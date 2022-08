Dead Island 2 : la suite ressuscitée sortira finalement en février

Annoncé pour la première fois en 2014, Dead Island 2 va enfin débarquer sur nos consoles et salons. La suite de l'épopée apocalyptico-déjantée de Deep Silver arrive début février, nous affirme la Gamescom 2022.

On vous le disait dans le chapeau, Dead Island est l'une des licences qui a le plus marqué le début des années 2010. Avec un gameplay innovant et amusant, une histoire fun et déjantée, et des graphismes plus que corrects pour son époque, le survival-zombies est vite devenu l'une des références du genre. Il a d'ailleurs porté son développeur initial Techland sur les chemins de la gloire lorsqu'il a commencé à développer sa propre série Dying Light.Un succès qui justifie que lors de la sortie de Dead Island Riptide en 2013, on s'attendait déjà au développement d'un Dead Island 2. Annoncé en 2014, la suite de la série a depuis disparu dans les abysses, plombée par de nombreux problèmes de développement qui auront eu raison des deux studios auxquels Deep Silver avait originalement confié son développement. Alors Dead Island 2 c'est fini ?

Outre la surprise qui entourait cette annonce on en peut plus inattendue, on a pu se pencher en détail sur les quelques images de gameplay que comprenait ce court trailer. On retrouve une qualité graphique relativement surprenante pour ce deuxième volet, avec différentes animations faciales et lumineuse qui ont eu le don de piquer notre curiosité. Pour ce qui est du gameplay, Dead Island 2 fait du Dead Island, on s'attend à un survival-horror à la première personne, mêlant crafting, combat et exploration, le tout dans l'ambiance loufoque et fun qui a tant réussi aux deux premières sorties de la licence. L'action se déroulera à Los Angeles, lieu assez adéquat pour vivre en profondeur l'effondrement de notre civilisation. Et en plus c'est exotique.

Pas vraiment non ! En annonce surprise de la soirée d'ouverture de la Gamescom 2022, Deep Silver et Dambuster nous ont enfin présenté l'attendu Dead Island 2, à travers un cours trailer de gameplay qui a eu le don de nous surprendre par sa qualité graphique et l'annonce d'une date de sortie. Et oui, vous ne rêvez pas, Dead Island 2 est prévu pour le 3 février prochain, une sortie que l'on retrouvera directement sur PS4, PS5, PC, Xbox Series et Xbox One. Il semblerait donc que le cauchemar de développement soit entièrement fini pour Deep Silver, tandis que les fans sont heureux de renouer avec une licence qui a fait ses preuves.