"Retour de la PS5 en stock aujourd'hui ! Les ventes quotidiennes"

La Playstation 5 fait son grand retour aujourd'hui une nouvelle fois chez CDiscount. Un stock qui risque malheureusement de partir à la vitesse de l'éclair.

[Mis à jour le 17 novembre 2022 à 10h36] La Playstation 5 fête à peine ses deux ans, une célébration qui nous permet de faire le bilan sur deux premières années sur le marché très particulières. Pénuries en tous genres, pandémie, et conflits armés en Europe, la liste des embûches sur sa ligne de production est longue. Mais elle est régulièrement remise en vente par certains revendeurs français, notamment ces derniers temps chez CDiscount, qui mène la danse, et Amazon qui suit de près. Nous vous proposons notre suivi des stocks de la journée en direct, les meilleures offres de consoles d'occasion et tous nos conseils d'achat, juste ci-dessous.

10h00 : Rupture de stock chez CDiscount.

09h45 : La console de retour chez CDiscount !

10h06 : La Playstation 5 est disponible d'occasion et à prix fort chez Rakuten (voir ci-dessous)

Console Sony Playstation 5 Digital Edition Neuf à partir de 798,50 € Occasion à partir de 770,00 € Rakuten 798,50 € Voir Rakuten 798,50 € 770,00 € Voir

Vous l'aurez probablement compris, trouver une console Playstation 5 neuve sur les circuits classiques de vente relève pratiquement de l'exploit, même si la situation semble s'améliorer sur les sites de revente. Les files d'attente longues comme le bras, les stocks qui partent en quelques minutes, les pages produits qui ne fonctionnent plus... La liste des embûches est longue sur la voie d'un achat de PS5. Si vous voulez éviter ces difficultés et que vous êtes prêts à ouvrir votre porte monnaie, vous avez toujours l'option d'acheter la PS5 neuve ou d'occasion chez un revendeur particulier. Attention cependant aux prix mirobolants.

CDiscount se place largement en tête des revendeurs français quant à sa propension à remettre en vente des consoles Playstation 5. Sans être vraiment régulier, le célèbre site de e-commerce peut se vanter d'avoir proposé des consoles au moins une fois pas semaine ces derniers mois, le plus souvent sous la forme de packs que de consoles seules. Généralement, ces packs contiennent la console en version Digitale ou Standard, une ou deux manettes DualSense et plusieurs jeux exclusifs à la console. Le meilleur conseil que l'on peut vous donner pour un achat rapide sur leur site : créez-vous un compte au préalable.

Les stocks de PS5 chez CDiscount

Amazon domine largement le marché du e-commerce, une information qui ne surprendra personne. Sur le domaine des Playstation 5, le site américain reste un assez mauvais élève, mettant en vente la console à une fréquence de deux à trois fois par mois. Seulement, les ventes de PS5 sont généralement réservées aux membres Amazon Prime, bien que le site propose une liste d'attente pour tous les acheteurs désireux d'obtenir la console. Par ailleurs, tous les acheteurs européens ont accès aux ventes de consoles en France, faisant des ventes de PS5 sur Amazon les plus courtes du web.

Inscrivez-vous à Amazon Prime

Les PS5 chez Amazon

Leclerc n'est pas le revendeur français le plus régulier quand il s'agit de remettre en vente des consoles Playstation 5, mais il reste de loin l'une des meilleures options toutes plateformes confondues. Pourquoi ? Car le site limite les commandes à un exemplaire par personne, et parvient à tenir l'afflux soudain de visiteurs en cas de réassort de PS5. Début octobre, un stock de la console est resté plus de 5 heures sur le fameux site, permettant à de nombreux retardataires d'enfin arriver à décrocher le Saint Graal qu'est devenu la dernière console de Sony.

Aussi, outre les exclusivités web vendues uniquement sur internet, vous avez l'option de vous rendre en magasin pour chercher des Playstation 5. En ce moment, les packs PS5 FIFA 23 inondent le marché, et pourraient bien être retrouvé en boutique sur un coup de chance. Si vous passez devant un Leclerc n'hésitez pas à aller y faire un tour pour poser la question.

Les stocks de PS5 chez Leclerc

Revendeur préféré des français, la Fnac ne fait pas partie des champions quand il s'agit des ventes de Playstation 5. Le site de e-commerce propose assez rarement la console, bien que rarement signifie en moyenne une à deux fois par mois. En général, ces ventes ont lieu le mardi ou le mercredi, et comprennent à la fois des consoles seules et des packs assez fournis. Notez aussi que, conseil spécifique au site Fnac.com, il est possible d'ajouter un produit à votre liste d'envie afin de le retrouver directement depuis la section homonyme sur votre profil. Vous pourrez ainsi directement l'y ajouter à votre panier, en évitant les pages produit surchargées.

Par ailleurs, ces dernières semaines, il est possible de retrouver la très recherchée console en boutique dans les magasins Fnac. Il est toujours possible d'aller s'adresser aux vendeurs pour demander si ils n'auraient pas quelques exemplaires en boutique. Nous avons eu vent de certains clients parvenant à dénicher la console, surtout depuis l'arrivée des packs FIFA 23 fin septembre. En effet, Sony commence peu à peu à atteindre de bons quotas de production, et il semblerait que certaines enseignes Fnac arrivent à se faire livrer quelques exemplaires de la console quotidiennement. Comme quoi, ça ne coûte rien de demander.

Les stocks de PS5 chez Fnac

Vous l'aurez compris si vous suivez l'actualité autour de la toute dernière console de Sony. La PS5 est devenu l'un des produits high-tech les plus recherchés en France dès sa sortie en novembre 2020. Un statut qu'elle n'a depuis plus quitté, rendant ses apparitions brèves et son achat compliqué. Acheter une PS5 est presque une discipline à part entière, avec ses règles et ses méthodes, mais aussi ses petits avantages pour prendre le pas sur votre voisin qui cherche lui aussi une Playstation 5. On vous détaille tous nos petits conseils juste ci-dessous dans un petit diaporama trucs et astuces.

La PS5 souffre encore et toujours de nombreuses ruptures de stock, et bien que cet article ne soit pas infaillible, il vise tout de même à vous donner les armes pour tenter d'acheter la console de Sony dans les meilleurs délais et sans accroc.