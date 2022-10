DualSense Edge : la manette pro de Sony a un prix et une date de sortie

Sony marque officiellement son entrée dans le grand bain des manettes de jeu professionnelles avec l'arrivée de la DualSense Edge. On connaît d'ailleurs son prix et sa date de sortie.

[Mis à jour le 19 octobre 2022 à 14h40] Annoncée à l'origine à la Gamescom 2022, la manette pro pour PS5 de Sony, la DualSense Edge se confirme pour l'année 2023. Ce petit bijou de technologie adressé aux gamers les plus enthousiastes s'annonce pour janvier 2023, avec un prix de vente fixé à 239,99 € tout de même (70 € de plus que sa concurrente de chez Xbox). Mais est ce que la DualSense Edge vaut vraiment le coût ? Est ce que Sony a une nouvelle fois fait fort dans la création de ce nouvel accessoire ? Pour l'instant, difficile de s'exprimer, mais nous, on peut vous détailler ses caractéristiques techniques, son prix, ses précommandes, et sa date de sortie. C'est juste ci-dessous.

Les fonctionnalités de la DualSense Edge sont toutes extrêmement personnalisables, offrant au joueur l'option de créer et de sauvegarder différents profils et différents mappings, ajustant même jusqu'à la sensibilité des gâchettes et leur dead zone pour favoriser plus d'actions dans les FPS, et une sensibilité moins élevée dans les jeux de course, par exemple. Elle est aussi dotée de nombreux boutons vous permettant de contrôler votre expérience de jeu directement sur votre manette grâce aux boutons Fonctions situés à l'avant. Ils vous permettront de contrôler vos presets de touches, le volume ou le chat vocal de votre jeu.

La manette DualSense Edge © Sony

Pour ce qui est de l'arrière de la manette, la DualSense Edge vous propose deux touches supplémentaires entièrement remplaçables et personnalisables. Les modules de joystick sont aussi entièrement remplaçables (vendus 24,99 €). La DualSense Edge inclut aussi les fonctionnalités de sa petite sœur la DualSense, vous offrant un retour haptique, des gâchettes adaptatives, et une prise USB-C. Elle est aussi plus lourde est comprend différents accessoires :

Câble USB tressé

2 capuchons standard

2 capuchons arrondis haut

2 capuchons arrondis bas

2 touches arrière semi-arrondies

2 palettes arrière

Logement du connecteur

Mallette de transport

Contenu de la boîte DualSense Edge © Sony

C'est une information qui risque peut être de vous surprendre. Le prix de la DualSense Edge a été révélé et fixé à 239,99 €. Un tarif extrêmement onéreux quand on le compare à sa concurrence directe, la manette Xbox Series Elite 2 pour Xbox Series X (179,99 €), et un budget conséquent si vous souhaitez vous offrir une manette de compétition. En marge de l'augmentation du prix de la Playstation 5 le mois de septembre dernier, Sony confirme la tendance actuelle d'inflation du coût du gaming. En revanche, elle justifie son prix en étant entièrement personnalisable, chose que la Xbox Series Elite 2 ne peut pas revendiquer.

Si vous êtes vous aussi convaincus par les fonctionnalités techniques de la DualSense Edge, et que son prix ne vous décourage pas, sachez que vous pourrez la retrouver en précommande dès le 25 octobre prochain sur le site officiel de Sony. La manette pourra y être commandée directement, et vous sera livrée lors de sa sortie en janvier prochain. Pour ce qui est des revendeurs classiques, type Amazon, Fnac ou Micromania, ils seront autorisés à vendre la console à partir du 23 février 2023.

La date de sortie officielle de la manette pro DualSense Edge pour Playstation 5 est fixée au 26 janvier 2023. Une sortie dans quelques mois donc, qui marquera aussi le début d'une année pleine d'espoir pour les amateurs de la dernière console de Sony. En effet, en plus d'une manette pro, les joueurs bénéficieront aussi des nouveaux objectifs de production de la console, permettant à de nombreux gamers d'enfin passer de la Playstation 4 à la Playstation 5. La DualSense Edge sera aussi évidemment disponible en précommande, et ce dès le 25 octobre prochain.