FIFA 23 : la Juventus de retour dans le prochain FIFA !

La Juventus marque son grand retour dans la licence FIFA après trois années d'absence. Le club blanc et noir a signé un accord avec EA qui marque la fin de son exclusivité PES.

[Mis à jour le 26 juillet 2022 à 09h57] FIFA 23 arrive dans nos salons le 30 septembre prochain et compte bien bousculer notre façon de voir les jeux de football. La plus populaire des franchises d'EA fête son dernier anniversaire avant une rupture complète avec la FIFA, et nous offre une sortie annuelle plus musclée que jamais, avec l'Hypermotion 2 et l'arrivée en force du football féminin. L'autre nouvelle du jour, c'est que FIFA 23 pourra se vanter d'avoir fait revenir la Juventus de Turin parmi ses équipes, le club italien ayant signé un accord avec Electronic Arts tout récemment. Ainsi, après trois années d'exclusivité pour Pro Evolution Soccer, la Juve sera disponible dans FIFA 23.

EA a annoncé tout récemment avoir singé un accord de partenariat de plusieurs années avec la Juventus de Turin. Le club italien sera donc de retour dans les prochains jeux EA Sports, donc FIFA 23 et la prochaine licence indépendante d'EA, EA Sports FC. Avant cela, la Juve était exclusive aux jeux PES et eFootball de Konami, et ce depuis un peu plus de trois ans. Les joueurs FIFA auront donc le plaisir de retrouver les stars du club italien en jeu, comme Adrien Rabiot ou encore la récente recrue Paul Pogba, qui vient juste de se blesser au ménisque droit d'ailleurs. Ce partenariat se traduira aussi par différentes actions associées entre EA et la Juve, et se poursuivra après la fin des jeux FIFA en 2023.

Deux minutes de trailer, des séquences musclées, des frappes en tout genre... Pas de doute, on est bien dans un trailer de FIFA. En plus des deux stars de cette ultime édition du plus populaire des jeux de football, on retrouve de nouvelles informations sur son contenu. Mode FUT, Hypermotion 2, Coupes du Monde (et oui, la Coupe du Monde féminine est aussi dans le jeu cette année)... La volonté de fournir une expérience immersive au joueur est plus que jamais d'actualité pour EA. Avec une sortie prévue pour la rentrée en septembre, le jeu compte bien marquer les esprits avant la rupture définitive entre la FIFA et Electronic Arts.

Pour tout vous dire assez rapidement, FIFA 23 sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch le 30 septembre 2022. Mais ce n'est pas tout, certains petits chanceux vont pouvoir y accéder en accès anticipé dès le 27 septembre. En effet, il existe divers moyens de profiter de cet avantage, nous vous les avons listés dans l'article ci-dessous, mais si vous êtes abonnés à EA. En attendant, il vous faudra encore patienter quelques semaines pour découvrir l'étendue des nouveautés de FIFA 23.

Si cette courte présentation de FIFA 23 vous a convaincu, sachez qu'il est d'ores et déjà disponible en précommande ! Seulement, vous ne le trouverez pas encore sur les sites des revendeurs français et européens, mais bien sur le site officiel d'EA. Le jeu sera disponible sur PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series et Stadia. Attention, comme pour FIFA 22, seules les versions next-gen (à savoir PC, PS5 et Xbox Series) comprennent les améliorations technologiques de l'Hypermotion 2. Pour ce qui est des versions, le jeu est disponible en version Standard (79,99 € PS5 et Xbox Series et 69,99 € PC, PS4 et Xbox One) et en version Ultimate (99,99 €).

La version Ultimate comprend divers avantages, comme un héros FUT Coupe du monde 2022, 3 jours d'accès anticipé au jeu, la possibilité de passer gratuitement à une version next-gen (si vous l'achetez sur PS4 ou Xbox One), un élément FUT à surveiller, Mbappé en prêt sur FUT, 4600 points FIFA, un Talent local en mode Carrière, et un Ambassadeur FUT en prêt.

