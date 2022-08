Call of Duty Next : dates, heure, programme... La convention en détails

La plus grande franchise de jeux de tir s'offre un tout nouvel évènement, le Call of Duty Next, une diffusion de quelques heures dédiée à l'avenir des jeux Call of Duty. La conférence en infos et en détails, c'est un peu plus bas dans cet article.

Si vous êtes fan de jeux Call of Duty, votre rentrée 2022 risque bien d'être bien plus plaisante que prévu. Le mois de septembre est placé sous le signe d'Activision, puisque l'éditeur américain nous offre pour la première fois le Call of Duty Next, un évènement dédié entièrement au futur de la célèbre et populaire franchise de jeux de tir. Mais ce n'est pas tout, cette conférence sera suivie de près par les premières dates de la bêta de Call of Duty : Modern Warfare 2, le petit dernier de la licence. En bref, il faudra suivre ses réseaux de près à partir du 15 septembre, date de la Call of Duty : Next et premier jour d'une longue période festive pour les amateurs de FPS. On vous explique tout.

Pour commencer par l'essentiel, sachez que la conférence Call of Duty : Next aura bien lieu le 15 septembre prochain. Pour ce qui est de l'heure exacte de l'évènement, on ne la connaît pas encore, mais restez bien connectés pour de prochaines informations. Une diffusion de la conférence est prévue sur les réseaux sociaux de Call of Duty et d'Infinity Ward, tandis que divers joueurs et influenceurs ont été invités à une LAN qui aura lieu en présentiel et en parallèle.

Pour un premier évènement, Activision a prévu les choses en grand. Le Call of Duty Next est défini comme "un évènement déterminant" pour le future de la franchise, qui dévoilera le futur immédiat des jeux Call of Duty. On y retrouvera bien entendu de nouvelles informations et images de Call of Duty : Modern Warfare 2, y compris une plongée totale dans son mode multijoueur et peut être des informations sur le nouveau mode de jeu DMZ. Mais ce n'est pas tout, le futur du Battle Royale selon Call of Duty sera aussi au menu avec de nouvelles annonces autour du prochain Call of Duty : Warzone 2.0, et du jeu mobile Call of Duty : Warzone (Project Aurora).