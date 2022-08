Test Cult of the Lamb : Un Isaac-like original et addictif !

CULT OF THE LAMB. Disponible à partir du 11 août, Cult of the Lamb est la dernière production des studios Devolver. Découvrez notre test de ce jeu aussi original qu'addictif.

Cult of the Lamb a beau être un jeu indépendant, la dernière création du studio Devolver a rapidement marqué quelques esprits. Présenté pour la première fois lors de la Gamescom de 2021, ce rogue-lite au style cartoon se fait remarquer au milieu de nombreuses autres grosses annonces de la soirée. Doté d’un style graphique original qui n’est pas sans rappeler les productions d’Edmund McMillen (Binding of Isaac), Cult of the Lamb surprend également par ses nombreuses mécaniques inspirées par d’autres licences bien connues. Une raison suffisante pour se laisser séduire par l’élevage de moutons sataniques ? C’est la question a laquelle ce test va chercher à répondre.

Cult of the Lamb : Le seigneur des agneaux

Cult of the Lamb commence lorsque votre personnage, un petit agneau, dernier de son espèce, est condamné à mort par les quatre grands dieux de la région. Alors que votre sort semble scellé, une mystérieuse puissance démoniaque accepte de vous ramener à la vie, mais à une seule condition : bâtir un culte en son nom, et faire tomber les quatre dieux qui vous ont envoyé à l'échafaud.

Toute l'essence même de Cult of the Lamb part de cette histoire : votre mission consiste à fonder un culte capable de s'établir comme le plus puissant et influent de la région. Un culte composé de nombreux fidèles qui seront suffisamment dévoués pour vous aider dans votre quête de vengeance envers les quatre bêtes qui ont voulu mettre fin à votre existence.

Ce postulat de départ trace également les grandes lignes de gameplay de Cult of the Lamb. Le titre se divise alors en deux grandes parties distinctes, que vous pourrez alterner selon vos envies, mais également vos besoins de renforcer votre personnage.

Votre personnage devra progresser pour venir à bout des ennemis. © Devolver / Cosmocover

Deux gameplay pour les unifier tous

Cult of the Lamb se distingue en deux grandes parties principales : les donjons et la gestion de votre culte. Bien que ces deux axes soient bien séparés avec chacun ses différentes zones dédiés, vous apprendrez rapidement que prendre soin de votre culte permet à votre personnage de gagner en capacités, et donc de pouvoir arpenter des donjons de plus en plus ardus.

The Binding of the Lamb

Chaque donjon de Cult of the Lamb est lié à l'un des quatre dieux que vous devez occire pour achever votre quête. Mais pour atteindre ces derniers, il vous faudra d'abord affronter nombre de leurs fidèles. Chaque début de niveau vous permet de disposer d'une arme et d'un pouvoir que vous pouvez débloquez en progressant dans l'aventure. Vous pourrez alors avancer de salle en salle en découpant ceux qui n'ont pas (encore) rejoint votre culte.

Lors de vos aventures en donjon, il est de votre décision de choisir les salles que vous souhaitez explorer. Allez-vous réunir des ressources pour votre culte ? Chercher un nouveau pouvoir ? Recruter de nouveaux fidèles ? Le choix est vôtre, mais se terminera toujours par un combat de boss contre l'un des quatre dieux ou l'un de leurs adeptes. Votre parcours est également ponctué par différents "power-up" tels que des cartes de tarot qui peuvent améliorer votre personnage, mais également différentes armes et pouvoirs à récolter en chemin.

Le choix de vos cartes en donjon peut affecter votre style de jeu. © Devolver / Cosmocover

Nous le citions quelques lignes auparavant : Cult of the Lamb s'inspire très fortement de référence en matière de Rogue-Lite avec des mécaniques notamment empruntées à The Binding of Isaac ou encore Hadès. De sa liberté de parcourir les salles aux différentes armes et cartes qui permettent d'améliorer votre personnage, le titre de Devolver et Massive Monster est assez addictif. Il est très plaisant d'effectuer plusieurs runs pour améliorer son personnage et son culte tout en testant différentes armes et donc styles de jeux. Le titre offre également une certaine rejouabilité, puisque la mort d'un faux dieu renforce les monstres présents dans son donjon, offrant alors de meilleures récompenses.

