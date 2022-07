Meta Quest 2 : le casque de VR voit son prix augmenter drastiquement en août

Après les abonnements Netflix et Amazon Prime, c'est maintenant au tour de Facebook d'augmenter les prix de son matériel High-Tech. Le casque de VR Meta Quest 2 voit son prix augmenter

L'inflation n'épargne décidément personne. Du moins, c'est ce que l'on peut constater en ce moment dans le milieu de l'High-Tech. Facebook, nouvellement Meta, a décidé d'augmenter de manière conséquente le prix de son casque de réalité-virtuelle Meta Quest 2. L'équipement de VR vous coûtera 100 euros supplémentaires à partir du 1er août prochain. Une nouvelle annoncée dans l'après-midi du lundi 26 juillet par Meta, et qui suscite les interrogations et la colère des consommateurs. Le produit sera donc désormais vendu 449,99 € (128 Go de stockage) contre 349,99 € précédemment et 549,99 € (256 Go de stockage) au lieu de 449,99 €.

Meta s'est exprimé à travers un communiqué pour justifier cette augmentation de tarif de presque 25 %. On peut y lire : " Les coûts de fabrication et d'expédition de nos produits ont augmenté . En ajustant le prix du Quest 2, nous pouvons continuer à augmenter nos investissements dans la recherche et le développement de nouveaux produits qui poussent l'industrie de la réalité virtuelle vers de nouveaux sommets." C'est donc les effets de la pandémie de coronavirus qui se ressentent jusque dans les casques VR. Les composants sont rares et onéreux, et l'entreprise américain se doit d'augmenter les tarifs de ses produits.

Par ailleurs, on sait désormais que le Meta Quest 2 va aussi connaître l'arrivée d'un nouveau casque de VR, nommé pour l'instant Projet Cambria. Les ambitions du géant de la communication dans le domaine de la réalité virtuelle ne sont pas à sous-estimer, et le Meta Quest 2 et le Projet Cambria sont deux entités sur lesquelles ces ambitions peuvent reposer. Pour ce qui est de l'augmentation du prix de 100 euros du Meta Quest 2, Meta s'excuse en proposant aux joueurs une version entièrement gratuite de Beat Saber sur VR/