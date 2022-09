Call of Duty Next : où visionner la conférence en direct ?

Ce jeudi, Activision et Infinity Ward nous donne rendez-vous pour une conférence call of Duty Next au sujet du, vous l'aurez deviné, futur de la franchise Call of Duty. Au menu, Modern Warfare 2, Warzone 2, et plus encore.

[Mis à jour le 15 septembre 2022 à 16h30] Après avoir été la star de la Summer Game Fest 2022, Call of Duty s'est offert de longues vacances avant une rentrée plutôt chargée. La licence d'Activision nous offre sa nouvelle itération fin octobre : Call of Duty : Modern Warfare 2. Un tournant dans l'histoire de la franchise puisque cette date marquera aussi l'arrivée de Warzone 2, le digne successeur du Battle Royale homonyme. En bref, un programme chargé pour le studio américain et sa filiale Infinity Ward, qui ouvre le bal ce jeudi avec la conférence Call of Duty Next. Une diffusion en direct sur YouTube, Twitter, TikTok et Twitch, qui abordera tous les sujets précédemment mentionnés en détail, et qui accueillera plus de 150 joueurs et joueuses pour une démonstration de Warzone 2 en direct.

Et bien la réponse à cette question est assez rapide, vous pouvez visionner la conférence en direct sur cette page :

Vous retrouverez toutes les informations importantes quand au programme détaillé de la soirée juste ci-dessous.

Pour commencer par l'essentiel, sachez que la conférence Call of Duty : Next aura bien lieu le 15 septembre prochain à 18h30 heure française. La conférence sera diffusée en live sur cette page, et sur les pages YouTube, Twitter, Facebook et TikTok d'Activision. Présenté par Infinity Ward, le studio aux commandes du développement de Call of Duty : Modern Warfare 2, cet évènement abordera plus en profondeur le multijoueur du jeu, et se tournera aussi vers le futur de la licence.

Pour un premier évènement, Activision a prévu les choses en grand. Le Call of Duty Next est défini comme "un évènement déterminant" pour le futur de la franchise, qui dévoilera le destin immédiat des jeux Call of Duty. On y retrouvera bien entendu de nouvelles informations et images de Call of Duty : Modern Warfare 2, y compris une plongée totale dans son mode multijoueur et peut être des informations sur le nouveau mode de jeu DMZ. Mais ce n'est pas tout, le prochain du Battle Royale selon Call of Duty sera aussi au menu avec de nouvelles annonces autour du prochain Call of Duty : Warzone 2.0, et du jeu mobile Call of Duty : Warzone (Project Aurora).