C'est toujours un petit mystère accompagnant la sortie d'un nouveau FIFA : qui sera derrière les commentaires français des matchs ? Si les derniers FIFA avaient attribué ce rôle honorable à Pierre Ménes et Hervé Mathoux, le premier ayant depuis été évincé du jeu suite à divers scandales de mœurs, FIFA 23 prend une toute autre direction, pour le plus grand plaisir de nombreux fans de football. En effet, pour les versions françaises, ce seront désormais Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva, le duo déchaîné de la Liga pour beIN Sports qui commenteront les matchs à l'écran. Un "rêve d'enfant" pour Da Silva qui ne cache pas sa joie d'avoir pu participer à l'élaboration du jeu.

Its in the game !



Hyper heureux de vous annoncer quavec @Omar_daFonseca nous sommes les nouveaux commentateurs de #FIFA23



Cest un rêve denfant qui se réalise ! Une reconnaissance incroyable !



Un grand merci à @EA_FIFA_France Un grand merci à tous ! #TeamDaDa pic.twitter.com/eBB2oBLMiP — Benjamin Da Silva (@BenjDaSilva) July 20, 2022

FIFA 23 ne compte pas vraiment faire dans la dentelle quand il s'agit d'innovations technique. Le jeu vous propose de découvrir son système d'Hypermotion 2, la technologie de motion-capture qui avait fait le succès des versions PS5 et Xbox Series de FIFA 22. Cette fois encore, l'accent est mis sur l'ultra-réalisme graphique, à défaut d'un ultra-réalisme footballistique, et l'on peut déjà apercevoir dans le trailer ci-dessus la qualité des animations de déplacement, de frappe, de tacle et même des brins d'herbe du gazon (oui, oui). Bien qu'il soit le dernier jeu FIFA de l'histoire (voir-plus bas dans cet article), EA compte bien marquer les esprits avec FIFA 23.

A noter aussi que pour la première fois, FIFA 23 proposera des versions next-gen sur trois supports différents, le petit nouveau étant le PC. Les joueurs clavier-souris pourront donc enfin jouer avec leurs compères sur PS5 et Xbox Series via crossplay, et profiter des innovations techniques de l'Hypermotion 2. Outre ces informations, on sait d'ores et déjà que le jeu laissera la part belle au football féminin, en réitérant son intégration des sélections nationales féminines, mais aussi en proposant aux joueurs de découvrir les équipes des championnats féminins français, anglais, allemand et américain.

En outre, le jeu compte nous proposer une édition avec deux Coupes du Monde bien distinctes. On y retrouvera la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar de 2022, ainsi que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en Australie et en Nouvelle Zélande en 2023. Les hommes et les femmes sont ainsi pour la première fois placés sur un pied d'égalité dans cette nouvelle édition de la franchise. Ces deux compétitions ne seront pas présentes au lancement du jeu en septembre prochain, mais seront l'objet de mises à jour ultérieures et entièrement gratuites quelques mois après sa sortie.

Presenting your #FIFA23 Cover Stars:@samkerr1 and @KMbappe



Two phenomenal forces up front.

One ultimate strike partnership.



See the full reveal on July 20 https://t.co/yjXnlCteDR pic.twitter.com/oOWyqoqBzB — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 18, 2022

FIFA 22 nous avait introduit à l'idée de deux versions différentes du même jeu. Cette sortie étant liée à deux générations de consoles aux capacités techniques différentes, EA avait alors décidé de proposer deux jeux. Le premier était la version next-gen (PS5 et Xbox Series) comprenant toutes les nouveautés techniques de cette nouvelle génération de jeux de football, et le second était la version old-gen (PS4, Xbox One et PC) qui restait une simple mise à niveau de FIFA 21. Une décision qui avait été loin de faire l'unanimité, les joueurs notant tout d'abord que les PC étaient cantonnés à la "vieille" génération, et déplorant l'absence de crossplay entre Xbox One, PC et PS4.

Pour FIFA 23 les choses sont différentes. Si les deux versions du jeu existent toujours, séparant la next-gen de la old-gen, les règles ont changé. Les joueurs PC, PS5 et Xbox Series pourront profiter de la même version du jeu, et même du crossplay qui a été entièrement intégré au jeu. Pour les joueurs PS4 et Xbox One pas de panique, le crossplay leur est lui aussi proposé. Ces fonctionnalités de jeu entre les différentes plateformes concernent bien entendu les modes FUT Division Rivals (excepté le Co-op), FUT Champions, FUT Ultimate Online Draft, FUT Online Friendlies (excepté le Co-op), FUT Play a Friend, Online Friendlies et enfin Online Seasons.

