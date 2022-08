Comment aller à Sumeru dans Genshin Impact ? Notre guide

La mise à jour 3.0 de Genshin Impact est arrivée et avec elle une toute nouvelle région à aller explorer : Sumeru. On vous explique comment vous y rendre dans ce mini-guide explicatif.

Genshin Impact est rentrée dans son troisième chapitre avec l'arrivée de la mise à jour 3.0. Le jeu nous propose de découvrir tout un tas de nouveautés, dont la région sylvestre de Sumeru, une terre immense et mystérieuse, totalement dévouée à l'élément Dendro de la "nature". Or, en tant que nouvel(le) arrivé(e) dans cette mise à jour au contenu titanesque, on peut légitimement se poser la question : comment rejoindre la région de Sumeru ? Et bien la réponse est à la fois simple et complexe, en vous y rendant par vous même, ou en suivant une suite de quêtes. C'est bien entendu sur cette deuxième réponse que ce guide se focalise.

Débloquer la quête d'Archons du Chapitre 3

La toute première étape avant de vous lancer sur les terres inconnues de Sumeru, c'est avant tout d'avoir atteint le niveau d'Aventure 35 au minimum. Ensuite, il vous faudra au préalable avoir terminé la quête d'Archons du Chapitre 2, et ce jusqu'à la fin de l'Acte 4 : "Requiem des profondeurs résonantes." Cette quête est issue de la mise à jour 2.6 du jeu et concerne le Gouffre, la zone vous permettant d'explorer les profondeurs de Tevyat. Une fois ces deux conditions remplies, la quête d'Archons du Chapitre 3 vous sera proposée, et vous pourrez la commencer par la première étape : "Une forêt en Mutation"

Une forêt en mutation

Rendez-vous à l'Ouest du Gouffre et parlez à la Fée. Suivez-la et vous arriverez non-loin de la région de Sumeru. Il vous faudra par la suite accomplir votre prochain objectif : vous rendre à Sumeru City, la capitale de la région. Vous croiserez ensuite une PNJ bien étrange et tenterez de lui demander votre chemin, sans succès. Suivez-la et rendez-vous près de la cascade. Une grotte se trouve derrière la chute d'eau. Une fois entré, vous perdrez connaissance. S'en suit une période de rêve très linéaire dont vous sortirez dans une maison. Cette maison se situe à Gandharva, vous y rencontrerez Collei et Tighnari.

Suivi de récupération

Désormais, il vous faudra retrouver Collei. Sortez de la maison et continuez sur le chemin à gauche. Vous y trouverez les deux compagnons en grande discussion. Vous devrez par la suite examiner les lampadaires sur la route. Au bout de cette route, vous trouverez la première statue des Sept de Sumeru, vous présentant son Archonte. Il vous faudra accomplir un petit peu d'escalade pour y accéder en haut d'une formation rocheuse. Entrez en résonance avec elle, et vous débloquerez la première partie de la région, ainsi que l'élément Dendro. Retournez par la suite au refuge et patientez pour terminer la quête le lendemain.

Et voilà, la région de Sumeru vous tend les bras ! Et n'oubliez pas d'aller chercher toutes les Statues des Sept disponibles dans les environs, chacune vous permettant de débloquer une nouvelle partie de la carte.