FIFA 23 : où visionner en direct la présentation du jeu ?

Avec la révélation des deux stars mis à l'honneur sur sa jaquette arrive aussi la présentation de FIFA 23 ce mercredi. Découvrez tout sur la prochaine sortie d'EA lors d'un live en direct sur cette page et sur YouTube.

[Mis à jour le 19 juillet 2022 à 11h41] Après la révélation de Kylian Mbappé et Sam Kerr en couverture de la version Ultimate de FIFA 23, arrive la présentation du jeu elle-même. Le prochain titre de la plus célèbre et populaire franchise de simulation de sport arrive comme à son habitude en septembre et pourrait bien apporter une nouvelle dimension aux jeux de football. En sortant une nouvelle fois sur deux générations de consoles, FIFA 23 doit faire ses preuves, et nous montrer un visage digne de son statut de dernière itération de la franchise. Découvrez toutes les informations sur FIFA 23 et visionnez sa présentation en direct ce mercredi, un peu plus bas dans cet article.

Et bien la réponse est courte ; juste ici, mercredi 20 juillet à 18h :

Presenting your #FIFA23 Cover Stars:@samkerr1 and @KMbappe



Two phenomenal forces up front.

One ultimate strike partnership.



See the full reveal on July 20 https://t.co/yjXnlCteDR pic.twitter.com/oOWyqoqBzB — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 18, 2022

Samantha May Kerr est une joueuse australienne jouant pour Chelsea en Women Super League. Elle est née en 1993 à East Fremantle et est la fille de Roger Kerr, un joueur de football australien évoluant dans les années 80. Remarquée pour ses qualités de buteuse lors de ses passages au Perth FC et au Western New York, elle signe pour deux ans et demi à Chelsea en 2019. En plus d'être la première femme sur une jaquette de FIFA, elle est aussi la joueuse la mieux payée au monde, et la meilleure buteuse du championnat de la Women Super League depuis 2020. Chelsea a d'ailleurs remporté la compétition chaque année depuis son arrivée. Sam Kerr possède sans aucun doute un palmarès qui pourrait faire rêver les plus grands joueurs des championnats masculins, y compris un certain Kylian Mbappé, co-star de la jaquette de FIFA 23.

FIFA 23



- EA PLAY EARLY ACCESS TRIAL : 27th September

- EA PLAY PRO ULTIMATE EDITION ACESS (PC) : 27th September

- ULTIMATE EDITION: 27th September

- STANDARD EDITION : 30th September — Fut Sheriff (@FutSheriff) July 18, 2022

Une nouvelle année équivaut à une nouvelle édition de FIFA, la règle est claire et actée depuis maintenant plus de 24 ans. Un petit évènement pour le monde du jeu vidéo qui se délecte de la sortie de la plus populaire des licences de simulation sportive. Et bien que la présentation de FIFA 23 soit prévue pour ce mercredi 20 juillet, il existe déjà quelques informations sur son éventuelle date de sortie. Notez le terme "éventuelle", ces nouvelles étant issues de comptes d'insiders plus ou moins respectés. C'est le compte Twitter Fut Sheriff qui a dévoilé sa vision des futures dates de sortie et autres accès anticipés des versions de FIFA 23. Le jeu serait donc prévu pour fin septembre, avec une date de sortie de la version Standard fixée au 30 septembre.

En marge de l'arrivée de FIFA 23, on a pas pu s'empêcher de relever que cette 25e itération de la franchise serait la dernière à porter le même nom. En effet, vous le savez peut-être déjà, mais le divorce a été prononcé entre EA Sports et la FIFA. La raison ? D'un côté, la FIFA souhaite augmenter les tarifs payés par EA pour la propriété de la licence, de l'autre, elle compte aussi lui faire accepter que FIFA apparaisse dans d'autres franchises du jeu vidéo (Roblox, Fortnite...). Une idée un peu trop rocambolesque pour EA qui a décidé de faire cavalier seul à partir de l'année 2023. FIFA 23 sera donc le dernier jeu de football portant le célèbre nom de la Fédération Internationale de Football.

Pour ce qui est du futur des jeux de simulation footballistique, pas de panique, EA compte développer sa propre franchise, qui portera le nom d'EA Sports FC. Seulement, EA Sports FC devra faire une croix sur les contenus liés à la Coupe du Monde, directement licenciée par la FIFA. Pour ce qui est des clubs en revanche, le jeu ne devrait connaître aucun souci selon EA. Du côté de la FIFA, on est tout grognon, mais on compte bien trouver un autre porte-étendard pour la simulation de football officielle. Divers candidats pourraient rentrer dans la danse, parmi les plus grands studios du monde du jeu vidéo, mais pour l'instant, aucune information n'a transparu à ce sujet.