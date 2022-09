FIFA 23 : à quelle heure et comment y jouer en accès anticipé ?

FIFA 23 va ouvrir les portes de ses stades ce mardi à minuit pour les joueurs bénéficiant d'un accès anticipé. On fait le point sur cet "early access", son programme et comment y accéder juste ci-dessous.

[Mis à jour le 26 septembre 2022 à 17h23] FIFA 23 arrive le 30 septembre prochaine et déjà les joueurs se pressent aux portes des terrains pour profiter de l'accès anticipé. En effet, il ne faut pas oublier que ce FIFA sera le dernier d'une lignée de 30 jeux, après le divorce annoncé en mars dernier par la Fédération Internationale de Football et Electronic Arts. Les deux entités derrière la licence FIFA ont définitivement rompu tous rapports, sonnant la fin de la licence FIFA telle qu'on la connaissait. C'est pourquoi ce jour marque un moment important pour les fans de la série, puisque ce mardi à minuit précise marquera le coup d'envoie de l'accès anticipé du jeu. On vous explique tout.

L'accès anticipé de FIFA 23 débute dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 septembre à minuit précisément. Plus que quelques heures à attendre pour les joueurs qui possèdent trois moyens de participer à cet accès anticipé. Le premier et le plus simple est de posséder la version Ultimate du jeu, qui offre un accès complet au jeu dès le 27 septembre. Le second est de s'abonner à EA Play et EA Play Pro, le premier vous permettant de jouer à FIFA 23 pendant 10 heures, tandis que le second vous offre un accès illimité au jeu, sans obligation d'achat. Le troisième et le plus surprenant peut être, est d'être abonné au Xbox Game Pass, qui offre tous les avantages d'EA Play Pro, à savoir 10 heures de FIFA 23 gratuites.

FIFA 23 compte bien poser son empreinte sur le monde des jeux de football en apportant avec lui différentes innovations techniques. Au coeur de la communication d'Electronic Arts, on retrouve le système Hypermotion 2, l'évolution de la technologie de motion-capture qui a fait le succès de FIFA 22. Une fonctionnalité malheureusement réservée aux consoles next-gen et aux joueurs PC, tandis que les joueurs PS4 et Xbox One devront se contenter d'une version légèrement mise à jour de FIFA 22. Au delà de l'Hypermotion 2, c'est aussi l'intelligence artificielle défensive qui a été améliorée, ainsi que celle du gardien.

Une fonctionnalité très attendue par les joueurs fait aussi son entrée avec FIFA 23 : le crossplay. En effet, pour la première fois depuis quelques années, les joueurs PC, PS5 et Xbox Series partageront la même version du jeu, celle comprenant les améliorations techniques (Hypermotion 2, amélioration de l'IA), et pourront s'affronter en ligne grâce au crossplay. Une aubaine pour les joueurs PC qui vont pouvoir profiter des excellentes capacités de leurs machines tout en accédant au gameplay de pointe proposé par la version next-gen de FIFA. Le crossplay concerne tous les modes multijoueur de FIFA 23, et rassemble aussi les joueurs PS4 et Xbox One entre eux.

2022 et 2023 seront aussi des périodes d'organisation de Coupe du Monde avec la compétition organisée pour les hommes au Qatar et pour les femmes en Australie l'année prochaine. EA compte bien capitaliser sur ces deux évènement en proposant aux joueurs de participer aux deux Coupes du Monde plus tard dans l'année. Ces playlist seront introduites à travers deux mises à jour, la première plus tard en novembre et la seconde en début d'année 2023. Un bon moyen pour les joueurs d'aller chercher une troisième étoile ?

Si cette courte présentation de FIFA 23 vous a convaincu, sachez qu'il est d'ores et déjà disponible en précommande ! Seulement, vous ne le trouverez pas encore sur les sites des revendeurs français et européens, mais bien sur le site officiel d'EA. Le jeu sera disponible sur PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series et Stadia. Attention, comme pour FIFA 22, seules les versions next-gen (à savoir PC, PS5 et Xbox Series) comprennent les améliorations technologiques de l'Hypermotion 2. Pour ce qui est des versions, le jeu est disponible en version Standard (79,99 € PS5 et Xbox Series et 69,99 € PC, PS4 et Xbox One) et en version Ultimate (99,99 €).

