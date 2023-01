Dead Island 2 : date de sortie, précommandes... Le point sur ce grand retour !

L'un des plus populaires titres des années 2010 revient d'entre les morts. Dead Island 2 est prévu pour mars 2023, une sortie que l'on vous décortique juste ci-dessous.

[Mis à jour le 3 janvier 2022 à 12h33] Le gaming de 2011 fait un retour en force en 2023, avec le retour de titres clefs du début des années 2010. Des jeux légendaires que l'on croyait morts et enterrés font leur grand comeback cette année avec la sortie de Warhammer 40 000 : Spacemarine 2 et surtout, Dead Island 2. Ressortie par Deep Silver du fin fond de ses tiroirs, la célèbre série de jeux de survie post-apocalypse zombie nous prouve qu'elle peut elle aussi dépasser les limites de la mortalité, et faire un second plouf dans les eaux turquoises de l'existence. Une sortie que l'on attend de pied ferme, après plusieurs projets de suite avortés ces dix dernières années. Mais Dead Island est bien là et il est prévu pour le mois de mars. On fait le point sur ce retour inattendu juste ci-dessous.

Avec deux trailers en CGI, on a pu tout de même relever quelques micro-séquences de gameplay pour ce Dead Island inattendu. Bien entendu, la formule reste la même, vous serez plongés à Los Angeles dans un survival-FPS mêlant à la fois crafting, combat au corps à corps et à distance. Quoi de plus beau que de rejoindre la ville des anges au beau milieu de l'Apocalypse ? On peut aussi noter une fidélité graphique qui a eu de quoi étonner, tant par la précision des animations faciales que par le gore qui y est allégrement représenté. De quoi nous donner bon espoir pour ce FPS coopératif qui occupera nos froides nuits de février 2023.

En annonce surprise de la soirée d'ouverture de la Gamescom 2022, Deep Silver et Dambuster nous ont enfin présenté l'attendu Dead Island 2, à travers un cours trailer de gameplay qui a eu le don de nous surprendre par sa qualité graphique et l'annonce d'une date de sortie. Et oui, vous ne rêvez pas, Dead Island 2 est prévu pour le 3 février prochain, une sortie que l'on retrouvera directement sur PS4, PS5, PC, Xbox Series et Xbox One. Il semblerait donc que le cauchemar de développement soit entièrement fini pour Deep Silver, tandis que les fans sont heureux de renouer avec une licence qui a fait ses preuves.

Comme toute bonne sortie qui se respecte, Dead Island 2 vous propose différentes éditions, directement disponibles en précommande sur différents sites de vente. On y retrouve la version Standard (69,99 €) du jeu, l'édition Deluxe (75,99€) et bien entendu l'édition Gold (89,99 €). Les packs respectifs sont présentés comme suit :

Les versions de Dead Island et leur contenu © Deep Silver

