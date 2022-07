Bayonetta 3 : date de sortie, précommandes, édition collector... On vous dit tout

Notre sorcière bien aimée fait son grand retour dans une nouvelle exclusivité Nintendo Switch. Bayonetta arrive en octobre, le temps pour nous de vous faire le tour de ses informations essentielles.

[Mis à jour le 18 juillet 2022 à 15h58] Après un peu plus de 5 années de développement, PlatinumGames et Nintendo nous ont enfin présenté Bayonetta 3. La plus solide des sorcières revient pour une nouvelle aventure épique, toujours dans le style du shooter d'action et d'aventure qui a fait le succès des consoles Nintendo. Le jeu est prévu pour octobre prochain, en exclusivité sur Nintendo Switch bien entendu, et compte bien emmener les fans comme les néophytes dans une aventure épique, où ils auront l'occasion d'incarner Bayonneta et Viola, une jeune apprentie sorcière. De quoi surtout passer un début d'hiver bien au chaud sous la couette, manette en main. On vous résume tout ce qu'il faut savoir sur le jeu.

De nouvelles compétences, de l'action plus brutale et épique que jamais, Bayonetta s'annonce clairement comme un blockbuster de la Nintendo Switch. Le jeu Nintendo et PlatinumGames nous offre un aperçu de son intrigue et de son gameplay dans ce teaser d'un peu plus de trois minutes. On peut y apercevoir des personnages emblématiques de la franchise, et surtout notre Umbra Witch favorite. Dans ce troisième volet, Bayonetta se retrouve aux prises avec un ennemi mystérieux utilisant ses pouvoirs de ralentissement du temps et ses armes préférées. Elle doit aussi repousser une invasion d'Homunculi, des armes biologiques construites par l'Homme.

Si vous n'êtes pas familiers avec la série des Bayonetta, ce qui n'est probablement pas le cas si vous lisez ces lignes, sachez que le jeu se place dans la catégorie des jeux d'action d'aventure, tout en empruntant beaucoup à la catégorie des beat-em-all. Dans Bayonetta 3, vous incarnez à la fois Bayonetta, la sorcière de l'Umbra aux compétences et aux armes bien définies qui n'hésite pas à utiliser de ses pouvoirs et à prendre la forme de démons pour venir à bout de groupes d'ennemis par dizaine. Mais ce n'est pas tout, dans ce nouveau volet, vous aurez aussi l'occasion d'incarner Viola, une jeune apprentie sorcière accompagnée de son démon félin Chouchou

Pour vous la faire courte, Bayonetta 3 arrive sur Nintendo Switch le 28 octobre 2022. Une sortie en exclusivité sur la console de Nintendo, qui avait bien besoin d'un petit coup de pouce dans le domaine de ses nouveautés en 2022. La console peut donc se targuer de posséder un titre très attrayant pour les nouveaux joueurs. Le titre est d'ailleurs déjà disponible en précommande sur le site officiel de Nintendo UK, au prix assez conséquent de 49,99 £ (probablement 49,99 € en France). On vous informera lorsque les précommandes seront disponibles sur le site français de Nintendo.

Bayonetta 3 Nintendo Switch Neuf à partir de 59,99 € Fnac 59,99 € Voir

Bayonetta 3 est déjà disponible en précommande. Le jeu est proposé en trois versions, allant de la version Standard du jeu, à 59,99 €, à la version collector Mascarade de la Trinité à 99,99 €. Cette édition contient le jeu de base, un artbook de plus de 200 pages et trois illustrations de couverture spéciales. Si vous souhaitez vous aussi acheter l'édition collector Mascarade de la Trinité, vous pouvez vous rendre sur le site de CDiscount juste ici.