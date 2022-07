FIFA 23 : où et quand visionner en direct la présentation du jeu ?

Maintenant que l'on sait que Kylian Mbappé et Sam Kerr sont les deux stars de FIFA 23, il nous reste à découvrir le contenu du jeu. La bonne nouvelle, c'est qu'EA nous a prévu une petite présentation aujourd'hui.

[Mis à jour le 20 juillet 2022 à 11h29] Pour la première fois dans l'histoire de la licence FIFA, un joueur et une joueuse sont à l'honneur de cette nouvelle édition du jeu. Kylian Mbappé et Sam Kerr seront les deux visages de FIFA 23, pour un ultime épisode d'une franchise qui disparaîtra l'année prochaine. Si afficher une joueuse en couverture de la jaquette est une grande première pour un jeu FIFA, reste à savoir si EA va continuer d'innover en proposant du contenu inédit pour l'édition 2023. L'information du jour c'est que l'on risque d'être vite fixés avec l'arrivée imminente de la présentation du jeu dans la soirée de ce mercredi. Si vous souhaitez-vous aussi découvrir FIFA 23 en direct, vous êtes au bon endroit en notre compagnie :

Et bien la réponse est courte ; juste ici, le mercredi 20 juillet à 18h :

Si nous devons encore attendre quelques heures pour connaître l'intégralité des nouveautés apportées par FIFA 23, on connaît tout de même certains éléments importants de son contenu. Il faut savoir que le jeu est labellisé "Biggest FIFA ever", comprenez le titre le plus ambitieux de la franchise à ce jour. Une information qui nous confirme qu'EA ne compte pas réaliser à moitié celui qui sera le dernier d'une grande lignée (voir-plus bas dans cet article). Le jeu compte bien intégrer de nouvelles technologies, avec notamment l'arrivée de l'Hypermotion 2, l'évolution du système de motion-capture et de physique présenté dans les versions PS5 et Xbox Series de FIFA 22. Certains insiders comme Tom Henderson rapportent que l'attention aux détails de FIFA 23 est minutieuse, jusqu'au moindre brin d'herbe qui se plie lors d'un tacle glissé, et jusqu'à la moindre déformation du ballon après une frappe puissante.

A noter aussi que pour la première fois, FIFA 23 proposera des versions next-gen sur trois supports différents, le petit nouveau étant le PC, et que les joueurs clavier-souris pourront enfin jouer avec leurs compères sur PS5 et Xbox Series via crossplay. Outre ces informations technique, on sait d'ores et déjà que le jeu laissera la part belle au football féminin, en réitérant son intégration des sélections nationales féminines, mais aussi en proposant aux joueurs de découvrir les équipes des championnats féminins français, anglais, allemand et américain. Pour plus de détails, il nous faudra attendre jusqu'au mercredi 20 juillet à 18h.

Samantha May Kerr est une joueuse australienne jouant pour Chelsea en Women Super League. Elle est née en 1993 à East Fremantle et est la fille de Roger Kerr, un joueur de football australien évoluant dans les années 80. Remarquée pour ses qualités de buteuse lors de ses passages au Perth FC et au Western New York, elle signe pour deux ans et demi à Chelsea en 2019. En plus d'être la première femme sur une jaquette de FIFA, elle est aussi la joueuse la mieux payée au monde, et la meilleure buteuse du championnat de la Women Super League depuis 2020. Chelsea a d'ailleurs remporté la compétition chaque année depuis son arrivée. Sam Kerr possède sans aucun doute un palmarès qui pourrait faire rêver les plus grands joueurs des championnats masculins, y compris un certain Kylian Mbappé, co-star de la jaquette de FIFA 23.

Une nouvelle année équivaut à une nouvelle édition de FIFA, la règle est claire et actée depuis maintenant plus de 24 ans. Un petit évènement pour le monde du jeu vidéo qui se délecte de la sortie de la plus populaire des licences de simulation sportive. Et bien que la présentation de FIFA 23 soit prévue pour ce mercredi 20 juillet, il existe déjà quelques informations sur son éventuelle date de sortie. Notez le terme "éventuelle", ces nouvelles étant issues de comptes d'insiders plus ou moins respectés. C'est le compte Twitter Fut Sheriff qui a dévoilé sa vision des futures dates de sortie et autres accès anticipés des versions de FIFA 23. Le jeu serait donc prévu pour fin septembre, avec une date de sortie de la version Standard fixée au 30 septembre.

Si pour la première fois la jaquette d'un jeu FIFA honore le football féminin, le jeu compte pousser plus loin son intégration des femmes. Ainsi, on a appris récemment que plusieurs championnats nationaux seront représentés dans FIFA 23, dont la D1F française. Les douze équipes qui compose cette "Ligue 1 féminine" seront toutes jouables en jeu, tandis que les championnats de FAWSL (Angleterre), NWSL (États-Unis) et de Frauen-Bundesliga (Allemagne) seront aussi entièrement accessibles. Un grand pas en avant pour FIFA qui s'était jusqu'alors contentée d'intégrer uniquement les sélections nationales dans ses précédents volets.

En marge de l'arrivée de FIFA 23, on a pas pu s'empêcher de relever que cette 25e itération de la franchise serait la dernière à porter le même nom. En effet, vous le savez peut-être déjà, mais le divorce a été prononcé entre EA Sports et la FIFA. La raison ? D'un côté, la FIFA souhaite augmenter les tarifs payés par EA pour la propriété de la licence, de l'autre, elle compte aussi lui faire accepter que FIFA apparaisse dans d'autres franchises du jeu vidéo (Roblox, Fortnite...). Une idée un peu trop rocambolesque pour EA qui a décidé de faire cavalier seul à partir de l'année 2023. FIFA 23 sera donc le dernier jeu de football portant le célèbre nom de la Fédération Internationale de Football.

Pour ce qui est du futur des jeux de simulation footballistique, pas de panique, EA compte développer sa propre franchise, qui portera le nom d'EA Sports FC. Seulement, EA Sports FC devra faire une croix sur les contenus liés à la Coupe du Monde, directement licenciée par la FIFA. Pour ce qui est des clubs en revanche, le jeu ne devrait connaître aucun souci selon EA. Du côté de la FIFA, on est tout grognon, mais on compte bien trouver un autre porte-étendard pour la simulation de football officielle. Divers candidats pourraient rentrer dans la danse, parmi les plus grands studios du monde du jeu vidéo, mais pour l'instant, aucune information n'a transparu à ce sujet.