 octobre 2022 à 10h24] La fin de l'abondance ? Les joueurs la connaissent depuis 2020 et la pandémie de coronavirus. L'impact de la crise sanitaire sur le monde du gaming se fait toujours sentir, avec des quotas de production qui peinent à atteindre la demande des gamers français, particulièrement pour la Playstation 5. La console de Sony est la plus recherchée par les français, et la concurrence pour l'acheter est rude. Pour vous permettre de réagir dans la minute en cas de réassort de Playstation 5, voici notre suivi en direct des stocks de la journée et toutes les informations utiles pour trouver la console.

10h20 : La Playstation 5 est disponible d'occasion et à prix fort chez Rakuten (voir ci-dessous)

Vous l'aurez compris si vous suivez l'actualité autour de la toute dernière console de Sony. La PS5 est devenu l'un des produits high-tech les plus recherchés en France dès sa sortie en novembre 2020. Un statut qu'elle n'a depuis plus quitté, rendant ses apparitions brèves et son achat compliqué. Acheter une PS5 est presque une discipline à part entière, avec ses règles et ses méthodes, mais aussi ses petits avantages pour prendre le pas sur votre voisin qui cherche lui aussi une Playstation 5. On vous détaille tous nos petits conseils juste ci-dessous dans un petit diaporama trucs et astuces.

CDiscount aura probablement été l'un des revendeurs les plus assidus quand il s'agit de Playstation 5 cette année. Le site de e-commerce français remet régulièrement en vente la console, bien qu'elle reste souvent proposée dans des packs comprenant une multitude de jeux et d'accessoires. Une bonne idée quand on ne possède absolument aucun équipement de gaming, une moins bonne quand on souhaite juste passer de la Playstation 4 à la Playstation 5. Sur CDiscount, un compte déjà créé vous offrira un moyen rapide de surveiller les alertes liées à la PS5, et d'acheter votre console assez vite en cas de réassort.

Amazon reste l'un des premiers choix des français quand il s'agit de chercher des objets high-tech. Seulement voilà, le site du géant de e-commerce est aussi une cible de choix pour les scalpeurs et autres revendeurs malhonnêtes qui n'hésite pas à utiliser des bots pour se saisir des objets recherchés dès leur remise en stock, afin de les revendre par la suite bien au dessus de leur prix de base. Et bien entendu, la Playstation 5 est frappée de plein fouet par ce phénomène. Mais il reste toujours possible de la trouver sur Amazon, d'autant plus que les français ont aussi accès aux produits mis en ligne sur les sites anglais, allemand, espagnol et italien de l'entreprise de Jeff Bezos. Il faut juste une grosse pincée de chance.

Leclerc n'est pas le revendeur français le plus régulier quand il s'agit de remettre en vente des consoles Playstation 5, mais il reste de loin l'une des meilleures options toutes plateformes confondues. Pourquoi ? Car le site limite les commandes à un exemplaire par personne, et parvient à tenir l'afflux soudain de visiteurs en cas de réassort de PS5. Début octobre, un stock de la console est resté plus de 5 heures sur le fameux site, permettant à de nombreux retardataires d'enfin arriver à décrocher le Saint Graal qu'est devenu la dernière console de Sony.

Aussi, outre les exclusivités web vendues uniquement sur internet, vous avez l'option de vous rendre en magasin pour chercher des Playstation 5. En ce moment, les packs PS5 FIFA 23 inondent le marché, et pourraient bien être retrouvé en boutique sur un coup de chance. Si vous passez devant un Leclerc n'hésitez pas à aller y faire un tour pour poser la question.

Revendeur préféré des français, la Fnac ne fait pas partie des champions quand il s'agit des ventes de Playstation 5. Le site de e-commerce propose assez rarement la console, bien que rarement signifie en moyenne une à deux fois par mois. En général, ces ventes ont lieu le mardi ou le mercredi, et comprennent à la fois des consoles seules et des packs assez fournis. Notez aussi que, conseil spécifique au site Fnac.com, il est possible d'ajouter un produit à votre liste d'envie afin de le retrouver directement depuis la section homonyme sur votre profil. Vous pourrez ainsi directement l'y ajouter à votre panier, en évitant les pages produit surchargées.

Par ailleurs, ces dernières semaines, il est possible de retrouver la très recherchée console en boutique dans les magasins Fnac. Il est toujours possible d'aller s'adresser aux vendeurs pour demander si ils n'auraient pas quelques exemplaires en boutique. Nous avons eu vent de certains clients parvenant à dénicher la console, surtout depuis l'arrivée des packs FIFA 23 fin septembre. En effet, Sony commence peu à peu à atteindre de bons quotas de production, et il semblerait que certaines enseignes Fnac arrivent à se faire livrer quelques exemplaires de la console quotidiennement. Comme quoi, ça ne coûte rien de demander.

Obtenir une Playstation 5 neuve à prix d'usine requiert une bonne dose de patience, et un suivi sans faille des réassorts quotidien chez différents revendeurs. Si la console est remise en stock, il faut alors l'acheter dans les meilleurs délais, en faisant face à une rude concurrence et à une demande forte. Si cette valse des réassorts vous pèse, vous avez toujours l'option de chercher une console à la revente ou d'occasion. Son prix s'en retrouvera forcément impacté, les revendeurs ayant conscience de la valeur de la console, mais il existe parfois des offres assez intéressantes, comme celles juste ci-dessus. Pour rappel, le prix de base de la PS5 est de 549 € pour la version Standard et de 449 € pour la version Digitale.