La version Ultimate comprend divers avantages, comme un héros FUT Coupe du monde 2022, 3 jours d'accès anticipé au jeu, la possibilité de passer gratuitement à une version next-gen (si vous l'achetez sur PS4 ou Xbox One), un élément FUT à surveiller, Mbappé en prêt sur FUT, 4600 points FIFA, un Talent local en mode Carrière, et un Ambassadeur FUT en prêt.

FIFA 22 nous avait introduit à l'idée de deux versions différentes du même jeu. Cette sortie étant liée à deux générations de consoles aux capacités techniques différentes, EA avait alors décidé de proposer deux jeux. Le premier était la version next-gen (PS5 et Xbox Series) comprenant toutes les nouveautés techniques de cette nouvelle génération de jeux de football, et le second était la version old-gen (PS4, Xbox One et PC) qui restait une simple mise à niveau de FIFA 21. Une décision qui avait été loin de faire l'unanimité, les joueurs notant tout d'abord que les PC étaient cantonnés à la "vieille" génération, et déplorant l'absence de crossplay entre Xbox One, PC et PS4.

Pour FIFA 23 les choses sont différentes. Si les deux versions du jeu existent toujours, séparant la next-gen de la old-gen, les règles ont changé. Les joueurs PC, PS5 et Xbox Series pourront profiter de la même version du jeu, et même du crossplay qui a été entièrement intégré au jeu. Pour les joueurs PS4 et Xbox One pas de panique, le crossplay leur est lui aussi proposé. Ces fonctionnalités de jeu entre les différentes plateformes concernent bien entendu les modes FUT Division Rivals (excepté le Co-op), FUT Champions, FUT Ultimate Online Draft, FUT Online Friendlies (excepté le Co-op), FUT Play a Friend, Online Friendlies et enfin Online Seasons.

Si il est une catégorie de joueurs assez lésée par les sorties FIFA récentes, c'est bien les joueurs Nintendo Switch. Ces derniers doivent se contenter depuis plusieurs années de versions "legacy" du jeu, c'est à dire un exemplaire sans les nouvelles améliorations techniques de ses homologues sur PC, Playstation et Xbox. Pour ce qui est de FIFA 23, malheureusement, cette tendance continue. FIFA 23 sur Switch sera donc lui aussi une version "legacy" du jeu. EA le disent eux-mêmes : "Le gameplay et les modes [de FIFA 23] seront identiques à FIFA 22 sur Switch et proposeront le même gameplay que l'édition Legacy FIFA 22 sans aucun nouveau développement ou évolution significative." Si vous ou l'un de vos proches possédez une Nintendo Switch, nous vous recommandons chaudement de passer votre chemin sur cette édition du jeu.

En marge de l'arrivée de FIFA 23, on a pas pu s'empêcher de relever que cette 25e itération de la franchise serait la dernière à porter le même nom. En effet, vous le savez peut-être déjà, mais le divorce a été prononcé entre EA Sports et la FIFA. La raison ? D'un côté, la FIFA souhaite augmenter les tarifs payés par EA pour la propriété de la licence, de l'autre, elle compte aussi lui faire accepter que FIFA apparaisse dans d'autres franchises du jeu vidéo (Roblox, Fortnite...). Une idée un peu trop rocambolesque pour EA qui a décidé de faire cavalier seul à partir de l'année 2023. FIFA 23 sera donc le dernier jeu de football portant le célèbre nom de la Fédération Internationale de Football.

Pour ce qui est du futur des jeux de simulation footballistique, pas de panique, EA compte développer sa propre franchise, qui portera le nom d'EA Sports FC. Seulement, EA Sports FC devra faire une croix sur les contenus liés à la Coupe du Monde, directement licenciée par la FIFA. Pour ce qui est des clubs en revanche, le jeu ne devrait connaître aucun souci selon EA. Du côté de la FIFA, on est tout grognon, mais on compte bien trouver un autre porte-étendard pour la simulation de football officielle. Divers candidats pourraient rentrer dans la danse, parmi les plus grands studios du monde du jeu vidéo, mais pour l'instant, aucune information n'a transparu à ce sujet.