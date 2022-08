Dark Souls : From Software rétablit les services en ligne de Dark Souls 3

C'est une nouvelle qui fera sourire les fans de jeux Dark Souls. From Software a décidé de remettre en marche les services en ligne de Dark Souls 3, et compte aussi raviver les précédents jeux de la franchise.

Si Elden Ring est et sera la star incontestée de l'année 2022, il reste d'autres jeux From Software qui méritent totalement l'attention du public. Notamment toute la série des jeux Dark Souls. Les précédents chefs d'œuvre du studio japonais restaient depuis un moment dans une certaine forme de controverse, leurs services en ligne totalement arrêtés depuis la mi-mai 2022. En effet, les modes multijoueur de Dark Souls, Dark Souls 2, et Dark Souls 3 sur PC avaient été pointés du doigt pour faire preuve d'une grande vulnérabilité aux attaques de malveillantes, mettant en danger la sécurité des joueurs, de leur partie voire même de leur configuration. C'est donc logiquement que From Software avait décidé de suspendre les modes en ligne de ces trois jeux en mai dernier, dans l'attente d'une refonte complète de leur architecture de jeu en ligne.

Sauf que, bonne nouvelle, les serveurs multijoueur de Dark Souls 3 PC ont été remis en route ! Une information partagée fin août par la page officielle des jeux Dark Souls. On peut y lire : "Les fonctions en ligne de Dark Souls 3 PC ont été réactivées. Nous travaillons actuellement à restaurer ces mêmes fonctions sur les versions PC des autres titres Dark Souls et nous vous informerons ultérieurement lorsqu'elles seront de retour en service. Merci de votre patience et de votre support." Si l'on en croit le timing de cette annonce, les modifications du mode multijoueur des jeux Dark Souls semble être en bonne voie, bien qu'il soit pour l'instant impossible d'estimer la date du retour des fonctions multijoueur de Dark Souls et Dark Souls 2.