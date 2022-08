Dead Island 2 : date de sortie, précommandes... On vous dit tout

Dead Island 2 nous prouve qu'il est tout à fait possible de ressurgir d'entre les morts. Le jeu a fait une apparition remarquée à la Gamescom 2022, bien que son développement ait commencé en 2014.

[Mis à jour le 26 août 2022 à 11h32] Si vous aviez passé un peu de temps sur vos jeux vidéo au début des années 2010, vous aurez sans aucun doute entendu parler de Dead Island. Cette série de FPS d'action et de survie a pris d'assaut les Playstation 3 et les Xbox 360 de nombreux joueurs, séduisant par son ambiance loufoque, son gameplay fun, et surtout ses zombies par centaines. Car c'est bien l'intention de cette franchise de vous transporter en plein cœur d'un apocalypse zombie en eaux tropicales, un objectif que Dead Island 2 compte aussi respecter. Ah oui, car Dead Island 2 a ressurgit d'entre les morts à la Gamescom 2022, avec un trailer en CGI, une date de sortie et de nouvelles infos quant à son absence prolongée. Il faut dire que le développement du jeu avait commencé en 2014, et ne semble pas avoir été de tout repos. En tous cas, c'est Deep Silver et Dambuster Studio qui sont aux manettes, et ils nous promettent une expérience qui aura de quoi satisfaire les plus survivalistes d'entre nous.

Avec deux trailers en CGI, on a pu tout de même relever quelques micro-séquences de gameplay pour ce Dead Island inattendu. Bien entendu, la formule reste la même, vous serez plongés à Los Angeles dans un survival-FPS mêlant à la fois crafting, combat au corps à corps et à distance. Quoi de plus beau que de rejoindre la ville des anges au beau milieu de l'Apocalypse ? On peut aussi noter une fidélité graphique qui a eu de quoi étonner, tant par la précision des animations faciales que par le gore qui y est allégrement représenté. De quoi nous donner bon espoir pour ce FPS coopératif qui occupera nos froides nuits de février 2023.

En annonce surprise de la soirée d'ouverture de la Gamescom 2022, Deep Silver et Dambuster nous ont enfin présenté l'attendu Dead Island 2, à travers un cours trailer de gameplay qui a eu le don de nous surprendre par sa qualité graphique et l'annonce d'une date de sortie. Et oui, vous ne rêvez pas, Dead Island 2 est prévu pour le 3 février prochain, une sortie que l'on retrouvera directement sur PS4, PS5, PC, Xbox Series et Xbox One. Il semblerait donc que le cauchemar de développement soit entièrement fini pour Deep Silver, tandis que les fans sont heureux de renouer avec une licence qui a fait ses preuves.

Comme toute bonne sortie qui se respecte, Dead Island 2 vous propose différentes éditions, directement disponibles en précommande sur différents sites de vente. On y retrouve la version Standard (69,99 €) du jeu, l'édition Deluxe (75,99€) et bien entendu l'édition Gold (89,99 €). Les packs respectifs sont présentés comme suit :

Les versions de Dead Island et leur contenu © Deep Silver

Vous pourrez les retrouver sur PS5 :

Sur PS4 :

Et sur consoles Xbox (Series et One) :

Pour rappel, le jeu est prévu sur PS4, PS5, Xbox Series et Xbox One pour le 3 février 2023.