Un jeu qui casse le culte

Arpenter les donjons du jeu vous permet de renforcer votre personnage, mais également votre culte. Ce dernier est accessible à partir des points relais et regroupe l'ensemble de vos adeptes recrutés (de gré ou de force) lors de vos aventures en donjon. Cette partie de gestion est tout aussi importante que votre progression dans les donjons, puisque la foi de vos adeptes vous permettra de débloquer de nombreuses améliorations pour votre personnage !

La gestion de votre culte passe tout d'abord par la construction de votre camp. En bâtissant de nouveaux bâtiments, vous permettrez à vos adeptes de gagner en niveaux, mais également de récolter différentes ressources (pierres, bois, graines...) nécessaires à l'expansion de votre culte, et de votre personnage.

Mais Cult of the Lamb exige également que vous preniez soin de vos fidèles. Ces derniers ont des besoins vitaux comme la faim ou la fatigue. Vous devrez donc veiller à ce que vos adeptes soient en bonne santé, faute de quoi, ils pourraient bien connaître un destin funeste. L'autre grande donnée à prendre en compte lors de la gestion de votre culte est la foi de vos adeptes. Le manque de foi les consterne, et peut faire fuir vos adeptes qui iront jusqu'à vous trahir pour un autre dieu. Il reviendra alors à vous de faire le choix entre le pardon et le sacrifice de ses hérétiques.

A vous le choix de pardonner ou d'exécuter vos fidèles hérétiques. © Devolver / Cosmocover

Cette partie gestion, bien qu'assez dirigiste dans les premières heures de jeux, s'avère très plaisante par la suite. On se surprend rapidement à aimer gérer nos différents adeptes, à leur donner des noms, des tâches, et à surveiller leurs besoins. On regrettera cependant que la progression soit parfois "bloquée" derrière certaines quêtes qui nous empêchent de retourner en donjon sans avoir amélioré suffisamment notre culte au préalable.

Des activités annexes et de la collection

Outre les phases de donjon et de gestion de votre troupe, Cult of the Lamb propose également plusieurs activités annexes pour renforcer sa durée de vie. Qu'il s'agisse de mini jeux qui permettent d'obtenir du butin, ou de la pêche qui vous donnera la possibilité d'obtenir de précieux poissons. Bien que ces activités restent optionnelles, elles vous permettront tout de même de débloquer du contenu pour améliorer ou personnaliser votre culte.

Le jeu récompense évidemment les passionnés de collectionnite aigue. Si les bâtiments, ressources et améliorations restent vitaux pour progresser dans l'histoire, vous pourrez également débloquer quelques "à côtés" pour personnaliser votre expérience. Qu'il s'agisse d'apparences pour vos adeptes, de décorations pour votre culte, ou de nouvelles tenues pour votre personnage, le jeu vous encourage à progresser afin de débloquer de nombreux bonus.

Le jeu des osselets fait partie des activités annexes de Cult of the Lamb. © Devolver / Cosmocover

L'habit ne fait pas l'agneau

Cult of the Lamb dispose d'une patte graphique soignée, qui n'est pas sans rappeler d'autres rogue-lite bien connus. Le titre du studio Massive Monster dispose d'environnements très agréables à parcourir, mais aussi d'effets graphiques qui volent dans tous les sens ! Cela pourra cependant nuire à la lisibilité des combats lorsque trop d'ennemis sont à l'écran, et que vos différents pouvoirs volent à travers la pièce. Bien que nos ennemis disposent d'une animation d'attaque assez facile à repérer (ces derniers clignotent avant de passer à l'offensive), il n'est pas rare de prendre un coup sans que l'on sache vraiment comment.

L'autre grande force de Cult of the Lamb réside dans sa bande-son. Composée par l'artiste River Boy, la musique du titre accompagne parfaitement nos aventures. Qu'il s'agisse de petites balades lors de nos promenades ou des rythmes effrénés qui suivent nos combats, la musique du jeu s'avère très plaisante à écouter, et l'on pourra même prendre plaisir à s'arrêter entre deux sacrifices rituels pour en profiter pleinement.

Conclusion

Bien que Cult of the Lamb ne réinvente pas la roue, le dernier né des studios Devolver s'avère très plaisant à jouer, et devrait séduire de nombreux amateurs de rogue-lite. Le titre reprend de nombreux points qui ont fait la renommée d'anciens jeux désormais cultes, tout les agrémentant d'une partie gestion que l'on prendra plaisir à développer entre deux sorties en donjons. Ajoutons à cela un scénario aussi loufoque qu'original, et vous obtenez la recette d'un bon petit jeu pour vous occuper cet été pendant de nombreuses heures.