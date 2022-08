Dune Awakening : date de sortie, bêta... Tout savoir sur le nouvel MMO

Annoncé à la Gamescom 2022, Dune Awakening est le projet fou de MMO-survival de Funcom. Une sortie bien placée, au moment où la franchise issue des livres de Frank Herbert reprend vie.

[Mis à jour le 25 août 2021 à 17h27] Lors de la Gamescom Opening Night Live, Geoff Keighley nous a présenté par mal de nouveaux projets, dont un qui n'est pas passé inaperçu. Dune Awakening est la nouvelle création des studios norvégiens de Funcom, et propose de reprendre et de donner vie au monde des films de Denis Villeneuve et des romans de Frank Herbert. Ce projet si particulier marquera l'arrivée d'un nouvel MMO de survie en open-world, un successeur logique au précédent gros succès de Funcom : Conan Exiles. Le jeu est défini comme suit : "se déroule sur Arrakis et s'inspire à la fois des romans de Frank Herbert et du film primé de Denis Villeneuve, tout en explorant de nouvelles possibilités passionnantes pour la franchise."

Si l'on reste sur le terrain du gameplay, Dune Awakening se placerait donc aux côtés de l'un des plus grands succès de Funcom, Conan Exiles, par son principe de jeu de survie massivement multijoueur en monde ouvert. Il s'agira pour les joueurs de survivre sur les terres hostiles d'Arrakis, en évitant les vers des sables, les Harkonnens, et tous les autres dangers de la planète désolée. Pour ce qui est d'une éventuelle date de sortie, calmez vos ardeurs, le jeu n'en est qu'aux balbutiements de son développement. Funcom a annoncé recruter pour le projet, en s'exprimant de manière tout à fait poétique "Nous vous invitons à venir façonner un monde rendu illimité par son histoire profonde et ses thèmes durables. Rejoignez-nous dans la construction d'un Dune pour que tous les fans puissent réaliser le rêve de parcourir ses paysages toujours changeants, du sable sous les ongles et de l'épice dans l'air."

Si l'on en croit les annonces du studio, Dune Awakening serait développé uniquement sur consoles next-gen et sur PC, on peut donc en espérer des graphismes de haute volée et un gameplay novateur. Du côté de Funcom, on définit l'expérience comme un jeu mêlant construction, exploration, récolte, et des éléments de RPG comme la création de votre personnage et de son destin. En bref, l'un des concepts les plus ambitieux de ces deux dernières années et probablement l'un des projets à surveiller de près à l'horizon 2024. Vous pouvez d'ailleurs rejoindre sa bêta dès aujourd'hui en vous rendant sur cette page.