Si il est une catégorie de joueurs assez lésée par les sorties FIFA récentes, c'est bien les joueurs Nintendo Switch. Ces derniers doivent se contenter depuis plusieurs années de versions "legacy" du jeu, c'est à dire un exemplaire sans les nouvelles améliorations techniques de ses homologues sur PC, Playstation et Xbox. Pour ce qui est de FIFA 23, malheureusement, cette tendance continue. FIFA 23 sur Switch sera donc lui aussi une version "legacy" du jeu. EA le disent eux-mêmes : "Le gameplay et les modes [de FIFA 23] seront identiques à FIFA 22 sur Switch et proposeront le même gameplay que l'édition Legacy FIFA 22 sans aucun nouveau développement ou évolution significative." Si vous ou l'un de vos proches possédez une Nintendo Switch, nous vous recommandons chaudement de passer votre chemin sur cette édition du jeu.

L'égérie de FIFA 23 Samantha May Kerr est une joueuse australienne jouant pour Chelsea en Women Super League. Elle est née en 1993 à East Fremantle et est la fille de Roger Kerr, un joueur de football australien évoluant dans les années 80. Remarquée pour ses qualités de buteuse lors de ses passages au Perth FC et au Western New York, elle signe pour deux ans et demi à Chelsea en 2019. En plus d'être la première femme sur une jaquette de FIFA, elle est aussi la joueuse la mieux payée au monde, et la meilleure buteuse du championnat de la Women Super League depuis 2020. Chelsea a d'ailleurs remporté la compétition chaque année depuis son arrivée. Sam Kerr possède sans aucun doute un palmarès qui pourrait faire rêver les plus grands joueurs des championnats masculins, y compris un certain Kylian Mbappé, co-star de la jaquette de FIFA 23.

Si pour la première fois la jaquette d'un jeu FIFA honore le football féminin, le jeu compte pousser plus loin son intégration des femmes. Ainsi, on a appris récemment que plusieurs championnats nationaux seront représentés dans FIFA 23, dont la D1F française. Les douze équipes qui compose cette "Ligue 1 féminine" seront toutes jouables en jeu, tandis que les championnats de FAWSL (Angleterre), NWSL (États-Unis) et de Frauen-Bundesliga (Allemagne) seront aussi entièrement accessibles. Un grand pas en avant pour FIFA qui s'était jusqu'alors contentée d'intégrer uniquement les sélections nationales dans ses précédents volets. A noter aussi que le jeu comprendra, comme nous l'avons dit plus haut, la Coupe du monde de la FIFA féminine d'Australie et de Nouvelle-Zélande de 2023, sous la forme d'une mise à jour gratuite après sa sortie.

En marge de l'arrivée de FIFA 23, on a pas pu s'empêcher de relever que cette 25e itération de la franchise serait la dernière à porter le même nom. En effet, vous le savez peut-être déjà, mais le divorce a été prononcé entre EA Sports et la FIFA. La raison ? D'un côté, la FIFA souhaite augmenter les tarifs payés par EA pour la propriété de la licence, de l'autre, elle compte aussi lui faire accepter que FIFA apparaisse dans d'autres franchises du jeu vidéo (Roblox, Fortnite...). Une idée un peu trop rocambolesque pour EA qui a décidé de faire cavalier seul à partir de l'année 2023. FIFA 23 sera donc le dernier jeu de football portant le célèbre nom de la Fédération Internationale de Football.

Pour ce qui est du futur des jeux de simulation footballistique, pas de panique, EA compte développer sa propre franchise, qui portera le nom d'EA Sports FC. Seulement, EA Sports FC devra faire une croix sur les contenus liés à la Coupe du Monde, directement licenciée par la FIFA. Pour ce qui est des clubs en revanche, le jeu ne devrait connaître aucun souci selon EA. Du côté de la FIFA, on est tout grognon, mais on compte bien trouver un autre porte-étendard pour la simulation de football officielle. Divers candidats pourraient rentrer dans la danse, parmi les plus grands studios du monde du jeu vidéo, mais pour l'instant, aucune information n'a transparu à ce sujet.